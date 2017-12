L'horoscope du 31 décembre 2017

publié le 31/12/2017 à 08:21

Bélier

Vous n'êtes pas au mieux,1erdécan, mais vous jouerez le jeu et ferez comme si tout allait bien. La bonne humeur et la gaieté des autres vous remonteront le moral. En effet, Saturne fait des siennes depuis son entrée en Capricorne le 20 et c'est en ce moment qu'elle est la plus active. Une fois Capricorne et Verseau passés, ça ira mieux. 2e décan, c'est encore une question d'argent qui vous contrariera à l'arrière-plan, à moins qu'une opération se profile. 3e décan, de nouvelles connaissances ?

Taureau

Vous profiterez à fond de tous les plaisirs que peut procurer ce dernier jour de l'année et en particulier le repas du réveillon où vous ne vous mettrez aucune limite. Certes si vous êtes de ceux qui ont des kilos à perdre, vous culpabiliserez un peu, mais ça ne sera rien comparé au plaisir qui vous attend. Bonne chère, bons amis... tout vous réjouira 1er décan. 2e décan, vous êtes toujours face à un dilemme ou à quelqu'un qui veut vous fâcher. 3e décan, vous pourriez avoir la surprise d'un cadeau.

Gémeaux

La Lune est toujours chez vous et elle sera ce soir en harmonie avec Uranus. 3e décan il est possible que vous fassiez quelque chose d'inédit, ou de très spécial et cela vous amusera beaucoup, bien entendu. Vous faites partie des signes qui apprécient la variété en toute chose, et même dans ce qui est le plus traditionnel comme le jour de l'An. 2e décan, né le 8 juin, une discussion n'aboutira pas car l'autre voudra avoir raison à tout prix. 1er décan, ne laissez pas vos problèmes vous gâcher la fête.

Cancer

Aujourd'hui encore vous aurez tendance à vous mettre un peu en retrait, peut-être parce qu'une présence ou même parfois une absence peut vous contrarier. Surtout si vous êtes du 1er décan : avec Saturne face à vous il se pourrait que quelqu'un vous manque ou qu'au contraire il/elle joue un peu trop sur votre peur de l'abandon. 2e décan, tout ce que vous entreprenez en ce moment aboutit favorablement et si vous faites la fête, ce sera jusqu'au bout de la night ! 3e décan, d'humeur changeante.

Lion

Comme souvent, vous serez le roi de la fête, celui/celle qui joue les amuseurs et raconte avec talent de belles histoires auxquelles on ne croit pas toujours. Mais vous avez du talent pour conter et certains se laissent prendre à ces histoires qui ont une base de vérité mais que vous agrémentez à votre façon dans le but de vous valoriser. Ce sera surtout le 3e décan qui surprendra et amusera, mais le 2e décan aussi, mais né avant le 6 août. 1er décan, né le 31/7, on sera aux petits soins pour vous.

Vierge

L'ambiance a souvent été lourde depuis 2015, mais tous les soucis sont derrière vous 1er décan. Alors oubliez-les et prenez le parti de profiter, de vous amuser un peu. D'autant que vous allez bientôt profiter des bons influx d'Uranus, mêlés à ceux de Saturne. De quoi atteindre un parfait équilibre entre conserver et jeter. 2e décan, c'est plus mitigé à cause de Neptune, mais né les 4, 5 septembre, elle va bientôt vous lâcher. 3e décan, vous n'aimez pas l'imprévu mais il y en aura un ce soir...

Balance

Vous serez peut-être légèrement dépaysé, mais c'est pile ce dont vous avez besoin et du coup, vous ne penserez pas trop à ce qui vous préoccupe, natif du 1er décan. Comme je vous le disais hier, la dissonance de Saturne (tous les 7 ans) est une usine à gaz pour votre mental et les pensées qu'elle produit ne sont pas très optimistes. 2e décan, une contrariété matérielle ne devrait pas vous empêcher d'apprécier la fête. 3e décan, quelqu'un vous donnera un avis intéressant sur votre situation personnelle.

Scorpion

Avec Jupiter dans votre signe, vous devriez franchir allègrement et avec optimisme le seuil de la nouvelle année. Mais vous avez une grosse colère en vous 2e décan. Il s'agit peut-être d'une injustice à combattre : ne vous croyez pas plus fort que l'autre, cela ne vous servirait pas. Faites comme si vous étiez au contraire le plus faible. 1er décan, pas de gros souci mais veillez à garder le lien avec une personne de votre entourage, ne laissez pas l'autre s'éloigner. 3e décan, un problème avec un objet ?

Sagittaire

Le sens de la fête vous l'avez en vous depuis toujours, mais il sera accentué par la conjoncture. Surtout 3e décan, qui est en train de se libérer de ses contraintes. Vous devriez passer un soirée excitante, amusante et que vous aurez peut-être organisée avec grand plaisir. Vous êtes un maître dans ce domaine ! 2e décan, une bonne conjoncture pour la fête, sauf peut-être né les 3, 4 décembre. Mais c'est en passe de s'arranger. 1er décan, la beauté de la nature est ce qui vous réjouira aujourd'hui (né le 30/11).

Capricorne

Vénus se trouve dans votre signe et est libre d'aspect à présent, aussi passerez-vous le seuil de 2018 en bonne compagnie et entouré d'amour, 2e décan surtout. Vénus n'est pas encore tout à fait chez vous, mais elle est en approche et c'est encore mieux, elle est plus puissante avant son passage, qu'après, ce qui est logique ! 1er décan né les 29, 30, c'est vous qui recevez Vénus aujourd'hui, en espérant qu'elle vous apaisera et vous réconfortera. 3e décan, un petit imprévu, rien d'important.

Verseau

Comme hier, et plus encore, l'ambiance sera festive, amusante, excitante et en fait, vous pourriez aller à plusieurs réveillons, tant on aura envie de vous recevoir. Les autres auront besoin de votre présence et du rayonnement que vous dégagez en ce moment. En effet, à part quelques petits soucis, tout à l'air de vous réussir 1er et 2e décan. Le 2e décan reçoit encore les influx de Jupiter (opportunités), mais plus pour longtemps. 3e décan, les imprévus seront les bienvenus, en général vous aimez les surprises !

Poissons

Vous ne serez pas sûr d'avoir envie de sortir, plusieurs invitations seront dans la balance et même si vous avez quelque chose de prévu, vous changerez d'avis. Vous ne serez pas fixé, 2e décan, et finalement ce qui vous amusera c'est d'avoir le choix. Beaucoup d'entre vous préféreront rester chez eux, en famille ou avec leur chéri/e. Dans ce cas, c'est plus le 1er décan qui sera concerné que les autres car vous recevez de bons influx de Vénus. 3e décan, une surprise de dernière minute ?