L'horoscope du 25 août 2017

publié le 25/08/2017 à 07:28

Bélier

Encore un peu de patience pour ceux du 3e décan né après le 15 avril, si vous avez envie de trancher dans le vif, assurez-vous d'abord que vous ne le regretterez pas. Vous êtes nombreux à être typiquement Bélier, c'est-à-dire à agir et à réfléchir après. Mais là, il vous est conseillé de peser le pour et le contre avant de prendre une quelconque décision qui engagerait votre avenir. Les autres Bélier sont passés par là à un moment où à un autre depuis quelques années.

Taureau

Cela pourrait être comme un nettoyage de printemps, mais dans votre tête ! Il serait bon que vous mettiez de l'ordre et même que vous changiez votre façon de penser. C'est-à-dire qu'il faudrait remettre vos préjugés en question ainsi que votre façon d'être en relation avec l'autre ou avec les autres. Posez-vous des questions, soyez dynamique dans ce domaine, parce que si vous ne faites pas les petits changements nécessaires, Uranus se chargera de les faire et c'est déplaisant.

Gémeaux

Comme vous êtes extrêmement observateur, vous regardez beaucoup les autres et la tentation c'est de vous comparer à eux, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et c'est une tendance à l'heure actuelle, surtout pour le 1er décan... Mais peut-être êtes-vous dans un environnement où tout le monde regarde tout le monde ? Car vous êtes aussi enclin à suivre le mouvement, à faire comme les autres pour vous sentir intégré. Mais ceux qui sont nés après le 16 juin sont en train de changer, d'évoluer.

Cancer

Vénus passe ses derniers instants chez vous. Né après le 17 juillet, vous risquez de vous sentir rejeté par quelqu'un, ou de vouloir prendre/reprendre votre liberté. Vous avez peut-être la sensation d'étouffer ou d'être étouffé ? C'est une des interprétations que l'on peut faire de la dissonance qu'Uranus vous envoie. Mais vous pouvez également avoir très envie de changer de boulot parce que l'ambiance là où vous êtes ne vous convient plus du tout : ce n'est plus comme avant.

Lion

Un processus créatif se met en place pour le 3e décan, tout ce que vous allez mettre en place ou décider dans les prochains jours sera original, et parfois ébouriffant. C'est-à-dire que vous vous étonnerez vous-même d'avoir pensé à telle ou telle chose auxquelles les autres n'ont pas pensé... Mais vous pouvez aussi, comme je vous l'ai souvent dit, être dans un processus d'indépendance, de libération et passer par une phase d'activation de votre projet.

Vierge

Une question d'argent pourrait vous prendre la tête, vous estimez ne pas avoir à payer une somme qu'on vous réclame avec insistance. Mais vous mettrez cela au clair. Car plus que tout, vous détestez vous laisser embêter par ce genre de chose et vous faites généralement en sorte de ne pas laisser traîner. Contrairement à votre opposé, les Poissons, qui remet tout au lendemain ! Par ailleurs, vous aurez aussi l'agréable sentiment de vous rendre utile à quelqu'un ou à quelque chose.

Balance

La mésentente entre Vénus et Uranus est exacte, mais elle se défait dès ce soir et si vous êtes du 3e décan, vous commencerez à être soulagé de vos tensions. Qu'elles vous touchent personnellement ou qu'elles touchent votre couple, elles seront de moins en moins fortes mais cela ne signifie pas que votre problème aura été réglé. Il ne le sera, en principe, que lorsqu'Uranus terminera son opposition avec vous l'année prochaine. Mais vous avancez, mine de rien.

Scorpion

La maxime " pour vivre heureux vivons caché " s'appliquera très bien à vous aujourd'hui, vous aurez réellement besoin de vivre vos sentiments dans l'ombre. De les cacher au reste du monde et même parfois à la personne que vous aimez. Je me demande si, parfois, vous n'avez pas peur de dire ce que vous ressentez car le fait d'en parler pourrait enlever toute magie à vos sentiments. Ou donner à l'autre un pouvoir, ce qui est inacceptable pour vous !

Sagittaire

Pour l'instant, vos amours ne sont pas dans une forme exceptionnelle mais Vénus entre en Lion samedi et vous allez soudain vivre des moments plus intenses. Nous en reparlerons samedi. Mais vous pourriez déjà sentir les prémices de ces nouveaux états de Vénus, surtout si vous êtes de novembre et avoir des envies, des désirs qui vous font fantasmer. Vous pouvez espérer retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps - ou même faire une rencontre, éventuellement.

Capricorne

Quelque chose, quelqu'un vous échappe, 3e décan et vous en êtes tout retourné ces jours-ci. Le hasard n'est pas votre ami et vous avez l'impression d'en être le jouet. C'est toujours cet aspect durable (18 mois) d'Uranus qui bouleverse un peu votre situation mais pas obligatoirement dans votre vie sentimentale, bien que Vénus soit impliquée en ce moment. Il peut s'agir d'un changement au niveau de votre travail, qui a des répercussions sur le plan financier. Par exemple.

Verseau

Vous aurez tendance à voir un peu trop grand, trop loin ou trop haut. Mais vous penserez certainement que cet enthousiasme convaincra vos interlocuteurs. Attention à ce qu'on ne vous prenne pas trop pour un utopiste ou pour un doux rêveur. Toutefois, si vous êtes du 3e décan, votre côté parfois rebelle pourrait être très présent en ce moment, Vénus et Uranus étant en dissonance et provoquant en vous de la révolte. L'indépendance des autres, tout comme la vôtre, est essentielle à vos yeux.

Poissons

D'agréables sensations vénusiennes aujourd'hui, les cordes de l'univers vibrent pour vous et vous donnent à rêver. Mais cela ne vaut que si vous êtes né après le 18/2. Ce sont en effet les deux derniers jours du signe qui sont concernés par un bon aspect de Vénus qui donne de l'ampleur à vos sentiments, amoureux ou filiaux. Les enfants peuvent en effet être concernés et vous apporter l'amour dont tout Poissons a besoin pour vivre. Mais la planète sera un peu trop rapide à votre goût.