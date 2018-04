L'horoscope du 24 avril 2018

publié le 24/04/2018 à 06:24

Bélier

Vénus Gémeaux vous donnera envie de vous amuser, de flirter et de ne rien prendre au sérieux. Profitez-en, cela ne durera qu'une petite semaine, 1er décan. A partir du 2 mai, c'est le 2e décan qui sera concerné. Il se peut aussi que vous tombiez sous le charme de quelqu'un de plus jeune que vous, mais attention à ne pas trop vous impliquer dans une relation qui n'est pas promise à un grand avenir : la faute de Saturne (la morale), qui dicte votre conduite en ce moment.

Taureau

Vénus restera en Gémeaux jusqu'à fin mai, non sans vous infliger quelques déceptions d'ici là. Mais cette semaine, elle remplira son devoir et l'argent rentrera facilement. Si on lui accorde une valeur matérielle, bien sûr. En amour, vous risquez de vous comporter en propriétaire avec votre chéri/e, de le ou la traiter comme un objet qui vous appartient et qui n'a pas intérêt à marcher de travers. Ne mettez pas ceux que vous aimez en cage, ils n'auraient de cesse de s'envoler...

Gémeaux

1er décan, Vénus s'est établie chez vous jusqu'au 2 mai, certes elle est rapide mais c'est promis, votre chéri sera l'amoureux ou l'amoureuse dont vous rêvez. Pas pour tous les Gémeaux de mai, mais pour une majorité... Il se peut aussi que vous tombiez sur quelqu'un qui vous plaît plus que d'habitude et que vous cherchiez à revoir cette personne par tous les moyens. Si vous êtes une femme, laissez-le venir vers vous, tout en lui envoyant quand même quelques signaux explicites.

Cancer

Vénus attend son heure tapie dans l'ombre de votre signe, elle vous prépare de bonnes surprises quand elle entrera chez vous, aux environs du 20 mai. Elle sera alors en harmonie avec Uranus, nouvellement arrivée en Taureau et leur association produit toujours des moments un peu spéciaux, une intimité plus pimentée. A moins que vous n'ayez un coup de foudre, ce qui arrive souvent quand Vénus et Uranus sont reliées. Mais il faut patienter jusqu'en mai...

Lion

Romain Rolland a dit : même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Il faut absolument lutter contre les oiseaux de mauvais augure, natif de juillet. Des oiseaux qui sont peut-être à l'intérieur de vous et du coup vous voyez l'avenir en vous disant que quelque chose est fichu. C'est peut-être vrai, mais je vais vous citer un autre proverbe : ne perds jamais espoir, lorsque le soleil se couche, les étoiles se lèvent. Tout ça pour dire que l'espoir c'est la vie : on perd quelque chose mais autre chose arrive.

Vierge

Vénus est au zénith de votre ciel, donnant plus d'importance à une personne que vous aimez : parent, enfant, conjoint. L'un d'eux requiert toute votre attention. Peut-être qu'il ou elle a besoin de votre aide pour des raisons professionnelles, des questions de santé, ou parce qu'il va passer bientôt un examen et que vous devez l'aider à réviser son programme. Le Bac est dans un mois, il est temps de se mettre au boulot, non ? En espérant que votre enfant sera impliqué et docile...

Balance

Vous allez apprécier cette Vénus des Gémeaux, elle vous promet du bien-être, des moments conviviaux et chaleureux, et surtout une totale confiance en l'autre. En tout cas cette semaine, et si vous êtes du 1er décan. De plus, Mercure quittant l'opposition de votre Soleil aujourd'hui pour s'intéresser au 2e décan, vous n'aurez plus à plaider votre cause ou à discutailler avec votre partenaire, il y aura comme une trêve des confiseurs et il y a des chances pour qu'elle soit durable.

Scorpion

Tu veux ou tu veux pas ? Avec Vénus en Gémeaux femme varie et homme doute. Un jour vous ferez tout pour plaire, le lendemain tout pour qu'on vous rejette. Mais n'est-ce pas un peu dans vos habitudes ? Vous avez peut-être évolué en prenant de l'âge, mais si vous êtes jeune vous êtes encore sensible à cette Vénus Gémeaux qui, fort heureusement, n'aura pas une très durable influence sur vous. 1er décan, jusqu'au 2 mai - et donc à peine 24 heures chacun.



Sagittaire

Vénus s'oppose à vous et trace une ligne directe entre vous et les autres, votre conjoint en particulier. Soyez plus attentif, plus à l'écoute et tout ira bien. Le problème c'est que vous avez souvent la tête ailleurs (quel que soit votre métier) et que vous donnez l'impression d'être indifférent, ce qui n'est probablement pas vrai. 1er décan, Vénus sera face à vous jusqu'au 2 mai, profitez-en pour rétablir l'équilibre dans votre couple... ou pour sortir et faire des rencontres si célibataire.

Capricorne

Vos amours ne sont pas forcément votre principal souci, c'est plutôt côté boulot que ça déraille un peu. Mais vous pourriez avoir une compensation 1er décan. Ce sera avant le 2 mai, date à laquelle Vénus s'intéressera au 2e décan de votre signe. Cela dit aujourd'hui et demain ne seront pas roses pour ceux de fin décembre, Mercure et Saturne étant en dissonance : les nouvelles ne seront pas toujours bonnes et vous envisagerez les choses de manière un peu négative.

Verseau

Avec Vénus Gémeaux, vous serez probablement le signe le plus séduisant du zodiaque et pendant quelques jours vous attirerez l'attention, les regards. Bref, vous serez flatté, content de vous et si l'amour s'en mêle, vous serez au 7ème ciel. Toutefois, Vénus étant rapide, il faudra vous aussi être rapide à saisir l'occasion s'il s'en présente une. Par ailleurs, Vénus circule dans un secteur qui représente aussi les enfants : ils feront votre joie (1er décan jusqu'au 2 mai).

Poissons

C'est le domaine de la maison et de la famille qui est valorisé par Vénus ; vous serez nombreux à accueillir avec plaisir l'un de vos proches chez vous. Ou à aller passer quelques jours chez lui/elle... Le dénominateur commun étant le plaisir que vous aurez à le/la voir et qui sera réciproque. Mais Vénus en Gémeaux a plus d'un tour dans son sac et il se peut que quelqu'un de votre passé se manifeste ou que vous le/la rencontriez par hasard lors d'une réunion amicale.