L'horoscope du jour du 23 mars 2017

publié le 23/03/2017 à 06:30

Bélier

Votre famille ce sont aussi vos amis. Ils seront là pour vous aujourd'hui et il se trouve même que l'un d'eux pourrait vous donner un coup de main, ou une bonne idée. Ayez une oreille qui traîne et si vous entendez quelque chose qui vous plaît, sachez rebondir. Toutefois, certains natifs sont très ennuyés par la dissonance entre Mercure et Pluton (8, 9, 10 avril) et se sentiront dans une impasse : la communication avec un proche ou un collègue leur semblera impossible.

Taureau

Ce sera une journée particulière, vous lui accorderez une certaine importance, peut-être parce que vous allez mettre un travail en route, ou au contraire en terminer un. En tout cas, il se passera quelque chose d'un peu spécial et si ce n'est pas dans votre vie à vous, ce sera dans celle d'un proche auquel vous vous intéressez beaucoup. Apparemment, il pourrait aussi être question d'un souci concernant votre conjoint ou de difficultés scolaires pour l'un de vos enfants.

Gémeaux

Une belle journée en vue, vous serez peut-être sollicité pour une mission qui vous passionnera, à moins que l'une de vos idées ne plaise à quelqu'un d'important. Cela dit, attention à ne pas mettre la charrue avant les boeufs, ce que la conjoncture d'aujourd'hui pourrait vous inciter à faire. Evitez de trop anticiper et vous ne serez pas déçu. 2e décan, la position de Mars indique que vous avez une volonté à éclipses ou que vos défenses immunitaires pourraient être moins efficaces.

Cancer

La lucidité dont vous serez obligé de faire preuve jettera un éclairage un peu cru sur une situation qui n'est pas positive et avec laquelle vous êtes complaisant. Cela ne vaut que pour ceux qui reçoivent l'opposition de Pluton, c'est-à-dire une partie du 2e décan et du 3e. Vous vous reconnaîtrez parce que la situation dont il est question a un effet un peu destructeur sur vous, vous le savez, mais le lien avec une personne qui a trop d'emprise sur vous semble être très fort.

Lion

Ne prenez pas de décision sans consulter votre entourage, privé ou professionnel. Vous aurez besoin de l'avis des autres, c'est dans votre intérêt de le demander. Passez par-dessus votre orgueil et votre besoin de prouver que vous pouvez tout faire par vous-même. D'abord c'est faux, on a tous besoin des autres, et ensuite c'est le genre de situation qui ne peut que se retourner contre vous. Vous n'avez pas la science infuse et il a été prouvé que l'union fait la force.

Vierge

Vous ferez une fixette sur un travail, ou sur la relation avec un collègue et cela vous prendra sérieusement la tête. Pour votre bien-être, sachez prendre du recul ! Le fait de l'examiner à la loupe ne vous aidera pas à régler la question, au contraire : vous aurez une vision parcellaire au lieu d'avoir une vision d'ensemble de la situation. 2e décan, Mars vous communique une belle énergie à partir d'aujourd'hui, c'est le bon moment pour prendre des décisions ou des initiatives.

Balance

Si vous êtes né entre le 10 et le 15 octobre, on n'arrête pas de dénigrer ce que vous faites, quand ce n'est pas vous qui avez un regard négatif sur vous-même. Cela vient probablement de votre enfance et de votre relation avec un parent, un frère ou une soeur, un instituteur, enfin quelqu'un qui vous a diminué au lieu de vous encourager. Et vous êtes en train, depuis quelque temps, de répéter la situation : c'est douloureux mais c'est l'occasion de l'analyser pour lui ôter son pouvoir destructeur.

Scorpion

2e décan, vous entrez dans une période où vous pourriez, pendant quelques jours, être en conflit avec un proche ou avec un supérieur. Ne le laissez pas évoluer, si vous le pouvez, coupez court le plus vite possible afin de ne pas pourrir la relation. De toute façon, quand le Bélier règne, vous êtes plus conflictuel qu'à d'autres moments et vous vous accrochez facilement avec les autres, mais sur des détails sans grande importance. Il faut donc voir quelles sont vos priorités !

Sagittaire

Une bonne configuration pour pratiquement tout le signe, vous aurez l'occasion de rencontrer quelqu'un d'un peu compliqué, mais qui piquera votre curiosité. Vous aurez envie de mieux connaître cette personne, quitte à la laisser tomber s'il s'avère que c'est quelqu'un de manipulateur (ce qui est possible). En ce moment, avec Jupiter en Balance, gardez l'esprit ouvert et ne vous positionnez pas comme si vous étiez plus fort ou au-dessus de l'autre. Surtout né autour des 11, 12, 13 décembre.

Capricorne

C'est à vous-même qu'il faut être utile aujourd'hui et non aux autres. Chacun son tour ! Agissez dans votre intérêt, surtout en ce qui concerne votre avenir professionnel. Ou votre avenir tout court d'ailleurs... Certains sont en train de prendre un important virage (3e décan surtout) et nous avons déjà vu que vous n'avanciez pas de manière linéaire, ce projet ne vous plaisant qu'à moitié parce qu'il vous oblige peut-être à refermer une importante page de votre vie.

Verseau

C'est votre avenir à court terme qui vous intéressera aujourd'hui, vous serez stimulé par une idée, un projet, quelque chose qui pourrait se concrétiser rapidement. Cela concerne surtout le 1er décan, mais si vous avez envie que cela aille vite, il va falloir canaliser votre impatience pendant un moment. Vous rongerez peut-être votre frein, mais vous allez devoir attendre la fin avril, voire début mai, pour que la situation progresse comme vous en avez envie !

Poissons

2e décan, vous aurez la vedette pendant quelques jours. L'harmonie Mars/Neptune vous donnera une indéfectible confiance en vos actions et en vos idées. Mais surtout ne soyez pas rigide et ayez confiance en ceux qui vous entourent et qui vous donneront leur avis. Et même si cet avis ne correspond pas à ce que vous avez envie d'entendre, prenez-le en compte. Ne soyez surtout pas sourd aux arguments des autres, ils pourraient vous être très utiles.