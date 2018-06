L'horoscope du 9 juin 2018

publié le 09/06/2018 à 06:48

Gémeaux

Un peu de diplomatie ne vous nuira pas aujourd'hui, vous serez trop brut de décoffrage et vous risquez d'égratigner la sensibilité de vos interlocuteurs. C'est vrai, vous avez de l'humour, mais évitez si possible de faire rire aux dépens du physique ou d'un tic et de tout ce dont l'autre n'est pas responsable, sur quoi il ne peut agir. Il y a suffisamment de situations cocasses dans la vie et vous avez un sens de l'observation très aiguisé qui vous permet de les choper facilement.

Taureau

Si vous êtes né en avril, vous sentirez des tensions, elles ne s'exprimeront pas au grand jour, mais elles seront là et vous empêcheront de vous reposer. Et pourtant, la conjoncture indique que vous auriez bien besoin de calme et de tranquillité... De plus, la Lune abordera votre signe demain et sera en conjonction avec Uranus, ce qui risque de vous mettre encore plus sous tension. Et les natifs de fin avril pourraient en avoir des échos eux aussi. Ce n'est pas facile en ce moment !

Bélier

Toujours dans votre signe, la Lune ne sera pas d'accord avec Vénus et si vous êtes du 3e décan il est possible que vous soyez blessé dans votre amour-propre. Et c'est quelqu'un qui vous connaît bien, un membre de votre famille peut-être, qui en sera responsable. Il ou elle ne ménagera pas votre sensibilité, celle-ci étant très accentuée justement par la présence de la Lune dans votre décan. Essayez de ne pas renvoyer cette " agression " à l'autre de manière trop virulente.



Cancer

Selon vous, ce sont vos proches qui manqueront d'attentions envers vous et qui ne seront pas assez tendres. Vous avez besoin qu'on vous chouchoute 3e décan. En effet, Vénus est chez vous et passe sur un point sensible, celui qui recevait Uranus l'année dernière. Vous avez sûrement absorbé les changements, mais vous êtes de ceux qui regrettent éternellement ce qui vient d'avant et qui était mieux, selon vous, que ce qui est dans le présent.



Lion

Vous avez tous vos outils de séduction en bonne marche, et en particulier votre façon de jouer de votre voix et de toucher ainsi une corde sensible de l'autre. On dit que le Lion a une voix de stentor, mais vous savez très bien vous en servir aussi pour caresser l'autre, le flatter, le faire tomber dans vos bras ! Cela dit, il vous arrive aussi de trop en faire dans le lyrisme ou les histoires que vous inventez ; et vous débordez d'imagination dans ce registre.



Vierge

On vous sait économe de nature, on dit même que vous avez des oursins dans les poches. Mais, à vos yeux, c'est vous qui avez raison et les autres ont tort. Vous trouvez vraiment du plaisir à ne pas dépenser, à faire des économies même si elles sont de bout de chandelle. Et vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous avez toujours été comme ça, c'est engrammé en vous et vous changer est quasiment impossible. Mais vous pouvez évoluer...



Balance

Les humeurs, bonnes ou mauvaises de vos proches auront trop d'influence sur vous et le problème c'est que vous ne savez pas bien vous en protéger. Vous ne savez pas ou on ne vous a pas appris à parer les coups, voire à les retourner. Essayez de prendre de la force en imitant l'autre, en lui renvoyant son comportement en miroir. Je sais, ce n'est pas " vous ", mais à la guerre comme à la guerre, vous ne pouvez pas tout absorber sans rejeter.



Scorpion

N'accordez pas une importance démesurée à vos tracasseries actuelles, surtout 2e décan. Jupiter semble vous obliger à défendre votre honneur ou votre réputation et, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire de concret, il y a un délai à respecter pour que votre action soit efficace. C'est à partir de mi-juillet que vous pourrez régler le problème, surtout si vous êtes né autour des 6, 7, 8 novembre. Cela dit, vous pouvez aussi avoir une baraka d'enfer, selon votre thème.

Sagittaire

Mars est en vedette aujourd'hui, aussi essayez d'adoucir vos propos, de ne pas vous montrer agressif avec l'un de vos proches, ce serait contre-productif. Souvent, vous n'y allez pas de main morte quand vous engueulez quelqu'un, ou que vous lui dites ses quatre vérités. Aujourd'hui il s'agit de faire un effort pour ne pas être blessant ou pour ne pas écraser l'autre sous des certitudes que vous lui assènerez et auxquelles il ou elle n'aura aucune parade.



Capricorne

Souvent, s'il y a un conflit dans votre entourage, vous savez quoi faire pour calmer les belligérants. Aujourd'hui ce sera difficile et ça vous cassera les pieds. Vous avez besoin de calme, de tranquillité, or ça va s'engueuler, faire du bruit et vous empêcher de penser tranquillement. Mettez des limites, mais ça ne sera pas évident car vous n'aurez pas trop envie de vous mêler de cette querelle dont vous n'avez peut-être pas suivi les développements et qui vous dérange.



Verseau

Une bonne journée pour les 2e et 3e décans, vous serez joueur, taquin et vos proches seront en phase avec vous. Sauf si vous allez trop loin, évidemment. Mais si vous êtes vraiment à l'écoute des autres, comme tout bon Verseau qui se respecte, vous sentirez le moment où vous dépassez les bornes et vous cesserez vos taquineries. Vous n'aimez pas blesser les autres, ou alors il faut vraiment que vous ayez de bonnes raisons de leur en vouloir. Cela dit, avec Mars dans votre 1er décan, il y a peut-être du ressentiment dans l'air.



Poissons

Les dissonances sur Neptune sont passées et pourtant il y a un malaise, 2e décan, vous êtes dans le doute. La confiance en un partenaire semble être entamée, à moins que ça ne soit en vous que vous n'ayez pas confiance, parce que quelqu'un fait tout pour saper cette confiance (qui n'est parfois pas très installée chez le Poissons). Ceux qui sont nés autour des 7 et 8 mars sont les plus sensibles à cette conjoncture qui pourrait aussi vous voir dans des embrouilles.