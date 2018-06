L'horoscope du 8 juin 2018

publié le 08/06/2018 à 06:43

Gémeaux

Une invitation de dernière minute, un interdit que vous dépassez, laissez- vous surprendre par vous et par la vie aussi. Il y aura de bons moments à la clé. Être surpris, en bien évidemment, n'est-ce pas ce qu'il y a de plus agréable pour le Gémeaux ? En outre, 3e décan, Mercure arrive chez vous et décuple non seulement votre curiosité, votre appétence pour les potins, mais elle échappe à présent à Neptune et vous propose des interlocuteurs plus crédibles.

Bélier

La Lune s'installe chez vous jusqu'à dimanche et se trouve en conflit avec Saturne aujourd'hui. Vous serez morose et aurez l'impression d'avoir été désactivé. Mais il faut aussi considérer ce qu'il y a aussi de positif dans votre thème (1er décan, vous êtes le plus concerné) : le bon aspect que Mars vous envoie et qui laisse penser que vous avez en tout cas de l'énergie pour défendre une idée, ou pour demander l'aide dont vous avez besoin et que vous pouvez obtenir d'un professionnel.



Taureau

C'est encore conflictuel pour ceux de fin avril, mais si vous êtes né après le 13 mai vous recevez de tendres influx de Vénus. Beaucoup d'affection autour de vous, vous entretenez des liens tendres et complices avec l'un de vos proches et même si cela ne dure que 24 ou 48 heures cela vous fera du bien de sentir que les sentiments circulent entre vous. Vous pourriez également effectuer un agréable petit déplacement pendant le week-end, pas très loin de chez vous.

Cancer

Vous trouverez les autres trop directifs avec vous, ou c'est vous qui serez très autoritaire et on n'appréciera pas que vous vous arrogiez certaines prérogatives. Il faut dire que la conjoncture qui voit la Lune passer en Bélier vous confronte d'une manière ou d'une autre à l'autorité. Cela peut aussi être celle d'un parent, ou d'un supérieur que vous trouverez exagérée. Né autour des 16, 17 juillet, vous êtes sous la coupe d'un partenaire ou d'un parent et vous voulez vous en dégager.

Lion

Dans quelque situation que ce soit, vous vous sentirez en position de force aujourd'hui et cela vous mettra, évidemment d'une humeur de rêve. Votre autorité sera reconnue et acceptée et certains auront affaire à un contradicteur qu'ils balaieront du revers de la main. Toutefois, né fin juillet, à cause de l'opposition de Mars tout n'est pas aussi rose qu'il y paraît : vous devez prendre des gants avec une personne, votre conjoint ou un associé, et ça vous ennuie.

Vierge

Vous ne vous sentirez bien que si votre travail est encore plus productif que d'habitude. Une affaire en particulier pourrait vous rapporter gros ; surtout si vous êtes du 2e décan né autour du 8 septembre, ou du 3e décan né vers le 16 septembre. En ce qui vous concerne, 3e décan, c'est un bon aspect de Vénus qui vous donne l'espoir de conclure une affaire et comme vous n'avez aucune contrariété en vue, à part une discussion ardue mais stimulante...

Balance

Vous ne laisserez pas les autres, ou votre conjoint, vous imposer leur loi, vous aurez les moyens de répliquer et vos arguments leur couperont la chique. Comme le Lion, vous serez en position de force aujourd'hui, surtout grâce aux influx mêlés du Soleil (je m'impose) et de Mercure (je m'exprime). Les plus sensibles à cette conjoncture sont ceux qui sont nés autour du 13 octobre. Mais tout le signe pourra en avoir des échos, alors ne vous laissez pas faire.

Scorpion

C'est le travail qui vous mettra en forme aujourd'hui, votre énergie sera à sa place dans ce domaine et les petites querelles habituelles vous donneront la pêche. Vous les rechercherez inconsciemment d'ailleurs et si vous êtes né fin octobre, mettez la pédale douce car il y a de toute façon du conflit dans l'air. Plus chez vous qu'au travail, aussi ne rejouez pas dans votre boulot ce qui se passe à la maison. Ou vous pourriez, autre interprétation, faire de grands travaux.

Sagittaire

Dans le boulot ou en privé, vous serez le séducteur du zodiaque aujourd'hui, votre charme s'exercera tous azimuts et tout le monde vous appréciera. Vous vous sentirez porté par les compliments qu'on ne manquera pas de vous faire et serez encore plus efficace, surtout 1er décan né vers le 30 novembre ; veillez toutefois à ne pas être trop offensif. Mais tout le 1er décan et une partie du 2e sera dans la séduction et personne ne vous enverra promener.

Capricorne

C'est à l'intérieur de vous que ça se passera aujourd'hui, vous aurez du ressentiment, voire de la colère et vous ne pourrez pas l'exprimer clairement. Vous aurez peur de blesser l'autre, ou alors vous savez que vous vous exposez à un problème si vous dites ce que vous pensez. Né avant le 6 janvier, il est possible en effet qu'on vous ait vexé à travers une critique ou une remarque dont vous trouverez qu'elle est parfaitement injuste. Cela devrait passer rapidement.

Verseau

Vous aurez quelque chose à communiquer, en public ou en privé, et vous le ferez avec brio. Mais veillez à ne pas tenir des propos un peu trop provocateurs. Vous aurez peut-être envie de faire passer un message fort, ou de réveiller les consciences, surtout 1er et 2e décan, mais il faut espérer que vous saurez mesurer la portée de vos propos, que vous ne vous exprimerez pas impulsivement et sous le coup de l'émotion. Là, ça ne passerait pas.

Poissons

Vos besoins matériels ou affectifs sont au premier plan. En affaires ne soyez pas trop gourmand et en privé ne demandez pas plus que ce qu'on peut donner. Vous aurez tendance, volontairement ou non, à penser qu'on vous doit cet argent ou l'affection que vous demandez... Mais personne ne doit rien à personne, sauf peut-être quand il s'agit d'une dette d'argent ou d'honneur. Aussi, si vous êtes en dette, arrangez-vous pour l'éteindre ces jours-ci.