L'horoscope du 26 août 2017

publié le 26/08/2017 à 07:02

Bélier

Vous déploierez un tel charme, une telle volonté de séduire, que soit on ne pourra pas résister, soit on vous enverra balader parce que vous serez un peu trop collant. 1er décan pour l'instant... Et plus on cherchera à vous résister, plus vous continuerez à faire du gringue à la personne qui vous plaît. Cependant, Vénus étant rapide, ce sera probablement l'affaire d'une journée ou deux et vous passerez à autre chose. En couple, vous mettrez l'autre sur un piédestal, ou c'est l'autre qui vous glorifiera !

Taureau

Vénus en Lion va accentuer votre besoin de protéger ceux qui vous entourent, parce que c'est de cette manière que s'exprimeront vos sentiments à leur égard. Et s'il vous arrive d'être un peu étouffant, vous le serez davantage, sans vous rendre compte du fait que cela peut être mal interprété par vos proches. Essayez de rester subtil, on y verra de la délicatesse et ce sera très apprécié. Par ailleurs, quelqu'un de votre passé pourrait faire sa réapparition (1er décan, jusqu'au 3 septembre).

Gémeaux

Vous risquez de retomber en enfance, ou plutôt en adolescence avec Vénus en Lion. En fait, vous aurez envie de flirter, de vous amuser, de ne pas être sérieux. La légèreté, voilà ce dont vous aurez besoin pendant quelques jours chacun (1er décan jusqu'au 3 septembre), ne pas avoir à vous engager étant votre principal objectif au-delà du fait que vous aurez peut-être des vues sur quelqu'un. Et si vous ne voulez pas être pris au piège, faites passer quelques tests auparavant.

Cancer

Dans votre 2ème secteur, Vénus vous voit plus possessif, jaloux et très attaché aux signes, aux preuves d'amour. Si on ne vous en donne pas, vous réclamerez ! C'est votre insécurité de base qui est accentuée avec Vénus en Lion, mais je me demande si vous n'êtes pas en insécurité dès que vous êtes amoureux ! Il y a vraiment un travail à faire sur vous-même si vous ne voulez pas passer le reste de vos jours à attendre de l'autre ce qu'il/elle ne peut vous donner.

Lion

Et voilà, vous disposez de Vénus et régnez par votre charme. Il faut dire que quand vous le voulez, vous savez y faire en la matière : vous êtes un grand séducteur ! Le fait que Vénus soit chez vous peut indiquer plusieurs choses : soit vous êtes amoureux ces jours-ci (1er décan surtout), soit vous recevez des témoignages d'amour, à moins que quelqu'un ne fasse battre votre coeur plus vite. Mais il se peut aussi que vous soyez plus confortable du côté des finances grâce à une rentrée.

Vierge

Vénus se cache dans l'ombre de votre signe et vos sentiments aussi, vous aurez du mal à les exprimer, votre pudeur et votre réserve étant accentuées par Vénus. Cela ne vous empêchera pas de " ressentir ", et d'analyser ce que vous ressentez tout en vous critiquant pour votre pusillanimité, en particulier si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Heureusement, cela ne durera qu'un jour ou deux et vous aurez ensuite d'autres chats à fouetter, surtout dans vos relations avec votre entourage ou votre travail.

Balance

La planète de l'amour est bien alignée et puissante. Vos amitiés sont concernées et surtout vos amitiés amoureuses : vous ne détestez pas les relations ambiguës. Vous les entretenez volontiers, même si vous êtes déjà en couple car c'est le moyen d'exercer votre séduction sans que cela ne porte à conséquence. Il se peut aussi, 1er décan pour l'instant, que vous ayez un agréable projet dans les tuyaux, mais il en est surtout à sa phase préparatoire et il ne faut pas la zapper.

Scorpion

Il se peut que l'influence de Vénus en Lion accentue votre besoin de séduire tous azimuts et de vous prouver à vous-même que vous pouvez conquérir qui vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce besoin de plaire s'exercera dans tous les domaines et même dans votre vie professionnelle où ce sont les clients que vous séduirez facilement. Par ailleurs, si vous vous intéressez à quelqu'un, si votre coeur bat plus fort, ce sera pour une personne plus âgée que vous ou pour l'un de vos chefs !

Sagittaire

Vous allez apprécier la conjoncture car Vénus est très bien placée et vous ouvre des perspectives. Mais pas toujours sur le plan amoureux, ce sera plutôt côté boulot. On pourrait vous faire une proposition par exemple (1er décan en ce moment), mais comme Mercure est rétrograde, vous aurez à y réfléchir, vous ne pourrez pas répondre tout de suite. Et méfiez-vous, on vous cache peut-être certains aspects de ce que l'on va vous demander. Essayez d'obtenir le plus de renseignements possibles.

Capricorne

Vous n'êtes pas du genre à foncer tête baissée dans quoi que ce soit, encore moins en amour. Et avec Vénus en Lion, vous serez plus méfiant et réservé que jamais. Si vous croisez quelqu'un qui vous plaît, vous lui ferez passer mille tests et le/la mettrez à l'épreuve avant de lui accorder un début de confiance. Si vous êtes déjà en couple, surveillez vos élans de jalousie et de possessivité, tout comme ceux de votre conjoint, car il pourrait y avoir une mini-crise ; rien de dramatique.

Verseau

La planète des sentiments et assentiments s'oppose à vous, ce qui signifie que vous allez probablement obtenir un accord ou recevoir une agréable proposition. Pour l'instant, c'est le 1er décan (né en janvier) qui est concerné, mais il semble qu'il faudra saisir les choses au vol car Vénus est rapide et ne s'opposera à vous que quelques jours. Autre éventualité : vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous plaît, ou être " dragué " par une personne que vous avez séduite, parfois sans le vouloir !

Poissons

Vous n'aurez pas de vrais élans amoureux avec Vénus en Lion : c'est en soignant ceux que vous aimez, en leur offrant votre aide que vous exprimerez vos sentiments. Vous les soutiendrez psychologiquement et serez très valorisant, ce qui leur rendra un peu de leur estime de soi. Souvent, les Poissons ont bon nombre de " victimes " de la vie autour d'eux, tout simplement parce que leur manière d'aimer c'est d'essayer de sauver les autres d'eux-mêmes et de leurs ennuis.