L'horoscope du 6 février 2018

publié le 06/02/2018 à 06:24

Bélier

Vous aurez un petit côté parano, très méfiant, mais je pense que cela vous servira à ne pas vous engager trop vite ou à ne pas croire en toutes les promesses. Votre côté " militant " est souvent attiré par des causes à défendre, votre énergie a besoin de se mettre dans une bataille quelconque, et vous enfourchez souvent des chevaux qui ne sont pas les bons, qui vous mènent nulle part. Une petite dose de méfiance, très instinctive, intuitive, ne vous fera pas de mal.

Taureau

On vous sollicitera pour participer à une réunion ou à une petite fête, mais vous ne saurez pas trop quoi en penser ni quelle est la vraie raison de cette invitation. Vous êtes un peu parano en ce moment, comme le Bélier, et vous ne voulez pas qu'on se serve de vous, qu'on vous utilise à je ne sais quelle fin. Mais, avant tout, demandez-vous si cette invitation n'est pas désintéressée après tout. Ou si votre extrême méfiance n'est pas liée à un problème personnel qui envahit toutes vos relations.

Gémeaux

Ce n'est pas la journée la plus fun de la semaine, vous avez grand besoin d'espace et de liberté en ce moment et votre travail vous semblera être une prison. Vous vivez toute contrainte comme une privation de liberté, mais c'est la période Verseau qui veut cela. C'est le 2e décan qui est le plus concerné ces jours-ci, et ce sera au tour du 3e à partir de vendredi. En outre, le 1er décan reçoit une opposition de Mars qui peut le clouer au lit avec un gros rhume et parfois même la grippe ou la gastro.

Cancer

De manière fugitive, mais bien réelle, vous serez fier de vous et content de vos réalisations. Conservez cette impression le plus longtemps possible. C'est un état d'esprit et on peut le perpétuer en restant positif et surtout, pour vous Cancer, en ne faisant pas une montagne d'un détail mineur et qui semble négatif. Et surtout, éloignez-vous des personnes qui sont négatives, vous êtes trop réceptif pour pouvoir les supporter très longtemps, elles finissent par déteindre sur vous.

Lion

Vous donnerez l'impression d'avoir tous les malheurs du monde sur les épaules et il est vrai que, passagèrement, vos perceptions et sensations seront négatives. C'est dû à la présence (mensuelle) de la Lune en Scorpion, un signe avec lequel vous n'avez pas beaucoup d'affinités. Mais, vraiment, cela ne durera que quelques heures et les plus sensibles seront ceux du 1er décan, qui seront très à fleur de peau. Vous mettre à fond dans l'action vous aidera à être moins sensitif.

Vierge

Vous serez plus ouvert, plus communicatif et surtout vous ferez de l'humour à gogo. Le seul problème c'est qu'on ne décrypte pas toujours votre forme d'humour. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon et parfois on ne pense pas un instant que vous êtes en train de plaisanter. Il faut bien vous connaître... Mais vous pouvez être très drôle, pertinent et impertinent, parce que votre sens de l'observation est très développé. C'est dû à la domination de Mercure sur votre signe.

Balance

L'argent est important pour vous cette année, vous gagnez mieux votre vie et certaines promesses pourraient être tenues ; cela dure depuis octobre. Vous avez mis quelque chose en place et cela vous rapporte, à moins que vous n'ayez obtenu une augmentation de salaire (plus rare). Jupiter est en charge de cette amélioration mais on sait qu'elle peut aussi être négative, alors ne vous étonnez pas si on vous réclame un ou des impayés, surtout venant d'une administration.

Scorpion

La Lune traverse votre signe et décuple votre sensibilité habituelle. Toute remarque venant d'un membre de la famille ou d'un collègue vous semblera déplacée. Pour tout vous dire, vous prendrez les choses de travers alors qu'un autre jour cela aurait glissé sans faire de dommages. Oui mais aujourd'hui, ça ne glissera pas alors protégez-vous. Non pas en vous isolant, mais en répliquant avec ironie aux remarques que l'on risque de vous faire, surtout début du 2e décan.

Sagittaire

Vous aimez vous battre contre des moulins à vent, défendre des idées parfois utopiques, mais aujourd'hui il vous est conseillé de ne vous mêler de rien. Si vous vous manifestez de trop, vous encourez des remarques, des critiques, des phrases du genre : il/elle la ramène un peu trop ou il/elle veut toujours avoir raison. Cela dit vous pourriez n'en faire qu'à votre tête et ignorer totalement les remarques qu'on pourrait vous faire. Ce serait, pour vous, ce qu'il y a de plus facile. Mais il y a les autres...

Capricorne

L'amitié est la pierre angulaire de toute vie, et vous ne dérogez pas à la règle même si vous aimez la solitude. N'oubliez pas de soigner les liens que vous avez créés. Ils ne sont peut-être pas importants en nombre (quoique) mais ils sont toujours de qualité parce que vous les avez choisis, triés sur le volet. Mais rien ne vous oblige à fermer votre cercle et à ne pas accepter les nouveaux venus. Et il pourrait y en avoir dans l'année qui vient. Laissez la porte ouverte !

Verseau

Ceux que vous croiserez voudront que vous fassiez quelque chose pour eux et en bon petit soldat vous vous exécuterez. Et vous, qui fait quelque chose pour vous ? Vous ne vous poserez peut-être pas la question aujourd'hui, parce qu'à côté de ça tout va bien semble-t-il. Mais il faut peut-être que vous songiez à retrouver un équilibre entre demande et offre. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, même si la mission du Verseau sur cette terre est d'apporter aide et soutien.

Poissons

Vous serez plus chaleureux, plus convivial, mais ce sont les autres qui ne le seront pas. Vous trouverez même qu'ils manquent trop d'attention à votre égard. Evidemment, cela vous obligera à vous poser des questions, or le Poissons déteste se poser des questions ; il " sent ", il capte, il reçoit mais il peut aussi se tromper, c'est toute la difficulté... 1er décan, vous aurez d'autres chats à fouetter, des obligations familiales ou autres risquent de vous casser les pieds et même de vous irriter.