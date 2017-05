L'horoscope du 2 mai 2017

publié le 02/05/2017 à 06:30

Taureau

Vous auriez bien envie de rester chez vous aujourd'hui et de prolonger votre agréable week-end. Vous avez besoin, semble-t-il, de vous protéger des tensions ambiantes. Il en a déjà été question plusieurs fois, mais la rencontre entre Mercure et Uranus peut enflammer les débats et elle va durer encore quelque temps, au-delà du 2e tour de la présidentielle. Vous serez le spectateur étonné de déclarations qui n'auront rien à voir avec ce qui a été dit précédemment.

Bélier

Ne tergiversons pas, il n'y a que le premier décan pour avoir toutes les chances. La présence de Vénus adoucit un climat qui est, nous l'avons vu, très tendu. Et il ne se détendra pas vraiment avant le 15 mai, ce qui signifie que le problème qui vous préoccupe ne sera pas réglé. Mais il y a aussi le résultat du 2e tour de l'élection qui peut vous préoccuper, même après dimanche prochain. Ce qui peut signifier que vous n'en serez pas très satisfait ou que vous ne saurez pas quoi en penser.

Gémeaux

En cherchant bien, on trouvera des préoccupations pour le 3e décan, et encore. Mais tous les autres pourront et devront dire ce qu'ils pensent sans prendre de gants. Vous avez un " pass " aujourd'hui pour vous exprimer, cela coulera de source ; mais attention à ne pas parler trop vite ou de manière agressive, en particulier si vous êtes né fin mai ; Mars est sur votre Soleil et accélère tous vos processus, ce qui fait que vous ne contrôlerez pas vos paroles.

Cancer

Pour que l'ambiance soit plus cool et que vous soyez moins stressé, offrez-vous un petit plaisir, c'est la meilleure manière d'éloigner l'anxiété et les tensions intérieures. Cela vaut surtout pour le 3e décan, toujours déboussolé par la dissonance Mercure/Uranus qui a la réputation de produire des imprévus parfois désagréables. Et elle va durer jusqu'au 15 mai ! 1er décan, vous pourrez vous targuer d'un petit succès dans la semaine ou la semaine prochaine.

Lion

La Lune étant chez vous, vous aurez le monopole du coeur, de l'élégance et de la bravitude. Bref, vous serez plus Lion que jamais, on vous reconnaîtra de loin. Il faut dire que chaque décan a son bon aspect aujourd'hui : le 1er dispose de Vénus en Bélier et voit son amour pour la vie ou pour quelqu'un s'épanouir ; le 2e décan est en bonne relation avec Jupiter, ce qui est toujours un plus dans le domaine des affaires et des relations : la chance est avec vous. Quant au 3e, et surtout né après le 17 août, il peut s'exprimer haut et fort, quitte à choquer.

Vierge

Aujourd'hui encore, vous serez soucieux, inquiet de tout, et les scénarios que votre fertile imagination concoctera ne seront pas très optimistes. Gardez-les pour vous. Cela dit, vous avez matière à vous faire du mouron et c'est bien là le problème parce qu'aujourd'hui et demain, vous multiplierez les sources d'inquiétude et grossirez l'importance de ce qui pourrait arriver. Evitez de vous infliger des films catastrophe, essayez plutôt de trouver le positif de la situation.

Balance

A part le 3e décan, sur les nerfs toute la semaine, vous passerez tous une agréable journée, où vos amis et alliés professionnels vous seront certainement utiles. J'en profite pour vous dire à quel point vous avez le sens du relationnel et il n'y a guère que le Sagittaire et les Gémeaux pour rivaliser avec vous dans ce domaine. Vous vous faites les bonnes relations, sans vous en rendre compte parfois, et des relations qui sont toutes susceptibles de vous aider.

Scorpion

Vous risquez de vous sentir bridé parce que vous ne pourrez pas dire ce que vous pensez. Sont-ce les autres qui vous freineront ou le ferez-vous vous-même ? Votre sens du devoir et votre droiture morale sont sollicités aujourd'hui et demain, normal que vous fassiez attention à ne pas sortir des rails. Mais vous pourrez vous lâcher dès mercredi ! 2e décan, soyez aussi attentif à ce que l'on vous dit qu'aux paroles que vous prononcez, il faut maintenir l'harmonie avec vos interlocuteurs.

Sagittaire

Autant vous doutiez hier, autant vous serez rempli de certitudes aujourd'hui. C'est à la fois bien pour votre satisfaction personnelle et moins bien pour vos relations. Car s'il est confortable d'être sûr de détenir la vérité, cela agace profondément vos interlocuteurs puisqu'il n'y a pas matière à discuter et encore moins à échanger. D'ailleurs, si vous êtes né fin novembre, début décembre, il y aura une chamaillerie avec quelqu'un ; mais ça ne durera pas plus de deux, trois jours.

Capricorne

Vous vous ferez remarquer par votre sagacité, votre perspicacité et les démonstrations que vous ferez sembleront tout de suite évidentes tout en étant dérangeantes. Vous aurez en effet une vision de la situation qui sera à la fois très juste et à contre-courant de la pensée générale. Et cela peut autant se jouer dans votre vie personnelle que dans votre vie sociale : cela concernerait alors la politique et les tensions un peu exagérées qui règnent en ce moment.

Verseau

Vous êtes gâté en ce moment, on vous sollicite de tous côtés et les propositions risquent d'affluer. Cette semaine, le 1er et le 3e décan sont les mieux servis. Les natifs de janvier reçoivent en effet de bons influx de Vénus qui occupe un secteur qui représente à la fois vos échanges, votre manière de vous faire entendre, et vos relations avec votre entourage. Vous avez probablement dit, ou prévu quelque chose et la vie semble aller dans votre sens.

Poissons

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, tout vous semblera critiquable aujourd'hui et vous douterez de la bonne foi de ceux que vous entendrez. Bref, vous ne serez pas prêt à avaler n'importe quoi et vous aurez raison : il vous arrive de manquer de sens critique et de donner raison à des personnes dont les paroles sont avant tout manipulatrices. Né fin février, soyez prudent pendant quelques jours, Mars est toujours susceptible de vous faire faire des bêtises ou de vous mettre en colère.