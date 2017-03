L'horoscope du 24 mars 2017

publié le 24/03/2017 à 06:32

Bélier

Mercure entre dans le 3e décan de votre signe et va y rencontrer Uranus. Soyez assuré que ça va bouger : dans votre tête ou dans votre vie, il va y avoir de l'imprévu. Et c'est intéressant car Mercure va avancer et reculer, puis elle stationnera fin avril et toute la première quinzaine de mai à cet endroit du ciel, où elle se posera donc sur Uranus. Je pense que l'élection présidentielle va nous réserver de belles surprises, mais aussi de fortes tensions entre les deux tours.

Taureau

Vous rejetterez vivement toute manifestation d'autorité, toute consigne, il ne faudra surtout pas vous dire ce que vous devez faire, sinon vous vous mettrez en colère. Vous serez rétif aux ordres qu'on vous donnera et vous vivrez les règles à suivre comme une contrainte. Il est vrai que le 2e décan commence à recevoir les influx rebelles de Mars, qui peuvent donc créer un conflit avec l'autorité, ou alors vous obliger à vous défendre contre quelque chose (un virus ?) ou contre quelqu'un.

Gémeaux

Né après le 11 juin, vous ne détesterez pas la rencontre Mercure/Uranus, une information surprenante ou un changement de cap seront au programme. Dans les prochains jours vous pourriez aussi retourner votre veste ou changer d'idée à propos d'un projet qui vous occupe pourtant depuis des mois. Mais né après le 18 juin (et même un peu avant), Saturne s'oppose toujours à vous et tente de vous décourager, de vous faire voir l'aspect négatif des choses.

Cancer

Mercure s'oppose à Jupiter aujourd'hui et si vous êtes du 3e décan, un problème administratif que vous avez déjà affronté risque de revenir au premier plan. C'est un aspect qui indique que vous devez vous justifier, surtout né autour des 12, 13 juillet. Par ailleurs, une rencontre Mercure/Uranus se prépare et ce même 3e décan risque de se retrouver face à un imprévu, ou à une information surprenante mais que vous auriez pu, normalement, anticiper. C'est dans l'air depuis longtemps.

Lion

2e décan, Mars a entamé une dissonance avec vous et vous allez devoir affronter un petit obstacle. Rien d'important, mais ça vous paraîtra énorme sur le moment. Evidemment, vous le vaincrez et cela vous renforcera dans votre idée que vous êtes capable de tout... Ce n'est pas forcément pour aujourd'hui, Mars s'intéresse à votre 2e décan jusqu'au 7 avril et chacun y aura droit 2 ou 3 jours entre aujourd'hui et le 7. Mais Mars peut aussi être une aide à la décision...

Vierge

La force est avec vous à partir d'aujourd'hui si vous êtes du 2e décan. Vous serez d'une grande fermeté en toute circonstance et vos combats sont gagnés d'avance. Cela dit, si vous êtes de ceux qui reçoivent l'opposition de Neptune (nés autour des 4, 5, 6 septembre (un peu avant, un peu après ces dates), il faudra lutter contre une tendance à ne pas vouloir voir, à dénier le fait que vous avez un combat à mener pour vous libérer de quelqu'un, ou d'une habitude qui se retourne contre vous.

Balance

3e décan, vous n'apprécierez pas trop la rencontre Mercure/Uranus qui se met en place, vous n'aimerez pas ce que vous entendrez de la part d'un partenaire, ou tout simplement aux infos. Cela aura en effet de quoi vous faire réagir, réfléchir, et parfois adopter une attitude contraire à vos principes. Il se peut aussi que vous appreniez une nouvelle surprenante... Ce climat s'estompera rapidement mais reviendra fin avril et la première quinzaine de mai. Juste au moment de l'élection présidentielle...

Scorpion

Il se peut que, pendant quelques jours, certains natifs du 3e décan ne se sentent plus en sécurité. Leur situation leur paraîtra aléatoire à cause d'un bruit qui court. N'y accordez qu'une importance relative, mais soyez attentif malgré tout à ce que cela signifie pour l'avenir. En effet, la configuration en cause va se défaire et se reformer, surtout fin avril et la première quinzaine de mai. C'est là que le " bruit " sera confirmé ou au contraire infirmé.

Sagittaire

La configuration est toujours très dynamique et vos entreprises sont en bonne voie. Sauf né après le 17 décembre, vous êtes obligé, malgré vous, de prendre votre temps. Vous ne pouvez pas fonctionner à votre rythme habituel, c'est ce que vous dit la présence de Saturne dans votre 3e décan. Mais elle peut aussi être symbolique d'une épreuve qui vous oblige à vous retourner sur votre passé et à vous dire que c'était mieux avant. Toutefois, vos ambitions peuvent aussi être décuplées.

Capricorne

Vous qui renâclez devant une décision, qui avancez et reculez, vous serez sensible à l'association Mercure/Uranus qui vous poussera à envisager l'avenir autrement. Vous le savez, des changements (ou un seul) se préparent et comme je vous l'ai souvent dit, ces changements ne vous plaisent pas mais vous y être contraint par les circonstances. Il peut s'agir de prendre votre retraite, de laisser un enfant partir vivre sa vie ou encore de déménager.

Verseau

Vous serez passionné par la conjoncture et par les informations que vous recevrez. Vous aurez soudain une vision très différente et inattendue d'une situation à venir. Cela peut autant être personnel, que professionnel ou même très général s'il est question de la future élection présidentielle. Il y a de l'imprévu dans l'air ces jours-ci, comme il y en aura entre les deux tours, avec des incertitudes qui seront très difficiles à juguler. Prévoyez de fortes tensions début mai.

Poissons

En ce qui vous concerne, l'opposition de Mercure et Jupiter pourrait correspondre à l'arrivée d'un courrier vous réclamant une deuxième fois une somme impayée. Qu'il s'agisse d'une erreur ou non, cela risque de vous mettre dans tous vos états, surtout né autour du 11 mars (2 jours avant, 2 jours après). Le pire, c'est que vous avez probablement eu un avertissement fin 2016 et que vous l'avez ignoré ou oublié dans un tiroir de votre tête (ou de votre bureau).