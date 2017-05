L'horoscope du 30 mai 2017

publié le 30/05/2017 à 06:40

Gémeaux

L'amitié est votre valeur-refuge en ce moment, en tout cas si vous êtes du 3e décan. Les astres ont beau vous malmener, votre entourage fait tout pour vous aider. Et cela peut porter ses fruits, en tout cas cette semaine où vos projets ont des chances d'avancer. Certes, Saturne s'oppose toujours à vous et ralentit tout, mais a priori elle n'empêche rien, elle vous demande juste de prendre votre temps, de ne pas agir à la légère sans construire des bases solides.

Bélier

Prévoyez une belle journée car vous pourrez être fier de vous, on vous fera des compliments que vous boirez comme du petit-lait, surtout si vous êtes du 3e décan. Cela vous fera oublier momentanément la situation aléatoire dans laquelle Uranus vous fait vivre et qui est encore plus marquante ces jours-ci, dans la mesure où Vénus sera en conjonction avec Uranus en fin de semaine. Il pourrait y avoir un changement brusque dans votre vie : en bien pour les uns, en moins bien pour les autres.

Taureau

Le 2e décan a encore la vedette mais aujourd'hui ce sera à cause d'un échange qui n'aboutira pas comme vous l'avez prévu. Faites machine arrière, si possible, et vous reviendrez à la charge à un autre moment. Vous serez en effet un peu trop émotif et il se peut que cela joue contre vous. Ou alors vous serez trop rigide, trop intransigeant et cela vous empêchera d'avoir un vrai échange avec l'autre car vous lui imposerez vos idées et il/elle ne pourra pas vous faire part des siennes.

Cancer

Des tensions s'installent pour ceux du 3e décan et il y en a pour la semaine. Si vous le pouvez ne les subissez pas, transformez-les en énergie pour agir dans votre intérêt. Vous pourriez en effet prendre une décision impulsive, sous le coup de l'émotion, et elle n'irait peut-être pas dans votre sens, vous la regretteriez par la suite. Vous êtes entouré de gens de bon conseil, utilisez-les pour savoir ce qui est le mieux pour vous, notamment né après le 18 juillet.

Lion

Pour vous la conjoncture est positive, vous allez vous passionner pour quelqu'un ou pour quelque chose si vous êtes du 3e décan et cela partira au quart de tour. En plus, cela pourrait être du sérieux, en tout cas vous ne prendrez pas les choses à la légère parce qu'elles cadreront exactement avec ce que vous espérez... 2e décan, un peu de patience, Jupiter reprendra une marche directe la semaine prochaine et à partir de ce moment-là, toute négociation vous sera favorable.

Vierge

2e décan, né après le 9 septembre, un rapide bon aspect de Mercure va vous permettre de prendre parole avec un important interlocuteur et de le convaincre. Mais vous pouvez aussi recevoir un document ou une autorisation que vous attendiez... Né autour du 12 septembre, vous êtes encore plus fort que les autres grâce à l'harmonie entre Mercure et Pluton qui vous permet de voir clair dans les intentions, bonnes ou moins bonnes, des autres.

Balance

Parmi les chanceux de la semaine, ceux qui sont nés entre le 30 septembre et le 7 octobre. Vous prenez plus de place, plus d'importance et vous le méritez vraiment. On vous considère probablement d'une manière différente parce que vous avez pris du poids (mais pas des kilos !) ; c'est-à-dire que vous avez une présence et donc une personnalité plus forte et que vous ne vous laissez plus manipuler ni influencer. Prenez le temps de déguster cette situation.

Scorpion

Vous êtes une sorte d'Ovni dans le paysage astral et parmi les humains aussi. Vous vous posez des questions que personne ne se pose et qui sont dérangeantes. Autant pour vous que pour vos proches si vous les posez tout haut, ce qui n'est pas toujours le cas parce que vous êtes quelqu'un de très intériorisé. Mais pas aujourd'hui ! La Lune en Lion, signe du " m'as-tu-vu " et Mercure en Taureau vont vous inciter à dire tout haut ce que vous pensez tout bas.

Sagittaire

3e décan, l'espoir pourrait être présent dans les prochains jours, l'avenir se présentant soudain de manière différente. Mais votre situation n'en est pas moins délicate. Vous n'êtes vraiment pas aidé par la présence de Saturne dans votre décan, cependant la planète recule et il n'y a pas d'événement à redouter. Il y a un travail intérieur à faire, une leçon à retenir de ce qui s'est passé récemment et qui a dû vous rappeler une situation beaucoup plus ancienne mais semblable.

Capricorne

Né après le 13 janvier, cette semaine n'est pas facile. Mais comme vous êtes de ceux qui dramatisent, essayez de faire la part des choses entre le réel et le fantasme. En l'occurrence, vous avez affaire à une conjonction entre Vénus et Uranus qui sera en dissonance avec vous et on ne peut pas dire que cet aspect soit des plus sereins. Il est au contraire créateur de fortes tensions, mais vous pouvez vous en servir pour avancer, pour prendre la bonne décision. Mais êtes-vous prêt ?

Verseau

Exception faite des ascendants Gémeaux, Sagittaire, Poissons ou Vierge, un peu bloqués, les autres Verseau ont le vent en poupe, leur talent se faisant remarquer. La période Gémeaux braque souvent le projecteur sur vous et sur vos réussites, le 3e décan ayant beaucoup d'atouts en main en ce moment. Né autour des 5, 6 février prévoyez un échange avec quelqu'un d'obtus : vous n'aurez pas le dernier mot, inutile de vous acharner. Pour le moment.

Poissons

On dit que " qui ne tente rien n'a rien ", mais ce n'est pas valable pour vous en ce moment 3e décan. Restez dans votre zone de confort jusqu'à dimanche svp. Mars crée des contrariétés, parfois assez fortes pour ceux qui sont nés après le 16 mars et vous pourriez même vous montrer maladroit et faire de la casse. Donc, tenez-vous tranquille ! En revanche, communication et échanges marchent bien pour le 2e décan et en particulier ceux qui sont nés après le 6 mars : profitez-en.