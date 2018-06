L'horoscope du 20 juin 2018

publié le 20/06/2018 à 06:33

Bélier

Par rapport à hier, ce sera un peu la douche froide car Saturne se manifeste pour le 1er décan, et replace un ou des obstacles sur votre parcours professionnel. Enfin, ce n'est pas Saturne elle-même mais une personne qu'elle représente, c'est-à-dire un supérieur s'il s'agit de boulot. Toutefois, le problème peut aussi se situer en famille (selon votre thème) ou dans le couple. En famille, c'est peut-être un parent dont vous devez vous occuper presque à plein temps !

Taureau

Natif de fin mai, vous avez vraiment intérêt à demander de l'aide face à une situation très orageuse. Vouloir la régler tout seul n'est pas une bonne idée. Vous laisserez forcément l'émotion l'emporter sur la raison et ce n'est pas l'idéal, vous pouvez faire des erreurs dans vos actions ou décisions. Prenez le parti de demander conseil et tant pis si votre orgueil en souffre un peu ; mieux vaut assurer vos arrières et ne pas faire des choses qui se retourneraient contre vous.

Gémeaux

Les bons influx de Mars et Vénus vous soutiennent, 1er décan, ils vous feront vite oublier le petit tracas matériel qui s'est réveillé en même temps que vous. Pour rappel : Saturne occupe actuellement l'un de vos secteurs financiers qui est lié aux pertes, à ce qu'on doit payer, aux dettes à rembourser, et surtout aux économies à faire. Il y a donc des obligations dans ce domaine, mais il se peut qu'une ou des solutions en élaboration soient sur le point d'alléger votre problème.

Cancer

Si vous n'avez pas le moral pendant quelques heures, natif de juin, si vous vous sentez seul, allumez un contre-feu en vous occupant davantage de vous. Vous chouchouter, vous faire du bien, luttera efficacement contre les sentiments perturbants que vous ressentez à cause d'une relation qui s'effrite ou d'un choix difficile à faire. Votre refuge habituel, votre famille, votre maison, ne remplit pas son rôle en ce moment, chacun pour des raisons qui lui sont propres.

Lion

Né fin juillet, début août, l'opposition Vénus/Mars qui crée des rapports très passionnels est tempérée aujourd'hui, un proche saura vous calmer et vous communiquer la sérénité qui vous manque. Cela dit, vous ne détestez pas vivre dans l'intensité des sentiments et si vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait éprouver de très fortes émotions, vous n'êtes pas forcément contrarié par cette conjoncture. Mais il peut aussi y avoir des ruptures sous cet aspect.

Vierge

Vous vous sentirez apte au bonheur, capable du meilleur, et ouvert à tout ce qui peut vous apporter du plaisir, 1er décan. Sachez en profiter ! C'est un ordre. Ce n'est pas si souvent que le ciel est aussi bienveillant avec vous et même si vous êtes débordé de boulot et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'avez pas à vous en faire. C'est celui ou celle " d'avant " qui pensait ainsi, ce n'est plus celui/celle que vous êtes devenu aujourd'hui.

Balance

Des moments de vague à l'âme aujourd'hui car l'ambiance en famille ne sera pas très positive si vous êtes de septembre. Toujours le même souci à l'arrière-plan. Il est accentué par le passage de la Lune dans votre décan et par sa dissonance avec Saturne en fin de journée. Un membre de la famille, l'un de vos enfants, pourrait mal se comporter avec vous et vous penserez avec nostalgie à l'époque où il ou elle était tout mignon, tout sage, et où vous n'aviez aucun mal à vous faire obéir.

Scorpion

Vous avez intérêt à être dans la réflexion et non dans l'action si vous êtes du 1er décan. Le climat est agité, vous devez impérativement contrôler vos impulsions. Né fin octobre et début novembre, en particulier, l'ambiance est très orageuse mais vous savez que si vous en rajoutez la situation sera explosive. Cependant, c'est peut-être ce dont vous avez envie inconsciemment : créer des conditions où vous pourrez profiter de la crise pour n'en faire qu'à votre tête.

Sagittaire

C'est une journée propice à l'entente cordiale si vous êtes né fin novembre, début décembre. On se sentira presque obligé de vous accorder ce que vous demandez. Il faut dire que vous saurez user de votre charme et faire sentir à vos interlocuteurs tout l'intérêt que vous portez à leurs idées ou à leurs projets. En revanche, 2e décan, méfiez-vous encore du désaccord Mercure/Jupiter, vous pourriez faire une grosse erreur ou aller, consciemment ou non, à l'inverse de vos intérêts.

Capricorne

Essayez, 1er décan, d'être un peu plus bienveillant avec les autres. Vous n'êtes pas au top de votre forme, mais évitez de le reporter vos humeurs sur vos proches. C'est toujours cette conjonction de Saturne qui est en cause, mais elle est peut-être moins sensible depuis que Saturne recule. Néanmoins, rien n'est moins sûr... Toutefois, si votre décan est bien aspecté, Saturne peut au contraire vous permettre de concrétiser l'une de vos ambitions, d'atteindre l'un de vos buts.

Verseau

Né fin janvier, est-ce de l'amour, est-ce du désir, vous hésitez à mettre un mot sur vos sentiments. Mais, selon votre thème, vous pouvez aussi désirer rompre. Il faut dire que la configuration est difficile à interpréter parce que, généralement, la conjonction de Mars et du Soleil n'est pas très positive. Elle vous incite à vous battre, contre vous-même, contre un microbe, ou contre votre partenaire. Mais le fait que Vénus soit en face, en Lion, fait que cela peut aussi correspondre à un choix.

Poissons

Si vous aviez la sagesse de confier la gestion de votre argent à quelqu'un, même si vous ne gagnez pas beaucoup, vous auriez certainement moins de soucis. Souvent, vous ne tenez pas compte de ce que vous avez en banque et dépassez les limites, parce que vous estimez que la dépense est indispensable, ou alors qu'après vous, le déluge. Ce quelqu'un peut être votre conjoint, un proche, vous n'êtes pas obligé de payer les services d'un professionnel, sauf si vous en avez les moyens.