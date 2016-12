L'horoscope du 24 décembre 2016

Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 24 décembre. 2016.

Bélier

Vous qui êtes d'habitude si actif, qui prenez tout en main, vous laisserez les autres le faire à votre place, autant aujourd'hui que demain. Pour vous, c'est repos ! Mais le Bélier se repose-t-il jamais ? Non ! C'est dans votre tête que ça carburera et pendant que les autres s'agiteront autour de vous, vous tirerez des plans sur la comète, surtout si vous êtes du 3e décan. Vénus commence en effet à vous envoyer de bons influx, favorables à n'importe quel projet, à court ou long terme.

Taureau

Ce sera tout pour les autres ! Vous vous oublierez complètement, et que ce soit aujourd'hui ou demain votre plaisir sera évidemment le plaisir de vos proches. Mais ce n'est pas tous les ans comme ça, car la Lune ne se trouve pas en Scorpion chaque Noël. Par exemple, pour le Noël 2017 elle occupera vos amis Poissons, alors qu'en 2015 elle était en Gémeaux, votre signe d'argent. Et comme c'est l'astre lunaire qui crée votre ambiance intérieure, votre météo personnelle, vous serez donc dépendant d'autrui cette année.

Gémeaux

Vous ne serez pas d'humeur optimiste et ce n'est pas votre habitude ; mais les événements ne vous conviendront pas, jusqu'au repas que l'on vous servira... ou que vous concocterez vous-même : tout sera sujet à critiques. Vous garderez peut-être vos remarques pour vous - ce sera dans votre intérêt si vous ne voulez pas vous mettre tout le monde à dos. Et si vous êtes né en mai, attention à ne pas agir de manière irréfléchie sous le coup de l'émotion (né vers le 24/5).

Cancer

Vous êtes plutôt gâté par le ciel, les cadeaux ne seront pas uniquement matériels puisque vous vous sentirez en phase avec vous-même et avec le reste du monde. Certains seront même sur un petit nuage (1er décan) parce que la réunion familiale qui se prépare vous plaira plus que d'habitude. Probablement parce que vous savez que tout se passera bien. Ce sera peut-être moins lisse, moins enthousiasmant pour certains natifs du 3e décan et encore, il y aura des compensations.

Lion

La conjoncture nous indique que vous serez difficile à satisfaire, parce que trop perfectionniste. Mais vous serez aussi empreint de nostalgie, voire de mélancolie. Il n'est pas impossible que quelqu'un soit absent de la fête et je ne dis pas que cela vous la gâchera, mais ce sera comme une petite blessure qui saigne quelque part dans votre coeur. Seuls ceux qui sont nés après le 10 août n'auront aucune nostalgie, aucun regret, au contraire ils regarderont devant eux avec... gourmandise.

Vierge

Enfin un peu de légèreté, après une année bien trop lourde pour les deux premiers décans. Mais les choses se décantent et vous fêterez un Noël sans aucune ombre. Avant de vivre une année 2017 où tout ira de mieux en mieux pour la plupart d'entre vous. Il n'y aura que le 3e décan pour se plaindre (né après le 12 septembre), et parfois ce sera moins difficile pour vous que pour les autres décans car la responsable, Saturne, sera le plus souvent en harmonie avec la planète de chance, Jupiter. Ce qui signifie que vos ennuis trouveront toujours une solution.

Balance

Ce qui vous préoccupera le plus finalement, c'est de savoir si vous avez acheté les bons cadeaux aux bonnes personnes, et si ce que vous offrirez fera plaisir. Mais, et vous dans tout ça ? Est-ce que les cadeaux que vous recevrez vous feront plaisir ? Eh bien, pas toujours ! La Lune en Scorpion indique une certaine insatisfaction et vous pourriez avoir l'impression que vos proches n'ont pas beaucoup réfléchi à ce qui vous ferait plaisir. Alors que vous, vous avez passé des heures à chercher...

Scorpion

La Lune se trouvant chez vous et formant de bons aspects, vous serez dans une ambiance qui vous plaira beaucoup, où la magie de Noël fera votre bonheur. Vous appréciez généralement tout ce qui se rapporte au merveilleux, à tout ce qui vous fait rêver, imaginer, et vous serez gâté ce soir et demain. Mais vous pouvez aussi être gâté par la vie et certains pourraient faire un agréable voyage, ou se retrouver dans un endroit dépaysant, voire chez des personnes peu familières.

Sagittaire

Vous qui aimez tellement la fête d'habitude, vous ne ratez jamais une occasion, vous n'aurez pas très envie de vous amuser cette année ; et on vous comprend. Certains ont vécu une année très difficile, remplie d'obstacles et parfois d'échecs. Et vous n'avez peut-être pas assez analysé et compris les raisons de ces échecs : ce n'est pas toujours la faute des autres, vous y avez votre part et il vous est vivement conseillé de l'identifier afin de ne pas refaire les mêmes erreurs.

Capricorne

En général, vous appréciez la solitude mais pas aujourd'hui et encore moins ce soir. Eh oui, vous serez bien entouré pour réveillonner et, promis, vous vous amuserez. L'harmonie entre Lune et Mercure vous permettra d'avoir un contact plus facile, d'être à l'écoute de ceux qui seront avec vous, de faire preuve de générosité et de bienveillance - surtout si vous êtes de fin décembre, début janvier. La Lune sera aussi en harmonie avec Neptune, et vous aurez l'âme compatissante.

Verseau

Beaucoup de Verseau devenus adultes se sont éloignés de leur famille mais s'en sont reconstruit une autre, qu'ils ont choisie. Et c'est elle qui sera avec eux ce soir. Ou demain, selon le jour où vous fêterez Noël, si vous le fêtez ! Mais la Lune en Scorpion indique aussi que vous pourriez avoir du travail et il est vrai que si vous êtes dans la restauration, le commerce, les transports, ce samedi sera une des journées les plus stressantes de la semaine. Et demain sera à peu près sur le même modèle.

Poissons

Remerciez le ciel car il vous offre une jolie configuration pour ce week-end. Ce sera avant tout très convivial, bien sûr, mais un voyage peut aussi être d'actualité. Vous vivrez chaque instant de manière intense, totale, en oubliant volontairement tous les soucis que vous avez eus cette année et ceux qui sont peut-être encore là. On connaît votre faculté d'oubli, c'est vraiment quelque chose de positif dans ce genre de situation... mais pas dans toutes les situations. Il faut trouver un juste milieu !