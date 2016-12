L'horoscope du 25 décembre 2016

Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 25 décembre 2016.

Bélier

Né après le 10 avril, Vénus entame un bon aspect avec vous et vous aurez les anges de votre côté. C'est-à-dire que vos amis seront là pour vous si besoin est. De la même manière que vous répondrez présent si on vous sollicite, ce qui est très possible aussi. Cela va durer jusqu'au 3 janvier, date à laquelle Vénus entamera la traversée des Poissons qui la mènera directement chez vous le 3 février et là, ce sera un peu exceptionnel puisqu'elle s'installera dans votre signe pour longtemps.

Taureau

Ça ne sera pas sous la contrainte, mais presque ! Il faudra que vous fassiez des sourires, que vous soyez gentil avec tout le monde et vous n'en aurez pas envie. Mais vous êtes de ceux qui ont le sens du devoir et qui ne zappent pas leurs responsabilités, quoi qu'il leur en coûte, surtout quand ils les ont décidées d'eux-mêmes, quand les choses ne leur sont pas imposées. Le problème, pour aujourd'hui, c'est que vous n'aurez peut-être pas décidé par vous-même de la situation.

Gémeaux

La magie de Noël s'efface toujours à un moment ou à un autre et vos ennuis habituels remontent à la surface. Né en mai, il y en a un à régler d'urgence. Je vous rappelle que Mars est toujours en dissonance avec vous et il se peut que vous soyez obligé de travailler en ce jour férié. Mais il arrivera aussi que certains soient en conflit avec quelqu'un de la famille, ou qu'on vous ait fixé un objectif quasiment impossible à atteindre en dépit de vos louables efforts.

Cancer

Les astres et vous, avez décidé que vous passeriez de bonnes fêtes et vous le vérifierez encore la semaine prochaine, la nouvelle Lune de jeudi étant positive. En tout cas si vous êtes né en juin ; vous devez sentir que le vent vous emporte dans la bonne direction et que vous ne pagayez pas dans le vide. 2e décan, vous attendez un document ou une réponse à une demande que vous avez faite, la semaine prochaine vous éclairera sur la question.

Lion

Hier déjà, rien n'était aussi parfait que vous le souhaitiez et ce sera à peu près pareil aujourd'hui. Evitez, si possible, de voir le verre à moitié vide, d'accord ? Vous êtes d'habitude très positif et peut-être que vous ne comprendrez pas ce qui se passe... Mais ne vous en faites pas, c'est un coup fourré de la Lune en Scorpion, qui est en dissonance avec Vénus ce matin et fait disparaître momentanément tout ce qui est en rapport avec le plaisir et la satisfaction.

Vierge

L'année se termine et avec elle vos gros soucis s'évaporent en mille gouttelettes, 2e décan. Vous avez payé votre dette, c'est au 3e décan de se mobiliser à présent. Si vous en faites partie, vous avez plus de chance que les autres natifs car vous n'aurez pas d'autres dissonances pour accentuer celle de Saturne, qui s'installe en ce moment. La planète sera bien soutenue par Jupiter et par Uranus, je ne crois pas que vous aurez d'autres ennuis pires qu'un éventuel changement de boulot.

Balance

Né après le 13 octobre, prévoyez de passer des bons moments jusqu'au 3 janvier. Vénus ouvre des portes et vous invite à ne pas vous préoccuper des conventions. Vous faire oublier certains principes un peu idiots sera la mission de Vénus, vous inciter à imposer votre séduction, votre image aussi. Si vous avez quelqu'un à séduire, n'hésitez pas à faire feu de tout bois, quitte à surprendre... De toute manière l'autre est prêt à se laisser cueillir : il/elle est déjà sous votre charme.

Scorpion

Moins de magie ce matin, Lune et Vénus sont fâchées, mais avec le temps, va, tout s'en va... Sauf pour le 1er décan, qui a les moyens de faire revivre n'importe quoi. C'est peut-être un peu exagéré, mais les bons influx que Mars vous envoie depuis quelques jours et jusqu'au 1er janvier, mettent plusieurs moyens à votre disposition pour faire de votre vie et de celle de l'autre, un paradis ou un enfer, selon votre humeur du jour. Vous pourriez ne voir que le bon côté des autres...

Sagittaire

Aujourd'hui encore, vous serez enclin à rester en retrait et à observer. Et le ciel vous le dit : cela vous fera du bien de ne pas vous impliquer dans quoi que ce soit. C'est ça le vrai repos pour un Sagittaire, ne pas se sentir responsable du bien-être de tel ou tel proche. On peut vous reprocher plein de choses, mais pas de laisser tomber ceux qui ont des problèmes : vous avez en réserve des tonnes de conseils très utiles. Vous êtes parfois un peu brusque, mais vous avez toujours raison.

Capricorne

Si vous n'êtes pas celui ou celle qui reçoit aujourd'hui, prenez du temps pour vous. Ne vous imposez aucune contrainte ; suivez le fil de votre désir et de vos besoins. Ce n'est pas si souvent que cela arrive, mais c'est une journée spéciale où vous pouvez bien vous offrir quelques petits cadeaux à vous-même. Evidemment, les autres ne seront pas absents mais vous n'aurez pas à les chasser, ils comprendront que vous avez besoin d'espace et de liberté.

Verseau

Difficile d'interpréter la conjoncture autrement : vous aurez des devoirs familiaux et il sera évident que ce n'est pas l'envie de les assumer qui vous étouffera. Vous ferez le strict minimum afin de ne pas encourir de critiques et puis vous vous prendrez au jeu et finirez pas être plutôt content de vous et du devoir accompli. 3e décan, Vénus débarque chez vous aujourd'hui et vous promet un monde de douceur et peut-être d'amour jusqu'au 3 janvier (selon votre thème natal).

Poissons

Seul le 1er décan risque d'être un peu agité, et même agressif dans certains cas. Mais les autres passeront une journée tout aussi charmante que la soirée d'hier. Le principal, pour un Poissons, étant qu'il n'y ait pas de conflit autour de lui et c'est ce qui se passera aujourd'hui ; c'est la trêve des confiseurs après tout ! Sauf, donc, pour le 1er décan qui, avec Mars pour hôte, pourrait avoir quelques raisons d'être irrité ou d'en vouloir à quelqu'un. Et même, parfois, à lui-même !