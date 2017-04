L'horoscope du 01 avril 2017

publié le 01/04/2017 à 08:42

Bélier

Une journée plutôt gaie, lumineuse, où la chaleur de l'amitié et de l'affection que vous portent vos proches vous rendront très heureux. Bon anniversaire au 2e décan ! Né ces jours-ci vous êtes mieux servi que ceux de la fin du décan qui doivent encore supporter la dissonance de Pluton. Vous savez, cette planète spécialiste des crises en tout genre, qui peut vous obliger à repartir de zéro, à subir une autorité écrasante, ou vous rendre bien trop autoritaire parce que vous pensez qu'on vous respectera. Que nenni !

Taureau

L'un de vos instincts primaires est de vous rendre utile à tout prix, quitte à forcer littéralement vos proches à écouter vos conseils ou toute autre forme d'aide. Par gentillesse, par volonté de faire le bien de l'autre, il arrive que vous vous montriez envahissant et surtout que vous négligiez complètement les désirs et les besoins de l'autre. Quand vous sentez que vous allez vouloir prendre le contrôle - parce que c'est de contrôle qu'il s'agit - essayez de faire un pas en arrière.

Gémeaux

La Lune se promène chez vous en toute liberté et accentue vos qualités comme vos défauts. Aujourd'hui, ce sont vos qualités en tant qu'ami qui seront en vedette. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à fournir pour montrer ce que vous êtes capable de faire pour ceux que vous aimez. Et encore, vous estimerez probablement que vous n'en faites pas assez et que vos amis sont bien gentils de vous remercier. Allons, ne vous dévalorisez pas, vous êtes réellement un ami précieux.

Cancer

Prenez un peu de distance, mettez-vous à l'écart, non pas pour fuir le monde mais pour vous ressourcer, vous déstresser. Vous êtes trop en écho avec vos proches, vous ressentez tout ce qu'ils ressentent et vous le décuplez ! C'est quelque chose qui vient de très loin cette hyper-sensibilité, vous êtes probablement né avec. Ou alors l'un de vos parents, probablement votre mère, était comme ça et vous répétez le même schéma. Dans ce cas, une question : êtes-vous vraiment vous-même ?

Lion

Vous avez plein d'idées en tête pour ce week-end, des activités dans tous les sens, mais au final vous serez pris d'une immense paresse et ne ferez pas grand-chose. Mercure et Mars en Taureau vous ralentissent et surtout accentuent votre sens des responsabilités et si un membre de la famille ou si un ami dans la peine a besoin de vous, vous laisserez volontiers tomber ce que vous avez prévu pour vous en occuper, surtout 1er et 2e décans. Le 3e sera plus " personnel ".

Vierge

Apparemment, il n'y a pas de souci ou d'inquiétude à avoir, mais ce sera plus fort que vous il faudra que vous vous trouviez un sujet sur lequel vous prendre la tête. Quelque chose qui fera revenir votre anxiété et surtout votre insécurité naturelle au premier plan. Quel dommage de ne pas vous accorder un bon week-end de repos ! Cela dit, même si vous ne convoquez pas vos inquiétudes habituelles, vous aurez des obligations (familiales ou professionnelles) à assumer.

Balance

Placé sous le signe de Mercure, ce samedi risque d'être très occupé ! Les uns boucleront leurs valises, alors que les autres déborderont d'activités ludiques. Vous ne vous ennuierez pas en tout cas ! Avec Mercure en Taureau, ne cherchez pas à tout contrôler 1er décan, même si cela vous rassure sur le fait que vous n'oubliez rien (si vous êtes de ceux qui partent en vacances - zone C). Et 2e décan, ne vous énervez pas contre vos proches ; mais il est possible que ça déborde...

Scorpion

Essayez de ne pas envoyer vos petites piques habituelles, elles sont très drôles mais elles font forcément des victimes puisque vous faites rire aux dépends des autres. Il n'y a pas plus perspicace que vous pour détecter les petits défauts de vos proches et les révéler avec humour, surtout quand il y a du monde autour de vous. Vous devriez plutôt mettre cette force à votre service au lieu de l'utiliser contre les autres. Elle peut vous être très utile dans votre boulot, contre vos adversaires par exemple.

Sagittaire

Votre amour de la vie, votre nature chaleureuse et conviviale sont accentuées par la conjoncture ; il se peut que vous organisiez une petite fête ou que vous soyez invité quelque part où il y aura du " beau monde " ; en tout cas, il y aura des personnes que vous serez content de voir, surtout si vous êtes du 1er décan. 2e décan, ne cherchez pas à en mettre plein la vue à vos interlocuteurs, en particulier si vous êtes né autour des 4, 5 décembre. Vous pouvez vous faire remarquer autrement.

Capricorne

Vous aurez peut-être l'impression de perdre votre temps en petites tâches inutiles ou futiles, mais au final vous serez drôlement content de vous en être débarrassé. Vous verrez que vous vous sentirez plus léger... Vous serez aidé par Mercure, qui facilitera tout ce qui a trait à la paperasserie, et par Mars qui vous donnera l'énergie d'aller au bout de tous vos " dossiers ". 2e décan, le retour de Jupiter va remettre une histoire de promotion au premier plan de vos préoccupations.

Verseau

Je crains beaucoup pour votre compte en banque parce que vous serez irrésistiblement attiré par de beaux objets et par des vêtements un peu coûteux. En fait, si vous êtes souvent dans le " social ", si vous vous occupez des autres, vous avez aussi un côté élitiste qui ne cadre pas très bien avec le reste de votre personnalité. Cela fait cependant partie des contradictions qu'on rencontre chez chaque être humain. Vous seriez très ennuyeux si vous étiez tout d'une pièce.

Poissons

Une journée consacrée à la famille, à vos proches ? Et si pour une fois vous étiez un peu égoïste et si vous vous faisiez plaisir à vous ? Ça changerait de l'ordinaire. Il se trouve que, sans le savoir la plupart du temps, vous avez un fond de culpabilité en vous dont les origines sont diverses, et que c'est lui qui vous incite le plus souvent à être très généreux avec les autres, comme si vous aviez quelque chose à vous faire pardonner. Je vous vois d'ici secouer la tête et vous dire " n'importe quoi " !