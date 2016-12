L'horoscope du 26 décembre 2016

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 26 décembre 2016.

Bélier

Des obligations quasiment toute la semaine ! Vous reposer sur vos lauriers pas question, vous irez au bout de vos entreprises, même si vous terminez à genoux. Vous ne verrez pas le moment où vous dépassez vos bornes et où vous rentrez dans une zone d'inconfort où vous n'avez plus les ressources pour recharger vos batteries. En revanche, la semaine sera top pour le 3e décan, surtout côté coeur avec d'éventuelles rencontres parfois surprenantes.

Taureau

La nouvelle Lune du Capricorne le 29 vous fera rayonner et l'harmonie de Mercure et Neptune de ce début de semaine donnera à vos actions un côté très charitable. Vous aurez envie et même parfois besoin de faire le bien autour de vous, surtout né vers les 29 et 30 avril, une disposition que vous sentez prendre de l'importance depuis quelque temps. Vous avez envie d'aider ceux que la vie n'a pas gâtés, de donner à des associations à but non lucratif, voire à des ONG.

Gémeaux

Ce n'est pas la semaine la plus cool de l'année, mais seulement pour ceux du mois de mai. Une dissonance entre Mars et Neptune indique un possible mauvais choix. En particulier si vous êtes né fin mai : ne cherchez pas à vous venger de quoi que ce soit, laissez la vie s'en charger. Il se pourrait, par ailleurs, que vous ayez de nouveau un problème avec l'autorité à votre travail et qu'on vous demande de changer de comportement ou de partir. En revanche, tout baigne pour le 3e décan.

Cancer

Les natifs de juin seront sous perfusion de stimulants et dépasseront parfois les limites lorsqu'ils voudront qu'on partage leurs idées et opinions à tout prix. Allez savoir pourquoi, il sera indispensable à votre bien-être qu'on pense comme vous, surtout dans le domaine de la politique. Mais apparemment, il n'y aura personne pour oser vous contredire. Par ailleurs, toujours 1er décan, il n'est pas exclu que vous ayez à réfléchir à un choix concernant un travail.

Lion

Ça pourrait être une semaine de rêve pour ceux nés après le 13 août, tout s'ordonne dans le ciel pour faire de cette fin d'année un moment parfois un peu spécial. Néanmoins, les aspects qui vous gouvernent en ce moment sont volatils, surtout celui de Vénus qui est favorable au 3e décan certes, mais un peu trop rapide à leur goût. De plus, il a probablement fait son petit effet le week-end de Noël. Mais vous serez encore dans l'ambiance en ce début de semaine.

Vierge

Un proverbe qui devrait vous parler : se comparer aux autres c'est risquer de se dévaluer, se comparer à soi c'est se donner le pouvoir de toujours progresser. Gardez-le dans un coin de votre tête parce que pour beaucoup d'entre vous il est tellement vrai, et d'actualité si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne (3e décan). Par ailleurs, 1er décan né après le 28 août, un rapport de force ou un choix à faire pourraient vous prendre la tête 2 ou 3 jours cette semaine.

Balance

Ce sera vraiment la fête pour ceux du 3e décan, en plein développement personnel s'accompagnant d'un renversement de situation progressif dans leur couple. Ou dans leur vision du couple. Quelque chose qui ne peut que vous aider à avancer et à mieux vous imposer face à l'autre. Et si vous rencontrez quelqu'un, surtout, surtout, n'en faites pas des tonnes pour qu'il, elle vous aime. Parce que dès que, fatigué/e, vous en ferez moins ce sera mal compris par l'autre.

Scorpion

Aucun obstacle sur votre route, sauf la dissonance Lune/Mars de ce lundi qui risque de vous rendre trop émotif et de vous obliger à utiliser vos mécanismes de défense. Ce sont surtout ceux d'octobre qui seront concernés et qui, à la moindre attaque (réelle ou supposée) feront de la surenchère dans l'agressivité ou dans l'ironie mordante. Vous n'êtes pas Scorpion pour rien, pour piquez avant d'avoir mal, mais parfois vous vous trompez sur les intentions de l'autre !

Sagittaire

Vous serez sensible vous aussi à la dissonance Lune/Mars, surtout natif de novembre. Elle peut vous rendre agressif s'il faut imposer votre point de vue. Or, si vous avez souvent raison sur le fond, il faut de temps en temps laisser les autres croire que ce sont eux qui ont raison. Ce qui est important c'est votre conviction intime, inutile de trop vous battre pour convaincre des personnes qui ne veulent pas être convaincues. Mais ça ne coûte rien d'essayer, bien sûr.

Capricorne

C'est une semaine de nouvelle Lune, qui plus est dans votre signe, aussi vous aurez la forme pour gérer tout ce que vous avez à faire et pour montrer qui est le chef. En effet, si vous êtes né entre le 27 décembre et le 3 janvier, vous recevrez un dynamique aspect de Mars qui vous rendra multi-tâches : vous serez partout, sur tous les fronts mais quand même légèrement énervé si vous constatez qu'autour de vous on n'en fait pas autant et qu'on se la coule douce.

Verseau

La période Capricorne n'est jamais la meilleure de l'année mais elle est gérée par Saturne, qui vous envoie de bons influx, porteurs de stabilité et d'engagement. Vous pouvez autant avoir rencontré quelqu'un qui vous donne envie de franchir le cap, d'aller plus loin qu'une simple histoire, qu'être sollicité pour un nouveau poste dans votre entreprise, et même parfois un nouveau travail. Dans certains cas, ce serait dans le cadre d'une mission à l'étranger ou d'un travail avec l'étranger.

Poissons

Vos projets semblent mis en attente, et c'est probablement vous qui avez appuyé sur pause pour cause de vacances. Mais hélas, pas d'arrêt pour ceux de février. En effet, né après le 23 février, Mars " passe " sur votre Soleil et cela peut produire plusieurs situations très différentes (c'est toujours tout ou rien avec Mars). Donc vous pouvez avoir beaucoup de boulot, être débordé, comme vous pouvez avoir attrapé le rhume et vous sentir mal, fiévreux, vraiment pas en forme.