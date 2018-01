L'horoscope du 6 janvier 2018

publié le 06/01/2018 à 06:49

Bélier

Sensible à Vénus/Pluton, vous serez mis au défi de dominer vos tendances jalouses et possessives, ou de ne pas user de la force pour obtenir ce que vous désirez. Le Bélier a toujours une forme de brusquerie en lui et peut se montrer très cassant. Pluton, en aspect de tension avec le 2e décan, vous oblige à apprendre le respect des autres. 1er décan, aucun aspect à l'horizon de ce week-end où vous aurez peut-être à travailler. 3ee décan, Mercure vous invite à faire un petit déplacement ou à aller à un rendez-vous.

Taureau

2e décan, vous aimerez beaucoup la rencontre Vénus/Pluton qui donne de la profondeur à vos sentiments et vous incite à être en confiance avec celui/celle que vous aimez. Ce n'est pas évident pour vous, vous êtes méfiant de nature et ne vous laissez pas facilement aller à vos sentiments. Sauf qu'avec Pluton, le désir mène la danse. 1er décan, vous êtes sans soutien planétaire et Uranus peut se manifester de nouveau, vous demandant d'anticiper un changement. 3e décan, un échange à propos d'argent, une transaction...

Gémeaux

Il y a en vous deux Gémeaux, un raisonnable et l'autre qui ne l'est pas. Ne laissez pas le second prendre l'avantage, surtout s'il est question de dépenses à faire. Et encore plus si ces dépenses concernent votre maison : la part raisonnable de votre personnalité doit prendre le dessus afin que vous restiez dans certaines limites, surtout 2e décan. 3e décan, Jupiter va bientôt vous donner une chance de vous développer davantage dans votre travail. 1er décan, aucun aspect marquant avant jeudi prochain. Donc tout va bien.

Cancer

Eh bien ce n'est pas mal du tout, vous êtes même l'élu du zodiaque en ce moment, surtout 2ème décan. Vous pourriez tomber amoureux et être en adoration. Comme d'habitude ce sera un peu exagéré et il vous est conseillé de mettre un bémol à l'expression de ce que vous ressentez. N'en donnez pas trop à voir pour le moment. 1er décan, Saturne continue à vous faire réfléchir sur un choix fait ou à faire et auquel vous devez porter beaucoup d'attention. 3e décan, une visite chez le médecin pour certains.

Lion

Vous êtes aux premières loges, 2e décan, de fortes tensions intérieures se manifestent et sont liées à une décision à prendre et qui aura d'importantes conséquences. Le problème c'est que vous avez presque tout le monde contre vous et que vous vous entêtez dans votre choix alors que vous auriez intérêt à y réfléchir davantage. 1er décan, aucun aspect, sauf celui de Saturne qui vous inquiète pour votre travail ou votre forme. 3e décan, né le 17/8 : quelques flatteries vous feront du bien, à moins que vous ne soyez le flatteur.

Vierge

La conjoncture vous demande d'être vous-même, de ne pas laisser l'autre vous barrer la route dans votre volonté de vous imposer et de prendre plus de place. Cela concerne surtout la fin du 2e décan et peut-être une partie du 3e. Il y a en effet du Jupiter là-dessous, la planète jouant un rôle important dans votre développement personnel et professionnel. Vous n'avez plus de dissonance 1er décan, il faut donc être opportuniste et saisir les occasions. 3e décan, vous pourriez vous prendre le chou avec l'un de vos enfants.

Balance

Vénus et Pluton vous regardent 2e décan, vous vous tourmenterez un peu inutilement en pensant à votre vie de couple, ou à l'inexistence de votre vie de couple. Vous ne serez content ni d'un côté ni de l'autre et cela vient probablement des angoisses d'abandon qui vous habitent depuis l'enfance et auxquelles Pluton redonne vie. 1er décan, vous pouvez vous reposer, aucun aspect n'est à prévoir sur votre décan solaire. 3e décan, on vous rend visite ou c'est vous qui vous déplacerez mais pas de bon coeur !

Scorpion

3e décan, Jupiter est en approche et elle peut autant vous couvrir de bienfaits, vous offrir des opportunités que vous mettre dans une situation délicate. Et en général, c'est à cause de l'administration que les tracasseries se manifestent. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, aucun retard d'aucune sorte, vous aurez la paix ! 2e décan, c'est un peu difficile pour ceux des 10/11 novembre, il y a un gros conflit ; à moins que vous n'ayez démarré quelque chose à toute vitesse. 1er décan, rien de spécial sur votre décan.

Sagittaire

2e décan, c'est un peu compliqué ces jours-ci, il se passe des choses dont vous ne voulez pas ou ne pouvez pas parler et qui pourtant devraient être révélées. Mais avec Jupiter en Scorpion, vous êtes obligé de garder le secret, de rester sur la réserve et il en sera ainsi une grande partie de l'année. Alors que le 1er décan est débarrassé de Jupiter et des soucis qui ont pu apparaître au dernier trimestre 2017. Prévoyez de belles ouvertures à partir de l'été. 3e décan, les échanges et petits déplacements sont à l'honneur.

Capricorne

Dans votre signe, Vénus entre en conjonction avec Pluton et si vous êtes du 2e décan, il ne faudra pas vous étonner s'il y a une petite crise de jalousie ces jours-ci. Rien de bien méchant, à moins que Pluton ne joue un rôle essentiel dans votre thème natal. La plupart du temps, elle crée le doute et ça ne dure que deux ou trois jours pas plus. 1er décan, Jupiter et Mars braquent le projecteur sur une rencontre amicale ou sur un projet XXL. 3e décan, votre état d'esprit est positif, vous passerez une soirée très conviviale.

Verseau

La situation est conflictuelle pour ceux du 2e décan, qui ont tout intérêt à faire profil bas jusqu'à jeudi prochain. Vous brûlez de réagir, mais pas sûr que cela vous aide. Vous risquez surtout d'aller un peu trop loin et d'atteindre un point de non-retour, parfois dans votre relation avec un important personnage : un supérieur ou un parent. 1er décan, aucun aspect à part celui de Saturne qui revient dans le même secteur lié aux secrets, aux mystères 29 ans après (1989 la dernière fois). Une liaison cachée ? 3e décan, évoquez vos projets mais pas avec n'importe qui.

Poissons

Vous vous vous attachez profondément à quelqu'un, 2e décan né après le 8 mars. Cette personne peut être un excellent modèle et vous renvoyer une bonne image de vous. Il est probablement question d'amitié, mais elle pourrait transformer votre vie. Il pourrait s'agir d'une personne qui a su provoquer en vous de l'admiration et le désir de lui ressembler. 1er décan, aucun aspect sur votre décan solaire, consultez ceux qui concernent votre ascendant. 3e décan, vous essayerez d'avoir raison à tout prix : l'important c'est ce que vous pensez, pas ce que l'autre pense.