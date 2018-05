L'horoscope du 5 mai 2018

publié le 05/05/2018 à 08:12

Bélier

Né après le 8 avril, Mercure est chez vous et se fritte avec Pluton. N'assénez pas des vérités trop brutalement et surtout vérifiez que vous ne vous trompez pas. Vous êtes toujours un peu trop rapide à parler ou à agir et vous réfléchissez après, ce qui vous vaut des déconvenues. Cet aspect peut cependant se manifester uniquement dans vos pensées et il serait bon de ne pas vous monter la tête contre l'un de vos proches. Sauf, bien sûr, si vous avez des raisons valables de le faire.

Taureau

Né au tout début du signe, ce que vous anticipiez depuis un an à peu près est en train d'arriver ou est arrivé et cela vous oblige à regarder l'avenir autrement. Vous vous sentez peut-être fragilisé, voire rejeté pour certains, et vous êtes donc en train de vivre des moments désagréables car déstabilisants. Mais vous allez probablement prendre une décision drastique d'ici le 15 mai... ce qui ne veut pas dire que, pour une fois, vous ne la remettrez pas en question.

Gémeaux

Vous êtes entré dans une zone de turbulences avec la dissonance Vénus/Neptune qui s'installe. Il faut absolument éviter toute influence, d'où qu'elle vienne et notamment si vous êtes du 2e décan né autour des 6, 7 juin. Ce n'est qu'une péripétie supplémentaire dans le processus qui s'est mis en place et qui vous empêche de construire du solide (nous en avons déjà parlé). Il faudrait prendre conscience du fait que c'est peut-être vous qui vous empêchez de construire...

Cancer

Un aspect dynamique entre Mercure et Pluton pourrait être révélateur de quelque chose que vous sentiez ou pressentiez chez votre partenaire ou un proche. Votre instinct ne vous a probablement pas trompé, mais l'aspect n'étant pas exact, ne dites rien pour l'instant ; restez dans l'observation et essayez de ne pas interpréter les comportements de l'autre de travers. C'est-à-dire pour donner raison à votre intuition. Le mieux est d'avoir des preuves concrètes.

Lion

En bon signe de Feu, vous vous emballez souvent pour une idée ou un projet car vous savez ce qu'il peut donner à terme. Mais là vous risquez de vous tromper. En effet, Vénus occupe votre secteur des projets (et des amitiés aussi) et cela indique que vous allez apprécier une idée qu'on vous donnera ou que vous en avez une en tête. Mais Vénus entame une dissonance avec Neptune et il y a fort à parier que vous n'êtes pas tout à fait dans la réalité, ou que quelqu'un essaye de vous faire croire que...

Vierge

2e décan, vous serez réceptif à la dissonance Vénus-Neptune qui se met en place. Né vers les 8, 9 septembre, oubliez les promesses qu'on pourrait vous faire. Et si vous pouviez aussi oublier une certaine personne, ce serait vraiment bien ! Nous en avons souvent parlé, vous êtes dans une relation toxique ou de dépendance vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose et comme vous en prenez de plus en plus conscience, vous savez que cela doit changer. Vous trouverez le moyen...

Balance

Vous, 3e décan, c'est l'aspect Mercure-Pluton qui vous influence ce week-end. Une vérité pourrait vous sauter aux yeux et vous aurez du mal à l'accepter. Cela peut vous concerner vous, votre fonctionnement intime, comme cela peut concerner quelqu'un de la famille dont vous n'aviez pas conscience qu'il ou elle vous mentait. En tout cas, les choses deviennent plus claires, même si cela produit en vous du tourment il vaut mieux savoir que d'être dans l'ignorance. Le savoir c'est le pouvoir...

Scorpion

Les dissonances vous passent au-dessus de la tête aujourd'hui. 3e décan, vous seriez bien inspiré de dire ce que vous pensez, mais en prenant des gants. Mars est en bon aspect avec vous (né après le 17 novembre) et vous incite à dire ce que vous pensez, mais comme la planète est en Capricorne, vous le ferez de manière un peu froide, distanciée, qui pourrait blesser votre interlocuteur car il ou elle aura l'impression que vous n'avez pas de sentiment.

Sagittaire

2e décan, vous serez face à quelqu'un, votre partenaire peut-être, qui vous donnera l'impression qu'il-elle est faux et fait semblant d'avoir des sentiments pour vous. Ce n'est peut-être pas une situation nouvelle, loin de là, nous avons souvent parlé de l'actuelle dissonance de Neptune (né autour des 7, 8, 9 décembre en ce moment), qui peut voir une relation qui a pris une grande place dans votre vie se déliter, se décomposer littéralement. Cela dit, vous reconstruirez autre chose d'ici quelque temps.

Capricorne

Chez vous, la Lune active une dissonance de Mercure et Pluton qui risque de vous mettre en rage contre un membre de la famille qui se montre cachottier. Or vous détestez les cachotteries et il est très rare que vous en fassiez. Mais vous êtes peut-être face à un adolescent qui teste son pouvoir et se sent dans la toute-puissance ? A cet âge-là, on est certain de tout savoir mieux que ses aînés, c'est une manière comme une autre de se détacher d'eux.

Verseau

Votre nature uranienne est mise au défi depuis quelque temps si vous êtes du tout début du signe. Allez-vous acceptez les changements qui se profilent ? Cela dit, il est possible que le changement en question soit brusque et très inattendu, c'est la spécialité d'Uranus. Elle est en train d'entrer en Taureau, le secteur du zodiaque qui représente les bases de votre vie. Peut-être allez-vous acheter un bien immobilier et vous sentir aliéné par cet achat ? C'est une des nombreuses interprétations de cette conjoncture.

Poissons

Méfiez-vous de la dissonance entre Vénus et Neptune, elle peut vous faire croire en quelqu'un qui ne vous présente qu'une des facettes de sa personnalité. La meilleure et la plus belle, évidemment. Mais c'est peut-être du passé, c'est arrivé il y a quelque temps et vous vous rendez compte à présent que vous vous êtes trompé sur cette personne. Ne tergiversez pas et prenez la décision qui s'impose, même si cela vous déstabilise sur le moment. Pensez à votre intérêt avant tout.