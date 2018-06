L'horoscope du 24 juin 2018

publié le 24/06/2018 à 07:14

Bélier

Le 2e décan sera choyé par Vénus jusqu'au 1er juillet. Né après le 1er avril, vous serez bien dans votre peau et réussirez à peu près tout ce que vous entreprenez. Votre séduction sera également au top et si vous voulez conquérir quelqu'un, avec Vénus pour vous seconder, ça devrait marcher. Mais attention, elle est rapide et ne sera en phase avec vous qu'une journée. Aujourd'hui, par exemple, ce sont ceux du 1er avril qui reçoivent ses doux et flatteurs influx.

Taureau

Le 3e décan est le mieux servi aujourd'hui et jusqu'au 29 juin. Un rapide mais très efficace aspect de Mercure vous aidera à convaincre à peu près qui vous voulez. Vous aurez les mots pour le dire et comme vous êtes obstiné de nature, vous ne laisserez personne vous contrer, même avec de bons arguments. Vous arriverez toujours à retourner la situation en votre faveur. Aujourd'hui, ce sont les natifs des 12, 13 mai qui sont les plus concernés par Mercure : un déplacement, une discussion avec un proche ?

Gémeaux

Ne vous emballez pas trop si vous êtes du 2e décan. Certes, Vénus vous voit très sollicité par des personnes à qui vous plaisez, mais restez sur la réserve. Surtout si vous êtes né autour du 7 juin (2 jours avant, 3 jours après) : peut-être qu'il ou elle est déjà présente à vos côtés, peut-être que vous allez le ou la rencontrer et cette personne, très séduisante au demeurant, risque de s'infiltrer dans votre vie et d'en prendre le contrôle sans que vous vous en rendiez compte !

Cancer

Des aspects de détente et de bien-être aujourd'hui, ils ne viendront pas de l'extérieur mais de vous et de votre capacité à apprécier les choses simples. Ces choses du quotidien qui tissent des liens entre vous et ceux que vous aimez, qu'il s'agisse de votre conjoint ou de vos enfants. 3e décan, je vous rappelle que Mercure passe rapidement par chez vous, aujourd'hui elle est en faveur des natifs du 14 juillet : une explication, un message, ou un déplacement sont au programme.

Lion

2e décan, né après le 4 août, Vénus est reliée à votre Soleil : les jeux amoureux sont au 1er plan et si vous voulez séduire, n'oubliez pas que l'humour est un atout. Si vous faites rire quelqu'un, c'est déjà à moitié gagné ! Mais que faire si vous n'avez personne à séduire ? Vous séduire vous-même, c'est-à-dire vous occuper de vous, vous chouchouter et faire tout ce qui peut vous détendre. 1er décan, né début août, vous auriez bien besoin de vous détendre vous aussi !

Vierge

Vous avez un travail particulièrement long à faire ou des soins à pratiquer et vous avez l'impression que vous n'en verrez jamais le bout ; ça ira mieux après le 27, c'est-à-dire dans peu de jours. La responsable c'est Mars et elle entamera sa rétrogradation la semaine prochaine ; vous pourrez souffler, mais cela ne signifie pas que le problème sera réglé. Mars va reculer longtemps, jusqu'à fin août, mais elle sera de nouveau active pour votre 1er décan du 11/9 au 9/10 !

Balance

Essayez de profiter à fond de ce dimanche, sans vous sentir responsable de tout et de tous, faites ce qu'il faut pour votre bien-être et pas pour celui des autres. Un brin d'égoïsme, quelques heures dans une semaine, ce n'est pas le bout du monde ! Au contraire, plus que d'autres signes vous en avez besoin, tant vous donnez de votre énergie et de votre temps à ceux qui vous entourent. Il faut bien que vous rechargiez vos batteries de temps et temps ; vous dégager de vos obligations est la meilleure façon de faire.

Scorpion

Chez vous, la Lune est très positive ce dimanche parce que bien reliée à plusieurs autres planètes. Né après le 6 novembre, laissez libre-cours à votre imaginaire. Vous aurez besoin de rêver, c'est ce qui vous détendra le plus et vous mettra en contact avec votre moi profond. Par ailleurs, né autour des 1er et 2 novembre, la dissonance de Mars s'éternise et votre caractère ne s'améliore pas. Il n'est pas exclu que vous ayez à déménager ou qu'un proche vous mette hors de vous.

Sagittaire

2e décan, né après le 3 décembre Vénus sera gratifiante jusqu'au 1er juillet. Vous serez plus en confiance avec votre entourage, cela vous rendra très optimiste. Mais évitez de vous leurrer si vous êtes né autour des 8 et 9 décembre : vous cherchez à vous stabiliser avec quelqu'un, mais êtes-vous sûr d'avoir choisi la bonne personne ? C'est peut-être la question que vous vous posez ces temps-ci et vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas.

Capricorne

Pluton prend du galon, spécialement pour ceux qui sont nés autour du 11 janvier. Prise de pouvoir, réussite, emprise sur les autres, ne prenez pas trop de libertés. Vos impulsions vous poussent à aller un peu trop loin dans votre volonté d'emprise sur ceux qui travaillent avec vous ou ceux qui vivent à vos côtés. Plus vous chercherez à diriger leur vie, plus vous avez des chances qu'ils se révoltent et s'en prennent à vous en retour. Peut-être pas tout de suite, mais un jour ou l'autre.

Verseau

2e décan, face à vous Vénus donne du relief à votre vie sociale ; vous êtes invité, vous sortez plus souvent avec votre chéri/e ou avec votre bande d'amis. Il est rare qu'un Verseau ne soit pas entouré d'un aréopage de personnes qui lui sont fidèles à la vie, à la mort. Mais cela peut aussi être la bande du lycée, ou les collègues avec lesquels vous vous entendez bien. Et sortir faire la fête est une des activités que vous préférerez pendant quelques jours (jusqu'au 1er août).

Poissons

Encore une bonne journée au programme, propice à vos loisirs favoris. Mais sachez que Mars n'est pas très bien placée et que certains manquent un peu d'énergie. Peut-être qu'elle est occupée ailleurs, coincée dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous dégager ? En tout cas, cela ne concerne que très peu de Poissons, que ceux qui sont nés autour du 28 mars (tolérance : deux jours avant, deux jours après). 1er décan, prévoyez des compliments, de l'auto-satisfaction.