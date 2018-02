L'horoscope du 5 février 2018

publié le 05/02/2018 à 06:27

Bélier

Je n'ose pas dire que la semaine sera excellente, parce que votre ascendant peut changer la donne, mais en tout cas vous avez un très beau facteur chance. Lié à votre sens de l'opportunité, il se manifestera autant dans votre travail que dans votre vie amoureuse puisqu'une association entre Vénus et Uranus peut créer des conditions favorables à un petit coup de coeur. En tout cas pour le 3e décan. Le 2e décan aura, lui, des prises de contact ou des rendez-vous très positifs et le 1er décan sera parmi les plus combatifs.

Taureau

Vous êtes des plus résistants 1er décan, une force qui vous vient de l'intérieur mais qui ne doit pas se transformer en obstination entêtée, essayez de rester souple. Vous avez peut-être décidé de résister à quelqu'un ou à quelque chose envers et contre tous, et c'est éventuellement déjà la mouvance uranienne qui crée ce besoin de résister à un changement qui ne vous paraît pas souhaitable du tout. 3e décan, il n'est pas exclu, comme nous l'avons déjà vu, que vous soyez en procès, ou que vous y songiez.

Gémeaux

Vous ne ferez pas pâlir tout le monde de jalousie, mais quand même. Cette semaine sera réjouissante, peut-être parce que vous vous préparez à partir en vacances ? Ou alors vous obtenez des succès que vous n'imaginiez même pas et c'est probablement côté boulot que ça se passe. Cela dit, certains natifs du 3e décan, sensibles à une bonne entente entre Vénus et Uranus pourraient avoir un coup de coeur, ou trouver leur vie amoureuse plus pimentée, plus fantaisiste. Tout ce qu'ils aiment !

Cancer

C'est surtout le 3e décan qui est en vedette en ce moment, le problème qui vous a tarabusté depuis des mois ou des années est en train de trouver sa solution. Et c'est la présence de Jupiter en Scorpion qui nous donne cette indication. Si vous étiez piégé dans un boulot où vous ne pouviez pas vous exprimer, il est possible qu'on vous propose autre chose et que cela vous convienne parfaitement, surtout né avant le 18 juillet. Né après, il va falloir être encore un peu patient.

Lion

Ça irait très bien pour le 3e décan, si l'on ne vous opposait des raisons légales pour vous refuser quelque chose ou vous demander de revoir votre copie. Et vous ne pouvez pas aller contre la loi (symbolisée en ce moment par le passage de Jupiter en regard de votre décan). Inutile de vous révolter, il faut sagement obéir pour obtenir ce que vous voulez. Et vous serez bien inspiré de vous dépêcher, surtout né autour des 15, 16 août, parce que Jupiter va rétrograder le mois prochain.

Vierge

1er décan, né après le 28 août, un coup de Mars vous oblige à vous investir à fond mais pas forcément dans un travail. Il peut y avoir un problème chez vous. A moins qu'il ne soit question de travaux dans la maison, voire d'un déménagement. En fait quoi qu'il se passe, vous serez remué et dérangé dans vos habitudes. Il peut même ne s'agir que d'un rhume ! Mais ne vous prenez pas la tête pour autant, cela va durer deux ou trois jours pour chacun et Mars cessera sa dissonance dimanche qui vient.

Balance

Si vous n'êtes pas au septième ciel côté coeur, c'est votre créativité, votre inspiration qui sont au top. En tout cas, vous avez l'agréable impression de réussir. D'être dans la lumière et cela uniquement grâce à la qualité de vos créations. On peut vous en féliciter et d'ailleurs, vous recevrez quelques compliments qui vous feront rougir de plaisir. 3e décan, né autour du 16 octobre, il se peut que vous larguiez les amarres en ce moment, ou en tout cas que vous en ayez très envie.

Scorpion

Vous êtes à peu près le seul signe à ne pas adhérer à l'ambiance générale, tout ça parce que vous voyez loin devant et ce que vous voyez ne vous plaît pas. Cela peut autant concerner la politique, la vie sociale, que votre propre vie. On fera cependant exception pour le 3e décan, qui reçoit actuellement Jupiter, la supposée planète de chance. C'est vrai, vous pouvez être opportuniste et saisir une belle occasion ; mais on peut aussi vous reprocher d'être trop protecteur, trop sur le dos de l'autre.

Sagittaire

Vous ferez plus qu'apprécier la jolie conjoncture de la semaine, favorable à vos affaires, à vos apprentissages, à vos contacts. Tout sera une aubaine pour vous. Et c'est là votre force, vous savez détecter à l'avance ce qui va vous rapporter ou ce qui va vous permettre d'utiliser les réseaux relationnels de ceux qui vous entourent. Cela dit, les natifs du 1er décan seront enclins à prendre des risques et ils doivent se méfier d'une éventuelle maladresse. Allez-y mollo !

Capricorne

Votre 3e décan est en vedette cette semaine, grâce aux bons influx de Jupiter mais aussi à un aspect vous permettant de trouver une issue ingénieuse à une situation. Vous savez, cette situation tendue qui vous a préoccupé depuis des mois et qui était en rapport avec une décision à prendre concernant votre avenir. Si vous êtes né avant le 16 janvier, vous en avez terminé. Né après le 16, votre situation trouvera aussi sa solution d'ici le mois de mai.

Verseau

Vous serez hyper-positif et c'est là où se situe votre chance par rapport aux autres signes. Les propositions et autres nouveautés réjouissantes seront pour vous. Certes, c'est votre période anniversaire et il va y avoir une dissonance entre le Soleil et Jupiter, mais peu importe : vous aurez trop de travail ou des petites tracasseries, mais rien qui puisse contrer ce mouvement progressif dans lequel vous êtes actuellement. Né autour des 11, 12 février, ne jouez pas à la grenouille qui se fait plus grosse que le boeuf, ça ne vous réussirait pas.

Poissons

La semaine se terminera bien mieux qu'elle ne commence puisque Vénus entrera samedi soir dans votre signe. D'ici là, évitez de trop vous faire remarquer. Cela dit, ce n'est pas dans vos habitudes ! Mais il est vrai que l'actuelle position de Jupiter vous donne une grande confiance en vous (3e décan) et que vous pourriez dépasser les limites en voulant trop bien faire. En général, allez savoir pourquoi, cela vous revient dans la figure en boomerang. Alors que vous n'avez rien fait de mal !!