L'horoscope du 06 juin 2018

publié le 06/06/2018 à 06:54

Gémeaux

Les dissonances sur Neptune sont activées ce mercredi, 2e décan si on vous fait une crasse, ne restez pas sans réaction, mais pas de la manière habituelle. Apparemment, il est question d'une situation répétitive et vous avez toujours à peu près la même façon de réagir. Aujourd'hui, essayez d'en changer ; jouez l'indifférence si ce n'est pas ce que vous faisiez auparavant, ou faites un retour à l'envoyeur, envoyez-lui vous aussi une petite crasse.

Bélier

Si jamais vous avez envie d'améliorer la décoration de votre intérieur, les influx de Vénus s'y prêtent. Vous serez attiré par de jolis objets, par de beaux tissus. Mais le secteur occupé par Vénus parle aussi de la famille et il semble qu'une bonne entente règnera à la maison. Résultat : vous aurez peut-être la flemme de partir travailler le matin, mais une fois dans le mouvement vous n'y penserez plus. Né fin mars, tout progresse comme vous l'avez prévu.

Taureau

Le Soleil et Mercure, en dissonance avec Neptune, occupent votre secteur des biens et des acquisitions. Il pourrait y avoir une erreur ou une perte, pour certains. C'est aussi votre secteur des gains et il se peut qu'on vous attribue une somme qui n'est pas la bonne : surveillez toute transaction, même au supermarché ! Par ailleurs, 3e décan, Vénus vous envoie de bons influx jusqu'à la semaine prochaine (mercredi), vos connaissances pourraient vous être très utiles.

Cancer

Rien à craindre des dissonances, au contraire vous vous améliorez si vous êtes du 2e décan. Plus d'empathie, plus de volonté de mieux vous connaître vous-même. Vous découvrez en effet un aspect de votre personnalité ou même un talent jusque-là inexploité, en particulier si vous êtes né autour du 9 juillet. Le seul problème est pour le 3e décan (né autour du 13 juillet) qui reçoit pile aujourd'hui l'opposition Vénus/Pluton. Une impasse relationnelle ? Ça ira mieux demain.

Lion

Vous aurez un peu trop de remous intérieurs pour être à l'aise et pour être à l'écoute des autres. Mais votre créativité et votre inspiration seront au top. C'est peut-être justement cette disposition qui vous mettra en porte-à-faux avec les autres, vous serez distrait par ce qui a besoin de s'exprimer en vous, vous serez plus intéressé par vous-même que par vos interlocuteurs habituels. Né fin juillet, vous êtes toujours et jusqu'en août face à un choix difficile ou à un conflit.

Vierge

Les dissonances sur Neptune vous affecteront aussi et vous aurez du mal à démêler le vrai du faux dans les informations qu'on vous donnera, professionnelles ou personnelles. Le mieux serait de remettre à plus tard toute décision qu'on pourrait vous demander de prendre, en particulier si vous êtes du 2e décan, né après le 8 septembre. 3e décan, Vénus éclaire à présent votre secteur d'amitié et de projets : il y a de l'espoir au programme.

Balance

3e décan, né après le 14 octobre, Vénus se place au zénith de votre zodiaque et vous donne un coup de main pour conclure un accord, ou terminer un travail en étant content de vous. Grâce à de bons résultats, un sentiment de réussite peut vous accompagner pendant deux ou trois jours (chaque membre du décan à son tour), avant que Vénus n'entre la semaine prochaine chez votre ami Lion. Vous aurez alors toute liberté pour montrer ce que vous valez.

Scorpion

Vous aussi serez dans les bonnes grâces de Vénus, 3e décan ; vous allez pouvoir améliorer votre réputation ou vous faire apprécier par votre direction. Vous n'avez pas toujours un caractère facile, vous êtes hermétique et finalement on vous connaît mal. Essayez de donner quelque chose de vous aux autres, d'être plus ouvert à la discussion, même si vous ne livrez pas votre intimité, ce que vous ne faites que rarement et lorsque la confiance est établie depuis longtemps.

Sagittaire

Les tuiles continuent à vous tomber dessus ces jours-ci si vous êtes du 2e décan né après le 7 décembre. Il faut que vous appreniez à vous protéger davantage. Vous êtes parfois tellement en confiance que vous oubliez que les autres peuvent avoir de mauvaises intentions, ou que la vie peut vous réserver des surprises désagréables. Il est plus que temps d'enfiler votre armure à chaque fois que vous sentez qu'il va encore vous tomber une tuile sur la tête.

Capricorne

Face à vous, Vénus entame son transit dans le 3e décan du Cancer. Une bonne conjoncture, a priori, pour trouver des accords ou pour obtenir un feu vert. Surtout que Vénus est en harmonie avec Pluton (qui est chez vous), notamment né autour des 10 et 11 janvier. Certains pourraient asseoir leur pouvoir sous cette conjoncture, en veillant bien à ne pas abuser de leur autorité sur les autres, proches ou collègues. Vous ne garderiez pas votre pouvoir très longtemps.

Verseau

Quoique vous ayez l'intention de vous offrir aujourd'hui, un objet, un bon repas, définissez-vous des limites sinon vous irez plus loin que vous ne le prévoyez. Vous aurez tendance à vous laisser emporter par l'enthousiasme et à ne pas penser un seul instant que vous n'avez peut-être pas les moyens matériels pour vous offrir cet objet, ou que votre santé ne vous permet pas le moindre excès de nourriture ou de boisson. La réflexion doit l'emporter sur l'action.

Poissons

2e décan, né après le 6 mars, ce n'est pas le meilleur jour de la semaine, mais vous pouvez éviter les ennuis en restant insensible à de grossières manipulations. On cherchera à vous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, ou même à vous dévaloriser, à vous enlever toute la confiance que vous avez en vous. Prenez du recul face à certaines personnes mal intentionnées, même si ce sont des proches. 3e décan, une fin de semaine au top pour votre bien-être et vos sentiments.