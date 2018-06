L'horoscope du 21 juin 2018

publié le 21/06/2018 à 06:32

Bélier

Il se peut que le Cancer vous fasse éprouver davantage le manque de stabilité, ou la peur de perdre votre stabilité qui est imposée par Saturne depuis quelques mois. Cela ne concerne, en principe, que le 1er décan qui peut avoir perdu un travail... Mais il se trouve que Mars vous a peut-être permis de trouver quelque chose de temporaire, un remplacement jusqu'en fin d'année par exemple, et que vous êtes donc moins sensible aux influx de Saturne, activés ces jours-ci.

Taureau

Une configuration favorable pour vous occuper de l'un de vos proches qui a besoin de votre présence. Ou pour recevoir la bonne nouvelle dont vous avez besoin. En tout cas, vous pourrez mettre de côté ce qui vous tracasse le plus (né au tout début du signe 20 au 24 avril) et profiter de moments de détente aujourd'hui et demain. Après, l'opposition du Soleil et de Saturne risque de vous faire manquer un rendez-vous parce que vous, ou l'autre, ne pourrez pas faire autrement.

Gémeaux

La période Cancer met l'accent sur vos possessions et acquisitions, mais on sait que votre nature de propriétaire connait des moments avec et des moments sans. Vous faites tout pour acheter un bien, par exemple, et une fois la chose acquise vous vous en désintéressez et ne pensez qu'à ce que vous n'avez pas encore et que vous aimeriez bien avoir. Un aspect de votre personnalité qui sera accentué ces jours-ci et qui sera frustré par l'opposition entre le Soleil et Saturne (né en mai).

Cancer

Bon anniversaire ! Vous êtes dans le viseur de Saturne mais si vous avez effectué le renoncement ou le choix qu'elle vous demande, vous avez fait le job, 1er décan. En effet, c'est toujours la mission de Saturne : frustration, renoncement, sentiment de perte, le tout à assumer et surtout à prendre comme une leçon de vie qui force à grandir et à mûrir. Si vous êtes âgé, il est possible que cela corresponde à des périodes où vous êtes en moins bonne santé et la fatigue se fait sentir.

Lion

La tradition dit que le Cancer vous voit dans l'attente de quelque chose, ou en train de préparer un projet personnel ou professionnel. Et le temps est votre allié. Mais en réalité, vous n'appréciez la période Cancer que lorsque vous êtes en vacances car elle vous permet de vous déconnecter de tout ce qui fait votre quotidien pour vous occuper davantage de votre vie intérieure. Mais les vacances ne sont pas là, même si vous partez en juillet. En outre, pendant quelques jours, vous douterez de certaines de vos capacités.

Vierge

Profitez des influx du Cancer pour nouer une nouvelle alliance professionnelle qui s'avèrera très positive dans l'avenir. Malgré un obstacle à venir, restez positif. En effet, le Soleil va s'opposer à Saturne (opposition exacte le 28) et vous risquez de devoir reculer provisoirement, mais ce sera pour mieux avancer par la suite. Cela dit, vous allez certainement avoir à vous mobiliser pour que les choses se fassent comme vous l'avez prévu et ça ne sera pas toujours facile.

Balance

C'est une période importante puisque le Soleil traverse le secteur qui gère vos réussites et vos échecs. Vous ou l'un de vos proches aurez un bon résultat, surtout né début octobre. Les bons influx de Mars sont dynamiques et ne donnent pas l'impression que vous allez être abattu par un manque de réussite. Le souci, c'est l'opposition Soleil/Saturne qui sera exacte le 28 et qui remettra un problème que vous connaissez bien sur le devant de la scène.

Scorpion

Pour une grande majorité, une bonne période s'annonce, elle est épanouissante et chaleureuse. Même le 1er décan, malmené, verra une certaine amélioration. Ça ne sera pas énorme, mais cela vous permettra de recharger vos batteries et de voir la situation de manière un peu plus optimiste. Mais si vous êtes né autour des 23, 24, 25 octobre, vous n'êtes pas tiré d'affaire, on peut même envisager que vous ne vous en sortirez pas tant que vous n'aurez pas fait évoluer votre schéma relationnel.

Scorpion

Avec le Cancer aux commandes vous serez plus sensible que d'habitude et votre intuition sera le meilleur des guides. Mais vous devez apprendre à l'écouter. Souvent, quand vous avez des intuitions, vous les rationalisez trop et elles n'ont plus aucun intérêt... En fait, il ne faut pas réfléchir ni analyser ce que vous ressentez, cela doit pouvoir s'exprimer librement et vous donner la bonne direction. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un que vous ne " sentez " pas, écoutez-vous.

Capricorne

Le Soleil s'oppose à vous, et à Saturne par la même occasion. 1er décan, ce n'est pas le nirvana, vous vous poserez beaucoup de questions sur un engagement, sur vous-même ou sur votre avenir. Justement, Uranus (qui représente le futur) vous envoie un bon aspect qui indique qu'il y a un projet dans l'air, que vous avez une idée qui ne va pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas tenté de la concrétiser. Mais pas de panique, le bon aspect d'Uranus dure 18 mois et pour l'instant Saturne gêne.

Verseau

Collègues, collaborateurs, assistants ou employés seront dans votre collimateur car une de ces personnes aura une attitude déplaisante ; 1er décan jusqu'au 1er juillet. Cela dit, il ou elle peut être absent et cela doublera votre charge de travail dans certains cas. Mais la plupart du temps, il ou elle sera le mauvais élément de la troupe et il faudra que vous preniez une décision. Pour certains, c'est un problème lié à votre forme qui peut vous obliger à aller voir le médecin et à vous soigner.

Poissons

Décidément, on va vous jalouser si vous êtes du 1er décan, non seulement vos qualités sont mises en avant par le Cancer, mais Saturne vous rend plus solide. La planète joue un rôle positif, le même que depuis la fin de 2017, celui de vous aider à vous construire un futur avec de solides bases, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Mais, la plupart du temps c'est, ou ce sera avec quelqu'un. 2e décan, la semaine du 2 au 8 pourrait vous imposer une désillusion. Mais ce sera pour y voir plus clair.