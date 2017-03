L'horoscope du 31 mars 2017

publié le 31/03/2017 à 06:30

Bélier

Si vous avez une demande à faire, une augmentation par exemple, pas sûr que ce soit le bon moment car Mercure va ralentir et rétrograder à partir du 10. Certes, vous avez jusqu'au 10, mais si vous êtes né autour du 25 mars, il serait prudent de remettre, surtout si vous faites votre demande la semaine prochaine. Sinon, d'une manière générale, vous aurez affaire à des interlocuteurs ou des clients entêtés et qui resteront sur leurs positions.

Taureau

La communication s'épanouit avec Mercure dans votre signe et si vous avez quelqu'un à convaincre, votre persévérance sera votre meilleur atout chance. Grâce à Mercure, vous vous exprimerez avec facilité, douceur, mais avec une fermeté sous-jacente qui empêchera vos interlocuteurs de vous dire non ! Vous aurez droit à Mercure si vous êtes né avant le 26 avril, car elle va s'arrêter la semaine prochaine (en apparence) et reculer à partir du 10.

Gémeaux

Mercure Taureau indique que vous pourriez faire des erreurs de lecture, d'écriture, des lapsus... Vous êtes invité à ralentir votre débit et à être attentif à vos écrits. Mais il n'y a pas que ça : Mercure a plusieurs significations et peut aussi représenter votre forme, votre santé. Evitez d'attraper un rhume par exemple, une laryngite ou une trachéite, vous auriez le plus grand mal à vous en débarrasser car Mercure va avancer et reculer à partir du 10 (1er décan uniquement).

Cancer

Les contacts avec les amis, ou avec de nouvelles connaissances auront leur importance, en particulier pour ceux de juin. Un petit coup de pouce vous aidera... Mais ça ira dans les deux sens, vous aussi vous aiderez. Vous pouvez également avoir un projet en tête, une idée que vous allez mûrir car Mercure va entrer en rétrogradation le 10 et vous ne la retrouverez pas en Taureau (où elle vient d'entrer) avant le 16 mai. Aussi, ne soyez pas impatient et attendez que les choses avancent d'elles-mêmes.

Lion

1er décan, vous aurez probablement quelque chose d'important à faire et le temps sera votre allié. N'essayez pas d'accélérer le rythme, ça ne servira à rien. Vous êtes impatient de nature, c'est vrai, mais il faut parfois vous plier aux rythmes des autres, même si ce n'est pas dans vos habitudes et que votre orgueil regimbe. Mais Mercure a déjà ralenti sa course, elle va stationner la semaine prochaine et reculer le 10 (en apparence). Quoi que vous attendiez ou mettiez en route, il faudra prendre votre temps.

Vierge

Si vous avez une démarche à faire, des rendez-vous à prendre, d'importants clients à voir, ça se passera bien 1er décan, mais faites-le si possible avant le 10 avril. Car Mercure va ralentir la semaine prochaine et rétrograder la semaine d'après. Donc ce que vous ferez, les contacts et démarches qui seront à votre programme pendant sa période de rétrogradation n'aboutiront pas dans l'immédiat, il faudra attendre le retour de Mercure en Taureau le 16 mai ! Même chose si vous avez une idée à vendre ou un déplacement à faire.

Balance

Avec Mercure en Taureau il y aura des prises de tête et des discussions autour de l'argent, mais il ne s'agira pas de votre argent à vous. Celui de votre conjoint ? Celui de votre entreprise ? On vous demandera des conseils et vous serez très certainement le meilleur conseiller du zodiaque (en tout cas si vous êtes du 1er décan) car vous aurez une vision très lucide, pratique et perspicace de la situation qui préoccupera votre ou vos interlocuteurs. Votre logique sera imparable.

Scorpion

Opposée à vous sur la roue du zodiaque, Mercure vous invite à bien réfléchir avant de parler et à être vraiment dans l'échange. C'est-à-dire à écouter vos interlocuteurs. Tout le monde veut être entendu et il arrive que dans une conversation on n'écoute pas l'autre très attentivement ; c'est humain... Dans les prochains jours, Mercure va avancer et reculer : si vous êtes du 1er décan vous serez concerné par cette rétrogradation de Mercure et il se peut que vous ayez à attendre une réponse.

Sagittaire

Vous aurez un très bon sens pratique si vous êtes de novembre. C'est-à-dire que, dans le but d'alléger votre charge de travail, vous déléguerez à peu près tout. Bon, il est très possible que vous fassiez partie de ceux qui vont partir en vacances dans les prochains jours, ce qui expliquerait votre attitude un brin désinvolte. Si vous ne partez pas et que vous avez beaucoup de travail, sachez déléguer aux bonnes personnes, pas à la première qui passera à votre portée !

Capricorne

Mercure Taureau vous plaira car votre parole sera d'or et vous sentirez que ce que vous avez à dire est écouté attentivement. Mais ce sera juste pour le 1er décan ! En effet, Mercure stationnera la semaine prochaine dans le 1er décan du Taureau (en phase avec vous) ce qui sera excellent pour vos échanges, rendez-vous, prises de contact... Mais elle reculera à partir du 10 et vous aurez alors du mal à joindre les gens ou à vous sentir écouté avec autant d'attention.

Verseau

Vous qui avez l'esprit tellement rapide, les états de Mercure ne vous conviendront pas. Vous vous énerverez rapidement devant la lenteur de vos interlocuteurs, leur besoin de réfléchir et même parfois leur côté obtus. Autre interprétation : vous pourriez avoir à remuer des souvenirs, à revoir un ou une amie du passé (mais pas côté coeur) ou encore à recevoir un membre de la famille chez vous. Ce qui ne peut que déranger vos habitudes ; essentiellement 1er décan.

Poissons

La rationalité de Mercure en Taureau vous sera très utile, vous qui raisonnez à l'instinct et à l'intuition. Elle vous permettra d'avoir davantage les pieds sur terre. Et de voir les situations, les relations, sous un angle un peu différent. Cela dit, la communication marchera bien, vous saurez vous faire comprendre de vos interlocuteurs, alors que d'habitude vous êtes obligé de détailler le cheminement de votre pensée parce qu'il n'est pas le même que pour tout le monde !