L'horoscope du 4 février 2018

publié le 04/02/2018 à 07:33

Bélier

N'ayant aucune raison d'être en colère ou de récriminer, vous serez adorable aujourd'hui et vos amis comme votre famille apprécieront votre attitude. Vous serez peut-être un peu plus renfermé si vous êtes du 1er décan, à cause de la dissonance que Saturne vous envoie, mais si elle crée bel et bien un problème, elle n'est pas active tout le temps et ce dimanche devrait, normalement, constituer une agréable pause. 3e décan, Vénus vous offre encore d'agréables moments avec l'autre.

Taureau

Du travail à faire chez vous ou au jardin ? Peu importe, vous aurez besoin d'être occupé et quoi que vous fassiez, cela tombera pile et rien ne vous ennuiera. De toute façon on sait que vous adorez votre jardin et qu'il fasse froid ou non (selon votre région) vous vous occuperez de votre parcelle de terre, ou de votre balcon. Attention cependant aux virus qui se cherchent un hôte, vous pourriez attraper quelque chose, si ce n'est pas déjà fait ! 1er décan en tout cas.

Gémeaux

Un agréable dimanche, vous serez bien dans votre peau, sauf né en mai : vous vous sentirez moins bien parce que vous en voulez à un proche pour des peccadilles. Il y aura un rapport de force et vous ne serez pas en mesure d'envoyer l'autre sur les roses. Toutefois, il n'est pas exclu aussi que vous ayez des doutes sur la réalisation d'un projet, ou que vous ayez attrapé un rhume et que vous soyez gêné pour respirer. 3e décan, tout va bien, vous avez de l'amour autour de vous.

Cancer

Faire quelques transformations dans la maison, comme changer les meubles ou la vaisselle de place, vous paraîtra absolument indispensable en ce dimanche. Ce n'est pas que vous vous ennuierez (mais c'est possible), c'est plutôt que vous aurez besoin de changer quelque chose. Et à défaut de changer intérieurement, de réfléchir sur vous-même, ce sont les objets qui bougeront. 1er décan, l'opposition de Saturne vous oblige à réfléchir sérieusement et, peut-être, à prendre une décision. Mais ce n'est pas pour tout de suite.

Lion

Un dimanche amusant vous est proposé, vous serez bien entouré, vos proches vous feront rire. Le rire est essentiel chez le Lion, si on ne le fait pas rire, il s'étiole. Par ailleurs, le 3e décan a du mal en ce moment à garder son calme. C'est dû à la dissonance de Jupiter, qui peut vous mettre en colère contre une ou des personnes qui n'ont pas bien fait leur travail et vous voudriez qu'ils le refassent. Il peut s'agir de travaux que vous avez fait dans la maison ou d'un déménagement qui a été réalisé en dépit du bon sens.

Vierge

Vous ne réclamerez pas, parce que ce n'est pas votre genre, mais vous aurez besoin de davantage de tendresse et de câlins. Envoyez des signaux quand même, sinon l'autre ne comprendra rien et ne répondra pas à vos attentes. Mais si vous êtes du 1er décan, Mars vous empêche d'être dans la douceur et si vous faites preuve de brusquerie, vous n'obtiendrez rien de ce que vous voulez. Cela dit, vous êtes peut-être contrarié parce que vous avez des décisions à prendre.

Balance

La Lune s'installe chez vous et accentue votre délicatesse, votre gentillesse et votre équité vis-à-vis des autres. 3e décan, on vous rendra vos gentillesses. Sauf né autour du 15 octobre : c'est la vie qui n'est pas très gentille avec vous car vous prenez ou avez pris conscience que votre relation va dans le mur ou que vous êtes obligé d'accepter une situation qui ne vous convient pas et qui vous déçoit beaucoup. En revanche, 1er décan, tout va bien, les échanges et déplacements sont au premier plan.

Scorpion

Dans l'idéal, il faudrait que vous puissiez vous ressourcer, ne rien faire, et ne penser à rien. Mais c'est très difficile, sauf si voulez bien vous mettre à la méditation. Offrez-vous un CD vous expliquant comment faire et vous constaterez rapidement l'influence positive que cela peut avoir sur vous. Tout le monde ne peut pas tirer avantage de la méditation, mais vous oui. 3e décan, né autour des 13, 14 novembre, vous cherchez à récupérer quelqu'un ? Ne l'envahissez surtout pas, au contraire.

Sagittaire

Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous espérez un coup de fil ou même qu'il ou elle sonne à votre porte ? Eh bien ce n'est pas impossible natif du 1er décan. Vous avez en tout cas de belles chances de voir un projet ou une attente se concrétiser et si ce n'est pas dans le domaine de l'amour, ce sera dans celui de l'amitié. Mais n'en faites pas trop non plus, lui envoyer des messages enflammés toutes les cinq minutes n'est pas une bonne stratégie, vous allez vous griller si vous continuez.

Capricorne

L'ambiance n'est pas meilleure qu'hier, en tout cas pour ceux de décembre. Vous qui êtes parfois trop réaliste, presque pessimiste, voilà que la vie vous donne raison. Mais gardez confiance en vous, vous êtes tout à fait capable de vous sortir de vos ennuis par le haut. D'ailleurs, la prochaine arrivée d'Uranus en Taureau va vous permettre de vous renouveler et parfois même de vous sentir plus libre (1er décan surtout). 2e décan, le bon aspect de Neptune vous ouvre les yeux et le coeur, surtout né après le 3 janvier.

Verseau

Les dimanches, surtout en fin d'après-midi, ouvrent une brèche dans le temps, a dit P. Modiano. Mais ce dimanche sera agréable, convivial, le temps n'aura pas de prise. Vous aurez une idée en tête, ou alors vous anticiperez quelque chose de plaisant, et le grand ennui qui vous prend parfois le dimanche sera très loin de vous. 1er décan, en particulier, un échange, une discussion un peu vive vous permettra d'affirmer vos opinions et de mettre la pâtée à vos contradicteurs.

Poissons

Vous êtes très sensible à l'injustice et à toute la misère du monde. 3e décan, vous avez peut-être l'occasion d'apporter votre contribution à un monde meilleur. Saisissez-la, ça vous fera du bien d'être actif pour les autres, en vous occupant d'eux vous vous occuperez aussi de vous. Par ailleurs, Il se peut que vous ayez eu une mission à l'étranger à effectuer, mais pour votre travail, et que les conditions de vie de certaines populations vous aient fait comme un choc révélateur (né vers le 11 mars).