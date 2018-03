L'horoscope du 28 août 2017

publié le 28/08/2017 à 06:36

Bélier

A cause du climat Vierge, rien ne vous semble très enthousiasmant ces jours-ci. Pourtant les natifs de mars reçoivent de bons influx par ailleurs, très valorisants : ne crachez pas dessus ! En d'autres circonstances, vous apprécieriez davantage ce que la vie vous offre en ce moment... Vous avez l'occasion de vous mettre en avant, de vous faire remarquer, que ce soit dans le boulot ou dans votre vie privée, et vous vous posez des questions, vous vous demandez si ça vaut le coup !

Taureau

Certains natifs du 1er décan sont plutôt contents et se sentent bien dans leur peau, mais en même temps ils ont peur de trop en faire et qu'on les remette à leur place. Il leur faut peut-être un temps d'adaptation à une nouvelle position, à un nouveau job pour certains, et en dépit d'une assurance affichée, intérieurement ils craignent de mal faire, ou pire, de déplaire à ceux qui leur ont fait confiance. C'est un sentiment qui va les accompagner jusqu'à fin novembre et qui disparaîtra.

Gémeaux

Vous avez l'impression d'être apprécié si vous êtes du 1er décan, mais une petite voix intérieure vous dit le contraire et vous êtes pris entre deux feux. Soyez patient. L'oeil critique que vous portez sur vous-même va être moins sévère à partir de jeudi, mais il faut savoir qu'il reviendra à partir du 11 septembre - mais très rapidement et sans conséquences. 3e décan, il y a une possibilité de changer d'activité, mais allez-vous la saisir ? Si vous avez le goût de l'aventure, oui.

Cancer

Il se peut que vous ayez des négociations à mener cette semaine et si les résultats sont positifs pour ceux du mois de juin, ce sera plus aléatoire pour le 3e décan, et surtout pour ceux qui sont nés après le 17 juillet. Vous êtes toujours soumis aux hauts et bas uraniens et cela va encore durer jusqu'en mai 2018, date à laquelle Uranus entrera en Taureau et permettra aux natifs de juin de mener un projet à bien. Ou de retrouver une liberté qu'ils avaient perdue.

Lion

Vous recevez Vénus chez vous toute la semaine, natif de juillet, de quoi séduire la terre entière si vous le désirez. Ce lundi étant des plus réjouissants pour certains (en particulier si vous êtes du tout début du signe). Seriez-vous tombé sous le charme de quelqu'un, ou auriez-vous une future victime dans votre viseur ? Tout est possible avec Vénus, et une bonne négociation financière, très favorable à vos intérêts, peut également être au programme pour certains d'entre vous.

Vierge

Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine. Cette année sera bien plus positive que les précédentes, surtout du côté du travail et des relations avec les proches. En effet, Jupiter va bientôt entrer en Scorpion, le signe qui correspond au développement de vos activités, parfois parallèles, et à votre entourage. Celui-ci pourrait bien s'enrichir d'un nouveau ou d'une nouvelle venue par le biais d'un mariage ou d'une naissance. Le 1er décan est le plus concerné pour le moment.

Balance

Une semaine qui vous verra, comme à chaque rentrée, un peu sur les nerfs parce que plus perfectionniste que d'habitude. Mais il y aura du nouveau pour le 3e décan. En effet, si vous êtes né après le 17 octobre, il y a toute la semaine un bon aspect entre Mars et Uranus qui devrait vous permettre de trouver une aide efficace ou un début de solution au défi relationnel qui vous est posé depuis des mois. Il s'agit probablement d'un problème de couple, ou avec un associé professionnel.

Apparemment, les natifs du mois d'octobre vont avoir de quoi être contents d'eux-mêmes. En effet, il semble que vous allez pouvoir atteindre l'un de vos objectifs. Pas forcément quelque chose d'exceptionnel, vous pouvez simplement être satisfait parce que vous aurez obtenu un accord, qu'on aura répondu positivement à l'une de vos demandes, par exemple. Mais il n'est pas exclu que, dans le domaine sentimental, vous vous intéressiez à quelqu'un de plus vieux, voire à votre boss.

Sagittaire

C'est une joyeuse semaine pour les natifs de novembre, que ce soit dans le domaine sentimental ou financier. Côté coeur, vos sentiments seront parfois exaltants. Et c'est parce que vous les laisserez davantage s'exprimer si vous êtes en couple. En ce qui concerne les célibataires, il n'est pas exclu que vous ayez une petite aventure avec quelqu'un qui n'est pas de votre région, ou même qui pourrait être d'origine étrangère. Vénus étant rapide, le lien ne sera pas durable.

Capricorne

Ces derniers jours d'août sont sous une domination jupitérienne et si vous êtes du 3e décan, des promesses de promotion vont être de nouveau mises sur le tapis. Vous visez plus haut, plus loin peut-être et si cela constitue un énorme changement pour vous, cela pourrait marcher. Nonobstant le fait que vous détestez les changements ! Mais si cela n'est pas vraiment un changement mais la continuité logique de votre carrière, vous risquez d'avoir une surprise déplaisante (né après le 14 janvier).

Verseau

Ceux du 1er décan seront satisfaits dans les prochains jours, on répondra positivement à l'une de leurs demandes ou on leur fera une offre qui sera difficile à refuser. Vous serez content, semble-t-il et envisagerez l'avenir avec plus de sérénité. Le seul problème c'est que les choses ne sont peut-être pas pour tout de suite, qu'il va falloir attendre et vous n'aimez pas ça... 3e décan aussi, il va se passer un événement plutôt positif mais qu'il faudra savoir saisir au vol, sans trop réfléchir.

Poissons

Mercure ne s'opposera plus à vous après jeudi, natif de février et vous vous prendrez moins la tête. Et quand elle reviendra le 11 septembre, elle sera plus positive. En effet, la planète recule (ou semble reculer pour l'observateur terrestre) jusqu'au 5 septembre, où elle reprendra une marche directe alors qu'elle sera retournée en Lion. C'est pour cette raison que vous ne la retrouverez face à vous, en Vierge, qu'à partir du 11 septembre ; alors conjointe à Mars, une décision sera prise rapidement.