L'horoscope du 4 février 2017

Verseau

Essayez, si possible, de ne pas partir par monts et par vaux ce week-end, vous avez besoin de repos, 1er décan ; vous avez été hyper-actif cette semaine. Vous n'avez pas arrêté de vos déplacer ici et là, de vous prendre la tête, et votre corps a besoin de se détendre, surtout si vous êtes ascendant Gémeaux ou Vierge. En tout cas, ce samedi se prête à une ambiance plus décontractée, plus cocooning, contrairement à demain où vous serez très sollicité.

Poissons

Un très agréable samedi en perspective et qui sera encore plus sympathique si vous décidez de vous occuper plus de vous et de votre bien-être que des autres. Je sais que vous allez trouver que ce n'est pas très charitable comme conseil, mais quelles que soient vos croyances, vous vous devez d'entretenir votre " machine " et si vous êtes une femme, d'avoir une apparence séduisante. Mais il est vrai que certains Poissons s'en fichent totalement.

Bélier

Vous aurez besoin de ralentir le mouvement, 1er décan, de faire une pause, de profiter de l'instant présent. Vous reprendrez votre rythme effréné demain. Il est vrai, si vous êtes du 1er décan, que Mars se trouve chez vous et que c'est parfois comme si votre moteur intérieur s'emballait, tant vous êtes soudain impatient et incapable de supporter la moindre frustration. A la longue, c'est aussi épuisant pour vous que pour ceux qui vous entourent.

Taureau

La Lune est chez vous : une chance d'être bien dans votre peau et bien entouré. De plus, en phase avec Pluton, vous serez plus sensuel que jamais, 2e décan. Il y aura même un climat assez érotique, du magnétisme, des fantasmes, des désirs inavoués, surtout si vous êtes né autour des 8, 9, 10 mai. Vous avez peut-être quelqu'un en tête et ce quelqu'un provoque en vous de la passion et des frissons. Mais vous gardez cela secret, cela vous permet de le vivre encore plus intensément !

Gémeaux

On aura l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez ! Vous hésiterez entre vous enfermer chez vous ou, peut-être, partir pour un amical week-end. Cela dit vous faites éventuellement partie de ceux qui sont en vacances et qui vont prendre la voiture ou le train pour se rendre à la montagne (ou ailleurs). Dans ce cas, vous aurez du mal à tenir en place tant que vous ne serez pas arrivé à destination (1er décan surtout) et votre impatience sera à son comble.

Cancer

Vous avez d'agréables perspectives ce week-end ou pour la semaine si vous êtes en vacances. Mais ne prenez pas toutes les décisions, laissez-en aux autres. N'ayez pas l'air d'être le commandant en chef, 1e décan surtout, cela provoquerait obligatoirement des frictions avec ceux qui ont aussi envie d'avoir le pouvoir. Faites preuve de souplesse et n'imposez pas vos désirs d'emblée, sans en avoir discuté avant avec ceux qui vous entourent.

Lion

Ça se passera très bien pour ceux de juillet, débordant d'une énergie positive. Mais pour les autres, ce samedi sera rempli d'obligations un peu ennuyeuses. Certes, vous ne râlerez pas et accomplirez votre devoir le sourire aux lèvres ; il s'agira probablement de vous occuper d'un parent qui nécessite des soins, ou que vous ne voyez pas très souvent et que vous avez le désagréable sentiment de laisser tomber. Or vous vivez toujours très mal le moindre sentiment de culpabilité.

Vierge

Jusqu'ici, beaucoup d'entre vous ont été débordés et n'ont pas eu 5 minutes pour eux. Mais ce samedi, vous prendrez du recul et la détente sera au menu. Ce sont vos petites voix intérieures qui vous diront de lâcher un peu prise et de vous distraire... tout simplement parce que cela vous permettra de recharger vos batteries. Mais vous pourriez, pour certains, avoir l'impression d'être négligent si vous prenez du bon temps ce week-end, ou pire des vacances.

Balance

A part le 1er décan, qui va être énervé voire provoqué ce samedi, vous serez tous en mode pause, tout en restant en veille par prudence, surtout 3e décan. C'est peut-être tout simplement un départ en vacances qui sera au programme, avec tout ce que cela comporte de stress et certains sauront s'en débarrasser rapidement alors que d'autres se laisseront envahir. Essayez de vous créer une bulle de tranquillité, de manière à recharger vos batteries.

Scorpion

Invitations, activités en groupe, départ en vacances en famille, vous ne pourrez pas zapper les autres aujourd'hui ; et ils seront probablement casse-pieds. Vous serez nombreux à vous énerver contre ceux qui seront trop impatients ou ceux qui seront trop lents... Ce n'est pas que vous serez tenté de vous isoler, mais plutôt que vous aurez besoin que vos relations soient harmonieuses et que vous ne soyez pas obligé de faire régner l'ordre. Et il le faudra, pourtant...

Sagittaire

Vous ne bouderez pas votre plaisir, surtout 1er décan. Vacances ou pas, il y aura du sport dans votre vie, un défi, un challenge et vous serez à votre affaire. 2e décan, vous avez de bons influx solaires qui vous donnent envie de bouger et favorisent toute forme de déplacement. Même si vous ne partez pas en vacances, vous aurez des idées pour ne pas rester chez vous devant la télé. Quant au 3e décan, il a tout pour lui, sauf Saturne et il passe de l'optimisme au pessimisme à la vitesse de la lumière.

Capricorne

C'est encore remuant pour les natifs de décembre qui sont bien obligés de tenir compte de leurs émotions. Mais il y a du plaisir pour les autres Capricorne. Un plaisir qui restera très intériorisé et qui consistera à apprécier ce (ou ceux) que vous croiserez aujourd'hui. Evidemment, les " victimes " de la dissonance d'Uranus, c'est-à-dire nés autour du 11 janvier, ne seront pas tranquilles intérieurement ; le même problème, la même décision continue à les tracasser.