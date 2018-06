L'horoscope du 05 juin 2018

publié le 05/06/2018 à 08:56

Gémeaux

Vous avez de la force, de la volonté, de la détermination, c'est le moment d'entreprendre si vous êtes né fin mai. Mais sortez des sentiers battus ! Essayez de faire du nouveau, de proposer quelque chose d'inédit, un changement dans votre travail qui pourra doper votre productivité ou moderniser les process. Né autour du 4 juin, vous recevez la conjonction Soleil/Mercure qui accentue vos qualités Gémeaux liées à la communication. Proposez, contactez, démarchez...

Bélier

Vous êtes en forme en ce moment 1er décan, plus qu'en début d'année, mais il vous arrive tout de même d'avoir des petits coups de pompe dus au stress. Avec Mars en Verseau votre impatience est décuplée et si vous êtes sur un projet qui a de belles perspectives d'avenir, vous êtes à fond dedans, sans vous soucier le moins du monde de la fatigue que cela occasionne. Aussi, votre corps se rappelle à vous de temps en temps, comme il le fera aujourd'hui.

Taureau

Quelque chose ou quelqu'un vous contrarie, 1er décan, mais vous avez en vous les ressources pour tenir le problème à distance et trouver des solutions. Ce n'est pas en ayant le nez dessus que vous y verrez clair, c'est donc pourquoi vous devez prendre du recul. Normalement ça ne serait pas un gros problème, mais la dissonance que Mars vous envoie et qui est durable, insiste sur le fait que vous avez votre part de responsabilité dans la situation ; certains refusent de l'admettre.

Cancer

Bonne conjoncture pour ceux de juin, vous serez ouvert à tout et surtout à la nouveauté. Ça tombe bien, il se peut que vous avez projet excitant en perspective. Ce sont peut-être des amis ou alliés professionnels qui vous ont mis ou vont vous mettre sur une piste intéressante, surtout si vous êtes né au tout début du signe. Et comme Saturne ne vous ennuie plus pour le moment (elle ne reviendra que pour ceux nés après le 25), vous avez toute liberté de choisir.

Lion

La conjonction Soleil-Mercure est encore active pour le 2e décan et vous permet de bénéficier d'un coup de pouce du destin ou d'une aide amicale. Mais il se peut que ce soit vous qui soyez celui ou celle qui donne un coup de main ; si on vous le demande, faites-le : en envoyant des ondes positives, vous en recevrez à votre tour. Seuls les natifs de fin juillet sont encore mal disposés à cause de Mars, il se peut que vous ayez du mal à prendre une décision ou à faire un choix.

Vierge

Si la semaine est un peu mouvementée pour certains natifs du 2e décan, pour ceux du mois d'août, il y a l'agréable sentiment d'être en sécurité. Matérielle, affective, peu importe, ce qui compte c'est de ne pas vous sentir ballotté, c'est important pour vous. Toutefois, vous avez toujours et pour quelques semaines ce transit de Mars en Verseau qui pourrait vous embêter sur le plan forme : vous êtes un peu trop stressé, peut-être par un excès de boulot ?

Balance

On ne peut pas vous reprocher de ne pas prendre vos responsabilités, vous en avez même trop. Et si vous en laissiez une partie aux autres aujourd'hui ? 1er décan en particulier, Saturne vous donne l'impression de régresser, de revivre quelque chose qui peut être douloureux. Toutefois, vous recevez aussi un bon aspect de Mars qui vous aide à trouver du plaisir dans vos activités, surtout créatives. Et cela compense ou vous vaut des récompenses, voire un succès.

Scorpion

Né en octobre, la conjoncture est paradoxale. Très positive, sérieuse et constructive d'un côté, mais dérangeante et instable de l'autre. Seriez-vous sur le point de déménager ou au contraire d'emménager avec quelqu'un : d'une manière ou d'une autre cela produit du stress et c'est sûrement ce que Mars en Verseau vous crée en ce moment. Certains pourraient même être en travaux, et être obligés de squatter quelque part, ce qui est également une source de stress.

Sagittaire

Vous serez un peu trop émotif et sensible à votre goût, surtout 1er décan. Un petit coup de stress que vous pourrez combattre par l'action ou la prise de décision. En fait, le problème émotionnel sera rapidement réglé, alors que le bon aspect de Mars est durable et vous permet d'être offensif dans tout ce que vous faites. Vous êtes même un peu trop réactif par moments et donc trop rapide à vous exprimer. Et c'est très probablement quand vous ne canalisez pas vos émotions.

Capricorne

Il sera question de l'un de vos projets, vous en discuterez sérieusement avec l'un de vos collègues ou une personne avec qui vous voulez monter ce projet. Le Soleil et Mercure étant en dissonance avec Neptune, votre interlocuteur risque de ne pas être très clair dans ses propos, aussi ne vous engagez pas tout de suite avec cette personne. Laissez passer du temps pour essayer de voir quelles sont ses réelles intentions par rapport à ce que vous voulez faire.

Verseau

Né fin janvier, Mars stationne toute la semaine sur votre Soleil et il est possible que vous ayez un travail ou quelque chose à démarrer en 4ème vitesse. Mais il y a aussi une Lune en Poissons aujourd'hui qui indique que vous pourriez dépenser de manière un peu impulsive et même agir de manière trop impulsive en général. Essayez de ne rien faire sans réfléchir avant aux conséquences. Attention aussi à ne pas vous faire mal quelque part ; mais c'est peut-être déjà fait !

Poissons

Vous disposez de la Lune aujourd'hui et autant elle peut doper votre créativité et votre réceptivité, autant elle peut vous voir déborder de sensibilité. Cela concerne surtout le 1er décan qui, heureusement, reçoit un bon aspect de Saturne qui va lui permettre de canaliser cet excès de sensibilité ; vous vous référerez à des situations passées et vous saurez exactement quoi faire. 2ème décan né après le 6 mars, je vous l'ai dit hier, soyez méfiant face à certaines personnes manipulatrices.