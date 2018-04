L'horoscope du 22 avril 2018

publié le 22/04/2018 à 06:33

Bélier

Vous serez ennuyé jusqu'à jeudi par une dissonance entre Mercure et Saturne, vous penserez trop et vous n'agirez pas. Mais vous serez très bien conseillé. C'est-à-dire que grâce à un proche, l'ambiance sera moins triste (1er décan) et que vous pourrez davantage exprimer votre affection. 3e décan, c'est la dissonance de Mars qui vous ennuiera et surtout sa conjonction avec Pluton qui pourrait vous inciter à utiliser la force à tout prix au risque que cela se retourne contre vous.

Taureau

Vénus vous quitte mardi, mais vous passerez quand même une bonne semaine, c'est votre anniversaire et les astres vous offriront leur soutien toute l'année. En effet, votre Soleil sera en bonne harmonie avec Saturne et s'il y a des remous - et il y en aura à cause de la présence d'Uranus dans votre 1er décan à partir du mois prochain - vous pourrez les faire tourner à votre avantage et même en tirer une leçon qui vous en apprendra beaucoup sur vous-même et sur vos capacités.

Gémeaux

1er décan, vous abordez une semaine qui devrait être très sympathique puisque Vénus entrera chez vous demain. Amour, loisirs et plaisirs vous détendront. Vous êtes nerveux de nature et il est fréquent que les bons aspects de Vénus vous permettent de vous décontracter. Sauf si vous êtes amoureux, ce qui pourrait arriver, même si Vénus est un peu trop rapide pour que ce soit une réalité. C'est plutôt dans votre tête que ça se passera (1er décan jusqu'au 2 mai inclus). Une rentrée d'argent peut aussi être une des raisons de cette détente.

Cancer

3e décan, d'un côté Jupiter vous invite à éprouver de la joie, de la fierté, de l'autre la conjonction Mars/Pluton semble créer une nouvelle situation d'impasse. Seriez-vous tombé amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre ? Ou qui est tellement difficile à vivre que vous y laissez des plumes ? 1er décan, l'arrivée de Vénus en Gémeaux demain peut vous inciter à vous poser des questions sur vos amours, surtout si vous êtes célibataire. Mais cela pourrait changer sous peu.

Lion

Les remous et autres difficultés sont d'actualité pour ceux du 1er décan, mais Vénus indique qu'un soutien ou une chance vous seront offerts à partir de demain. Nous en reparlerons mais Vénus sera comme un pansement, car vous aurez l'impression d'avoir une porte de sortie, peut-être un projet qui vous permettra de vous retourner et de voir venir. 2e décan, Mercure sera en phase à partir de mercredi, écoutez vos petites voix intérieures, elles seront de très bon conseil.

Vierge

En phase avec Saturne, le Soleil en Taureau vous offre un sentiment de sécurité et de stabilité que vous ressentirez de plus en plus au fil des jours, 1er décan. Par ailleurs, Vénus s'installe demain au zénith de votre thème et vous pourrez ainsi atteindre l'un de vos objectifs : rétablir la paix en famille ou réussir quelque chose dans votre travail. Vous pourriez être content de vos résultats, quel que soit le domaine en question. 3e décan, quelle force, quelle détermination !

Balance

1e décan, les bons influx de Vénus se manifesteront dès demain et jusqu'au 2 mai. Vous serez plus détendu avec vos proches et nettement plus en confiance. La dissonance de Saturne est toujours là, mais elle rétrograde et se fait moins sentir. Cela dit, vous serez de nouveau soucieux (comme ces derniers mois) à partir de septembre. Mais vous avez tout le temps d'y penser et Vénus vous dit de bien profiter de la vie et d'une conjoncture très conviviale.

Scorpion

Le Soleil en Taureau, en harmonie avec Saturne, éclaire toute la semaine vos relations avec autrui et démontre que votre couple a des racines solides. A priori, car certains sont en train de changer leur modèle relationnel (1er décan surtout) et cela peut se révéler bénéfique, surtout si vous aviez des problèmes avec votre conjoint à cause d'un manque de communication ou de votre jalousie. Vous avez des efforts à faire, un changement à opérer et ça s'arrangera.



Sagittaire

Une semaine qui semble être sans gros problème, surtout pour les natifs de novembre. Vénus sera votre alliée et créera une ambiance légère, amusante. Vous aurez envie de " draguer ", de jouer avec l'autre, de ne pas vous prendre la tête sur vos relations. Des invitations, des soirées ou un colloque pourraient aussi être au programme. 2e décan, une harmonie de Mercure facilitera vos contacts et autres démarches. N'hésitez pas à prendre des initiatives dans ce domaine des échanges.

Capricorne

La rencontre de Mars et de Pluton est déjà active depuis quelques jours pour le 3e décan. Il faudrait éviter toute manifestation excessive de votre autorité, et veiller à ne pas vous montrer trop intransigeant avec ceux qui vous entourent. Cela dit, il n'est pas impossible que vous soyez obligé de vous battre pour conserver l'un de vos droits ou pouvoirs, ou même votre travail. Ce n'est pas encore d'actualité, mais vous " sentez " que vous pourriez avoir des problèmes dans ce domaine.

Verseau

Il y a plusieurs facteurs positifs dans votre ciel, aussi restez optimiste et ne tenez compte des petits problèmes du quotidien que pour leur tordre le cou. 1er décan, c'est probablement vous qui êtes le plus remué, parfois par des émotions fortes. La plupart du temps elles sont et seront du ressort d'Uranus, qui est en train d'entrer en Taureau, le secteur le plus émotionnel de votre zodiaque. Quelqu'un (du passé ?) pourrait faire irruption dans votre vie jusqu'ici bien organisée.

Poissons

De très bons influx pour les natifs de février qui sont en train de construire, voire de reconstruire leur vie et de manière bien plus solide que précédemment. Que vous soyez avec quelqu'un ou non, vous avez fait le ménage et tout vous semble plus clair, plus ordonné qu'auparavant. Célibataire, vous êtes plus que prêt à faire des rencontres et avec Vénus qui arrive en Gémeaux demain, il n'est pas exclu que vous craquiez sur quelqu'un que vous connaissez déjà.