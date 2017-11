L'horoscope du 25 novembre 2017

publié le 25/11/2017 à 07:58

Bélier

3e décan, vous pourriez avoir compris ou être en train de comprendre quelque chose d'important pour votre avenir, personnel ou professionnel. Vous avez tout bon ! Mais vous pourriez aussi avoir une nouvelle un peu surprenante, à moins que vous ne l'ayez eue hier - quelque chose qui a créé de l'étonnement (né les 14, 15 avril). 2e décan, Mars a terminé son opposition et il ne devrait plus y avoir de rapports de force. 1er décan, vous hésitez à faire des projets car ils pourraient être annulés.

Taureau

Vénus s'oppose à vous à présent et ne forme aucune dissonance 3e décan, sauf une très rapide avec la Lune. Vous ne serez pas très sûr des sentiments de l'autre, mais ce sera juste un moment de doute très passager, n'y accordez pas une grande importance. Par ailleurs, une invitation à une petite fête pourrait être au menu. 2e décan, vous ne serez pas d'humeur à accepter qu'on vous impose quoi que ce soit, ou même qu'on vous demande quelque chose. 1er décan, les affaires vont mieux ?

Gémeaux

Un samedi propice à l'évasion, à la découverte, aux lectures qu'elles soient scientifiques ou romanesques ; 2e décan vous avez l'esprit grand ouvert. Et même si Neptune vous ennuie encore à l'arrière-plan (situation instable), il y a du bon temps au programme de ce samedi. 3e décan, Mars vous envoie des vibrations dynamiques, volontaires et ce sont des facteurs nécessaires à la réussite de vos entreprises. 1er décan, acceptez les invitations de toute sorte pour ce soir.

Cancer

3e décan, on pourrait vous reprocher un choix fait dans le passé, ou alors c'est vous qui vous en voudrez et qui regretterez d'avoir pris une décision trop rapidement. Le problème c'est Uranus en Bélier, elle vous incite à vous mettre la pression parce que vous pensez ne pas " avoir assez de temps ". Mais on en a toujours pour les décisions importantes ! 2e décan, la dissonance de Mars est terminée, le calme et la sérénité seront de mise à partir de demain et jusqu'à mercredi. 1er décan, débranchez !

Lion

Vous aurez une belle énergie, 3e décan jusqu'au 9 décembre. Le problème c'est que vous risquez de la disperser en commençant trop de choses en même temps. Essayez de hiérarchiser vos tâches, de la plus importante à la plus mineure et ne précipitez rien, vous risqueriez de bâcler. Non, prenez tout votre temps. 2e décan, né vers les 11, 12 août, vous pourriez démarrer une histoire de coeur, mais difficilement. 1er décan, votre but en ce moment : séduire le plus de monde possible !

Vierge

Non mais allo, vous n'avez pas de shampoing ? Cela dit, vous n'en avez pas besoin car votre mission aujourd'hui, c'est de faire le ménage dans votre courrier en retard, surtout si vous êtes du 2e décan. Ça s'est accumulé, même si la Vierge a la réputation d'être ordonnée, il arrive que le courrier s'amoncelle chez vous. 1er décan, vous revisitez le passé avec quelqu'un, ou à l'aide d'un vieil album de photos. 3e décan, Mercure et Saturne conjointes risquent de créer de la tristesse, du regret.

Balance

Le 2e décan est dans les bonnes grâces du ciel aujourd'hui, parce que vous vous sentirez séduisant et surtout parce qu'on vous donnera l'impression de l'être. Votre partenaire ou un ami vous dira à quel point il ou elle est sensible à votre charme et cela fera votre journée. Sauf né autour des 10, 11 octobre, vous avez d'autres soucis. 1er décan, un petit week-end entre amis pourrait avoir été prévu et il n'y a aucune raison pour que cela change. 3e décan, Mars est chez vous jusqu'au 9 décembre, canalisez votre impulsivité et votre irritabilité.

Scorpion

Certes Vénus est chez vous, 3e décan, mais elle n'est pas des plus sereines et il ne serait pas étonnant qu'une petite crise vous oppose à votre conjoint ou ami. Vous avez peut-être fait quelque chose derrière son dos et il/elle vous en veut ; du coup, comme vous culpabilisez, vous l'accusez lui, ou elle, d'en être responsable !!! 2e décan, si vous passez le week-end en famille, il pourrait y avoir quelques tensions que vous serez peut-être le seul à ressentir. 1er décan, soyez paresseux !

Sagittaire

Vénus débarquera chez vous la semaine prochaine, avec de bonnes intentions. Mais pour l'instant, si vous êtes du 3e décan, vous êtes en plein doute amoureux. Saturne étant toujours chez vous, il se peut que vous vous soyez séparé ou que vous soyez sur le point de le faire. Mais quand Vénus vous atteindra 3e décan, Saturne partira ! 2e décan, la Lune est chez vous et accentue votre besoin de vous libérer de toute contrainte. 1er décan, bon anniversaire, votre année sera pleine de nouveautés.

Capricorne

1er décan, Jupiter ne vous regarde plus mais elle laisse des traces, et vous avez le devoir de développer un projet ou une idée que vous avez eue dernièrement. Vous y serez aidé, vous n'êtes pas seul et si vous avez besoin d'une aide financière, certains organismes sont là pour ça, vous y avez peut-être droit, demandez ! 2e décan, comme hier et jusqu'au 21 janvier, vous recevez les bons influx de Jupiter qui peuvent correspondre à un cadeau du ciel. 3e décan, vos décisions ne sont pas stables.

Verseau

3e décan, un échange, un mail, un courrier vous a donné la réponse que vous attendiez et cela vous ouvre des portes sur un bel avenir professionnel. Vous avez longuement espéré qu'on vous donne la possibilité d'exprimer tout ce qu'il y a de " spécial " en vous, et c'est là, c'est maintenant, vous y êtes, foncez ! 2e décan, on pourrait avoir rendu ou rendre prochainement hommage à votre travail, une récompense pour le mal que vous vous êtes donné. 1er décan, faites des projets !

Poissons

Vénus vous envoie à présent de douces vibrations, très tendres, et vous dit de profiter à fond de bons moments avec l'autre, si vous êtes du 3e décan. Les autres y ont déjà eu droit, à vous (né après le 11 mars) de vous éclater. Célibataire, n'hésitez pas à dire oui à une petite aventure qui vous remontera le moral. 2e décan, Jupiter vous regarde avec bienveillance, mais attention à ne pas vous croire sorti de sa cuisse et à ne pas dépasser les limites. 1er décan, des obligations ce week-end.