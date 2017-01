Écoutez ou réécoutez L'horoscope de Christine Haas du lundi 02 janvier 2017.

> L'horoscope du 2 janvier 2017 Crédit Image : Maxime Villalonga Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 02/01/2017 à 06:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Bélier

Vous serez vaseux et c'est normal car vous ne connaissez pas vos limites ou ne voulez en tout cas pas les respecter lorsqu'il s'agit de bons vins et de bonne chère. En conséquence, il ne faudra pas vous étonner si le sol n'est pas stable sous vos pieds en vous levant. Le 1er décan étant semble-t-il davantage touché que les autres. Quoique, ceux de début avril reçoivent Mars depuis les Poissons (c'est pire que le 1er décan qui a la Lune) et sont plus victimes des liquides que des solides.

Taureau

Vous aussi vous démarrez l'année en beauté, avec une foule de bonnes résolutions et de projets. Faites-vous confiance, ce que vous avez en tête se réalisera, surtout 1er décan. Vous n'aurez même pas beaucoup d'efforts à faire dans l'immédiat. De plus, la grande nouvelle c'est que vous allez recevoir assez rapidement un bon aspect de Saturne qui flirtera avec le Capricorne avant d'y entrer franchement fin 2017. Une garantie de stabilité pour ceux du tout début du signe. Mais de solitude, pour certains.

Gémeaux

Peut-être reprenez-vous déjà le travail, dans ce cas vous ne serez pas très en forme et le mécontentement risque de vous envahir sans que vous sachiez pourquoi ! En fait, la Lune (le Soi, ce qu'on ressent) s'en va à la rencontre de Mars (1er décan des Gémeaux) et c'est ce qui créera de l'insatisfaction ; si toutefois vous avez des contraintes dans la journée, si on ne vous donne pas immédiatement ce que vous demandez (par exemple). Et cela risque en effet d'arriver mais cela ne durera que très peu de temps.

Cancer

Au contraire de votre voisin Gémeaux, vous serez plutôt ingambe ce matin et vous rêverez comme J. Brel un impossible rêve, celui de partir très loin de chez vous. Cela vous permettra de vous évader d'un quotidien morose. Enfin, pas si morose que ça pour ceux du 2e décan (nés après le 2 juillet) et qui reçoivent de bons influx de Mars qui les rendent entreprenants, audacieux, prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désirent. Ayez confiance en vous et vous atteindrez vos objectifs, quels qu'ils soient.

Lion

Vous vous installerez sur votre trône et laisserez aux autres le soin de s'occuper des affaires du royaume. Vous aurez trop la tête ailleurs pour être vraiment efficace. Est-ce le souvenir de la fête qui aura laissé des traces dans votre tête et... votre corps ? Quoi qu'il en soit, allez tout doucement ce matin et pas trop vite ce soir ! En particulier si vous êtes né début août : un aspect de Mars risque de vous obliger à puiser dans vos réserves d'énergie ; ménagez-vous autant que possible.

Vierge

Ce début de semaine n'est pas fantastique, 1er et 2e décan, on aura besoin de vous, on vous sollicitera beaucoup mais personne ne vous demandera si vous allez bien. Cela risque de vous mettre un peu en colère, surtout 2e décan, l'indifférence des autres vous semblant presque insultante. Ils attendent beaucoup de vous et ne vous donnent rien ! Il faudrait, dans l'idéal, que vous parveniez à créer un équilibre et à demander vous aussi quelque chose en échange.

Balance

Vous aussi vous risquez d'être un peu patraque à la suite d'abus des bonnes choses, mais si on ne peut pas se faire plaisir au moins une fois par an, où va-t-on ? Et si vous avez craqué sur les desserts ou sur un bon vin, personne ne devrait vous en vouloir et surtout pas vous ! Ne vous culpabilisez surtout pas, au contraire. Évoquez avec bonheur tout ce qui vous a plu et repassez-vous le film tant que vous en avez envie, 1er et 2e décan surtout.

Scorpion

Vous serez vraiment content de cette semaine et vous direz que si tout 2017 est sur ce modèle, l'année sera excellente. Et elle le sera, pour beaucoup d'entre vous ! En effet, comme vous le savez peut-être déjà, Jupiter fera son entrée chez vous en octobre et cela se prépare longtemps à l'avance ; vous aurez donc certainement des propositions ou des occasions à saisir (2e et 3e décan) d'ici l'automne prochain. Mais attention à ne pas vous croire tout-puissant sous cette conjoncture.

Sagittaire

Ceux de début décembre sont encore perturbés par quelques dissonances qui vont durer jusqu'à la semaine prochaine. Surtout, ne vous arrêtez pas aux apparences, elles seront trompeuses. Autant dans le positif, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, que dans le négatif si vous sentez qu'on vous lâche ou même qu'on vous trahit. Prenez votre temps avant de vous décider ou de donner votre confiance à quelqu'un. Vous n'êtes pas pressé à ce point...

Capricorne

On connaît votre aversion pour les excès, aussi serez-vous en forme, face à ceux qui ne pourront plus articuler un mot. Vous aurez beau jeu de vous moquer d'eux ! De plus, vous avez plutôt des bons aspects, et en particulier une conjonction Lune/Mars/Neptune si vous êtes né fin décembre-début janvier. Elle décuple votre réceptivité et ce sera comme si vous aviez des lunettes spéciales pour lire à l'intérieur de ceux qui vous entourent. Ils ne pourront rien vous cacher !

Verseau

Un lundi comme tous les lundis, et même si vous ne travaillez pas vous serez occupé quasiment toute la journée. Le plus souvent pour rendre service aux autres. Vous n'imaginerez pas refuser votre aide à un proche, la Lune en Poissons créant chez vous un penchant très généreux. Et quand on connaît votre altruisme... Mais attention à ne pas faire d'excès, à ne pas décharger toute votre énergie, certains natifs de fin janvier, début février étant un peu en surmultipliée.

Poissons

La Lune est dans votre signe pour ce premier lundi de l'année et demain ce sera au tour de Vénus. Vous êtes des petits veinards, natifs de février, et vous le méritez ! Souvenez-vous de 2015 et même peut-être de 2016... Mais c'est terminé, vous avez à présent toute liberté pour vous imposer et imposer vos quatre volontés. Il suffira d'être un peu plus sévère avec vous-même que vous ne l'êtes d'habitude, et encore... Vous tirerez profits et avantages de plusieurs situations à la fois.