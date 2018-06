L'horoscope du 7 juin 2018

publié le 07/06/2018 à 07:42

Gémeaux

Le Soleil et Mercure sont encore en froid avec Neptune, 2e décan, continuez à vous méfier de ce qui vous semble ou vous a semblé trop beau pour être vrai. Vous connaissez bien la situation et si vous en avez pris pleinement conscience, comme Neptune vous le propose (les astres proposent mais l'homme dispose) vous devriez pouvoir vous sortir de cet épisode qui a duré longtemps et qui laisse penser que vous n'avez pas été vous-même pendant tout ce temps.

Bélier

3e décan, né après le 10 avril, l'opposition entre Vénus et Pluton accentue un souci, peut-être professionnel. Vous n'avez pas su vous faire apprécier ? Il est possible que vous soyez trop sûr de vous, trop autoritaire et si on vous a longtemps suivi, on semble se désolidariser de vous en haut lieu. Vos méthodes pourraient être trop brusques et il faudrait en changer rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver sans rien. Ne laissez pas votre orgueil décider pour vous.



Taureau

Rien n'est facile pour les natifs d'avril en ce moment, ils passent par des phases où tout va bien et d'autres où ils s'interrogent avec anxiété sur leur avenir. Il y a eu une sorte de clash en mai et ils en subissent à présent les conséquences ; l'aspect responsable (Mars/Uranus) n'est plus actif mais il va le redevenir fin juillet, début août et quelques jours en septembre. Cela dit, vous disposez d'un bon aspect de Saturne qui vous rend plus fort et plus déterminé que jamais.

Cancer

Certains natifs du 3e décan se trouvent face à une impasse relationnelle, ils en prennent peu à peu conscience ; dites-vous que rien n'est jamais sans solution. Même si, pour des raisons sentimentales, financières, etc. vous n'en voyez pas pour l'instant, vous pourrez sortir de cette situation d'ici quelque temps. Ça prendra le temps que ça prendra mais vous y arriverez ; il faut juste que vous y pensiez, que vous analysiez les forces et surtout les faiblesses de chacun.

Lion

3e décan, Uranus n'est plus là pour donner du piment à votre vie, mais elle est autrement épicée avec Pluton, parfois très généreuse financièrement. Toutefois, elle est souvent à l'origine de situations où c'est tout ou rien ; c'est-à-dire que vous pouvez en effet vous être beaucoup enrichi, ou vous allez le faire, mais vous pouvez aussi tout perdre à la suite d'un changement de stratégie ou d'un investissement qui s'avère négatif pour vos affaires (un exemple parmi d'autres).

Vierge

Dans la continuité des jours précédents, soyez très prudent, ne donnez pas votre accord et ne signez rien sans avoir demandé conseil à un professionnel. Cela concerne surtout le 2e décan, nous l'avons vu, et ceux qui sont nés autour du 8 septembre. Sachez que si vous êtes né les 6 et 7 vous n'êtes pas encore tiré d'affaire car Neptune revient vers vous au dernier trimestre. Il y a probablement encore un/des problèmes relationnels ou financiers à mettre au clair.

Balance

Vous serez chanceux et aurez une opportunité si vous êtes né entre le 8 et le 14 octobre. Il se peut qu'on vous fasse une proposition ou une invitation flatteuse. Un voyage peut aussi être dans l'air, les uns le préparant et les autres ayant simplement envie de partir quelque part, de changer d'horizon. Un rapport avec l'étranger peut aussi être au centre de votre attention, un proche qui vit loin de chez vous pouvant vous donner de ses nouvelles.

Scorpion

3e décan, né après le 13 novembre, vous êtes toujours à l'honneur, Vénus et la Lune sont de votre côté et il se peut que vous viviez un moment épanouissant. Vous vous sentirez bien entouré, bien accepté dans votre milieu ou même dans un milieu étranger à celui que vous fréquentez habituellement. Vous pourriez d'ailleurs vous trouver un peu dépaysé, ce qui n'est jamais désagréable. C'est même positif pour vous, Scorpion, cela rend joyeux l'enfant qui est en vous.

Sagittaire

Comme les autres signes mutables, vous êtes encore contrarié par les dissonances sur Neptune qui vous obligent à voir ce que vous ne voulez pas voir. Je vous disais hier de vous protéger des tuiles, mais êtes-vous sûr que vous n'en êtes pas responsable d'une certaine manière, justement parce que vous n'affrontez pas une situation dont vous devriez vous débarrasser ? Ou un comportement qui date peut-être de l'enfance et qui se trouve être un obstacle à présent.

Capricorne

Une affaire d'argent, peut-être une histoire d'héritage qui ne se passe pas bien, pourrait vous préoccuper pendant plusieurs mois si vous êtes de décembre. En effet, Mars occupe un des secteurs financiers de votre thème où elle fait des allers et retours et comme elle se trouve en dissonance avec Uranus par moments, le climat peut être très tendu (Mars étant la planète qui gère la famille et votre vie intime). Vous pouvez aussi vous lancer dans un investissement hasardeux.

Verseau

Le Soleil et Mercure sont en phase avec vous et vous valent de très flatteuses remarques si vous êtes du 2e décan. Mais vous douterez de leur sincérité, et vous n'aurez pas tort. Vous sentirez la manipulation derrière les compliments, sans avoir la moindre idée du but poursuivi par le ou les flatteurs. Restez juste un peu vigilant et attendez ; à un moment ou à un autre, ils ne pourront pas faire autrement que de se dévoiler, parfois malgré eux !

Poissons

3e décan, la Lune est de passage chez vous jusqu'à ce soir, surveillez une tendance à la distraction, vous serez très rêveur, mais vous aurez de belles intuitions. Voire de l'inspiration si vous êtes artiste : profitez-en, mettez-vous rapidement au boulot. 2e décan, c'est toujours un peu difficile pour vous si vous êtes né après le 7 mars, le Soleil et Mercure en Gémeaux sont fâchés avec Neptune (chez vous) et on vous fait la leçon parce que vous ne parvenez pas à être objectif.