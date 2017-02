L'horoscope du 3 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope du jour de Christine Haas du 03 févr. 2017.

par Christine Haas publié le 03/02/2017 à 06:54

Verseau

Il faut savoir que Vénus va longuement occuper ce signe et qu'elle n'y est pas bien placée. Un processus de paix pourrait s'engager mais il tournera court. Que ce soit ici ou ailleurs. Cela dit, au plan personnel, vous aurez plein d'avantages avec Vénus en Bélier et en particulier le début d'une relation amoureuse, pour certains, ou en tout cas une complicité très agréable avec quelqu'un qui prendra de la place dans votre vie, notamment si vous êtes du 2e décan né début février.

Poissons

La planète du coeur, qui gère aussi votre argent s'installe précisément dans votre secteur d'argent. Né avant le 4 mars, une acquisition est au programme ? Il se peut en effet que vous envisagiez d'acheter un bien immobilier, mais je vous rappelle que Vénus en Bélier n'est pas aussi consensuelle que dans d'autres signes et vous aurez probablement du mal à conclure votre affaire, qu'il s'agisse d'un bien à acheter ou même à vendre.

Bélier

Né avant le 4 avril, Vénus fera des allers et retours sur votre Soleil : c'est la possibilité d'une histoire d'amour, voire d'une passion avec ses hauts et ses bas. Le 1er décan la reçoit jusqu'au 20 février, ce qui est long pour Vénus qui a donc ralenti sa course et vous donne de meilleures chances de faire des rencontres et de sentir votre coeur battre la chamade. Toutefois, 2e décan né autour des 2, 3, 4, il se peut qu'il y ait la guerre avec votre partenaire ou un/e ex.

Taureau

Vénus se cache dans l'ombre de votre signe, aussi allez-vous ressentir quelque chose de très fort pour quelqu'un, sans pour autant oser le lui avouer. Vous serez du genre amoureux transi, qui regarde l'objet de sa flamme de loin et n'ose pas s'approcher tant il ou elle l'intimide, ou lui paraît hors de sa portée parce que trop bien pour lui/elle. On ne peut pas toujours changer le cours des choses, mais essayez quand même de lui faire comprendre ce que vous ressentez, d'envoyer des signaux.

Gémeaux

Né avant le 5 juin, vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, ce n'est qu'un ou une amie pour l'instant, mais vous sentez que ça pourrait aller plus loin. En tout cas, vous en avez très envie mais vous livrez bataille dans votre for intérieur, vous demandant si vous n'allez pas faire une grosse erreur et briser une amitié que vous appréciez ? Toutefois, vous pouvez aussi vous faire de nouveaux amis ou obtenir un avantage grâce à l'une de vos relations.

Cancer

Vénus s'installe au zénith de votre thème et vous dit que vous devez absolument mettre de l'eau dans votre vin avec votre conjoint ou votre boss. Cela va concerner ceux qui sont nés avant le 7 juillet et qui vont avoir des efforts à faire pour maintenir la paix et l'harmonie dans leur vie professionnelle, ou privée. Il peut aussi être question de recevoir un parent chez vous, mais vous hésitez parce qu'il ou elle n'a pas très bon caractère.

Lion

Vénus vous est favorable si vous êtes né avant le 7 août. Tout ce que vous entreprendrez plaira et s'il s'agit de séduire, vous ne raterez pas votre coup. Vous serez dans la conquête, dans le besoin de vous imposer et le challenge ne vous fera pas peur ; un petit peu de compétition ne peut que vous mettre en valeur parce qu'on verra que vous savez vous battre et que vous avez des arguments que personne ne peut (ni ne doit) contester.

Vierge

En principe, Vénus en Bélier devrait vous permettre de redresser la barre dans le domaine financier, en particulier si vous êtes né avant le 8 septembre. Ça ne se fera pas facilement, sachez-le, il va falloir vous battre pour faire avaler la pilule à votre banquier ou à un créancier, et vous n'obtiendrez pas d'accord tout de suite. Ce sont surtout ceux des 5 et 6 septembre qui auront à convaincre et à démontrer qu'ils peuvent être plus productifs, plus rapidement.

Balance

Votre mission, avec Vénus en Bélier, trouver un terrain d'entente, professionnel ou personnel, surtout si vous êtes né avant le 8 octobre. Vous avez du boulot ! Ne vous attendez pas à ce que l'ambiance soit très sereine, Vénus en Bélier est parfois agressive dans la mesure où elle se trouve sous l'égide de Mars (maître du Bélier) et vous aurez affaire à un ou une partenaire qui ne sera pas facile à gérer. Mais vous pouvez aussi faire une rencontre qui vous emballe !

Scorpion

Vénus occupant votre secteur du travail, il n'est pas exclu que vous fassiez une sorte de fixation sur quelqu'un avec qui vous êtes en relation au quotidien. Un/e collègue par exemple, ou une personne d'un autre service, voire d'une entreprise voisine. Par ailleurs, le Bélier (où se trouve à présent Vénus) représente aussi votre forme, qui pourrait être bien meilleure sous cette conjoncture. Grâce à un nouveau traitement peut-être.

Sagittaire

Né avant le 6 décembre, il est clair que les influx de Vénus ajouteront à votre charme, à votre besoin de conquérir et de plaire. Et vous y parviendrez ! Certes, Vénus va faire des allers et retours, ce qui indique qu'une personne en particulier pourrait vous plaire mais que ça ne sera pas si simple que ça ! Vénus va rétrograder à partir du 4 mars et il y aura une période de réflexion ; peut-être que l'un ou l'autre fera marche arrière parce que c'est allé trop vite.

Capricorne

Vénus va remettre le passé au présent et vous donner envie de reprendre une relation qui avait été rompue ; mais vous pouvez au contraire tourner la page. Avec Vénus en Bélier, c'est tout l'un ou tout l'autre, elle est très entière et ne connaît pas la demi-mesure. Et si celui ou celle qui revient n'éprouve pas pour vous des sentiments inconditionnels, vous vous poserez des questions. Dans un autre registre, vous pouvez aussi accueillir chez vous un membre de la famille.