L'horoscope du 26 octobre 2017

publié le 26/10/2017 à 06:30

Scorpion

Né en octobre, votre volonté et votre vitalité sont diminuées en ce moment, vous ayez du mal à être énergique et à aller au bout des choses. Cela peut durer jusqu'au 7/11. C'est un des effets de la présence de Mars dans votre secteur d'ombre, ce qui empêche la planète de jouer son rôle positif. 2e décan né vers le 7/11, vous c'est l'amour qui vous manque et surtout qui n'arrive pas à s'exprimer. 3e décan, né vers le 18, un changement de travail, ou dans vos méthodes de travail ?

Bélier

Certains natifs du 3e décan sont face à une expérience de vie parfois difficile mais qui est enrichissante parce qu'elle vous oblige à faire preuve de plus d'humanité. Sachez que vous êtes presque au bout de vos peines, Uranus vous quittera en mai de l'année prochaine pour le Taureau. 2e décan, Mercure vous dit d'être un peu plus perfectionniste, de mieux vous organiser côté horaires (né vers les 3, 4 avril) bref d'être dans le contrôle. 1er décan, l'opposition de Mars crée un rapport de forces.

Taureau

Né après le 15 mai, il est possible qu'une épreuve intime vous oblige à regarder le monde différemment et même peut-être à remettre vos croyances en question. Ce qui est très difficile pour le Taureau, qui s'est souvent construit sur des certitudes et qui n'aime pas en changer. 2e décan, né autour du 4 mai, un choix à faire, une proposition ? A moins que vous n'ayez quelque chose à négocier : soyez conciliant. 1er décan, des petits soucis à cause du travail, vous en avez trop en ce moment.

Gémeaux

Né après le 15 juin vous êtes en crise ces jours-ci, votre travail ou votre recherche de travail n'avance pas et vous vous en voulez d'avoir laissé passer une opportunité. Et si par hasard vous l'avez saisie, rien ne dit que vous en êtes content, l'opposition de Saturne vous voyant mécontent de tout. 2e décan, né vers le 5 juin, vous avez un charme particulier ces jours-ci et vous pourriez séduire quelqu'un, ou être vous-même très séduit. 1er décan, vous avez du courage à revendre, lancez-vous, prenez des initiatives.

Cancer

Décidemment vous n'acceptez pas ce qui vous est imposé, 3e décan, vous rejetez le changement et pourtant, la vie serait plus facile si vous n'étiez pas dans la révolte. Sauf, évidemment, si vous êtes dans une situation où vous êtes harcelé et où on vous impose des contraintes. 2e décan, né autour du 5 juillet, on vous fera un compliment mérité, ou c'est vous qui serez flatteur ; discrètement si possible, sinon ça ne passera pas ! 1er décan, on vous demande de faire quelque chose et vous êtes dans le refus.

Lion

Quel que soit le projet qui est le vôtre si vous êtes né après le 17 août, vous avez mis toutes les chances de votre côté et engagé ceux que vous aimez à vous suivre. Cela a donc de grandes chances de marcher, même si vous partez loin de chez vous, à l'étranger, et que certaines démarches sont compliquées. 2e décan, né autour du 6 août, il y a une vérité à rétablir ou des choses que vous avez sur le coeur à dire : allez-y en douceur. 1er décan, Mars vous incite à foncer mais vous avez l'impression que tout est une montagne.

Vierge

On en revient toujours à Saturne et si vous êtes né après le 16 septembre, elle vous oblige encore à faire preuve de patience. Mais l'attente est difficile à vivre pour vous. Certes, en bon signe de Terre, vous avez de la patience en réserve, mais ça fait trop longtemps que ça dure. 2e décan, né autour du 7 septembre, un petit cadeau financier peut vous remonter le moral, un peu en berne à cause d'une relation. 1er décan, votre entêtement pourrait agacer, mais il vous permettra d'aller au bout de l'une de vos entreprises.

Balance

Vénus se promène chez vous si vous êtes du 2e décan et laisse toute la place au plaisir. Mais si vous êtes artiste, il se peut aussi que vous ayez une belle inspiration. Et même si vous n'êtes pas artiste, vous apprécierez la beauté, la poésie peut-être ou les belles couleurs de l'automne. 1er décan, Mars est chez vous, ne cédez pas à la colère et ne faites rien d'impulsif pour le moment. Mais il se peut qu'on vous provoque ! 3e décan, le " travail " d'Uranus vous fait avancer, difficilement, sur le chemin d'une plus grande autonomie.

Sagittaire

Une solidarité active pour le 1er décan, on vous aide, vous aidez, ce que vous faites va dans les deux sens et pourtant, vous avez l'impression que cela ne sert à rien. C'est un des effets pervers de la présence de Jupiter en Scorpion, qui vous crée des soucis. 2e décan, né autour du 6 décembre, vous aurez des nouvelles d'un/e ami/e et vous les attendiez depuis un bon moment ! 3e décan, si Saturne vous freine, Uranus vous incite à vous débarrasser de préjugés, d'idées préconçues qui sont aussi un frein.

Capricorne

Vous serez remué par des émotions liées à votre projet, 3e décan, on vous dira ou vous-même penserez que vous avez un peu trop tergiversé et qu'il faut bouger. Cela dit, vous avez encore jusqu'en mai prochain pour le faire. 2e décan, si Mercure facilite encore vos échanges, ce sont vos sentiments qui sont un peu difficiles à exprimer, vous le savez, on vous l'a assez reproché et vous l'avez enfin compris. 1er décan, l'aspect dynamique de Mars place un petit obstacle sur votre route.

Verseau

Les natifs de janvier sont favorisés par un bon aspect de Mars qui accentue leur audace et leur volonté de se dépasser. Vous pouvez faire un grand pas en avant, d'autant plus que Jupiter encourage les promotions et de possibles mutations. 2e décan, né autour du 3 février, Vénus est en bonne harmonie et vous donne envie d'aimer... mais surtout de lâcher prise et d'être en paix avec vous-même. 3e décan, si vous êtes né avant le 13 février, les freins sur vos projets vont se desserrer.

Poissons

C'est bien parti pour le 2e décan qui a réussi à se constituer un réseau amical et qui comprend qu'il ne sera plus jamais seul. L'amitié est moins fragile que l'amour, non ? Il peut aussi s'agir d'un bon réseau professionnel qui vous fournit du travail, et plus qu'il n'en faut. 1er décan, les influx solaires vous donnent une bonne image de vous, c'est dans les yeux des autres que vous constatez que vous êtes apprécié, physiquement et moralement. 3e décan, une harmonie de Pluton vous donnera l'occasion, en 2018, de mettre un important projet au point.