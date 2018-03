L'horoscope du 19 mars 2018

publié le 19/03/2018 à 06:38

Bélier

Vous aussi, vous serez très mécontent 1er décan, et c'est peut-être parce que vous vivrez un échec. Ou plutôt ce que vous pensez être un échec, mais qui n'en est peut-être pas un ! N'auriez-vous pas mis la barre trop haut ? C'est souvent ce qui arrive quand Saturne occupe le MC (le zénith de votre thème) ; vous avez des ambitions décuplées et vous ne mesurez pas la difficulté de votre objectif. Saturne vous apprend à considérer vos limites.



Taureau

Vous êtes sentimental, mais pas très émotif. Et avec la conjoncture actuelle vous verrouillerez encore davantage vos émotions pour ne pas en être victime. Ce qui signifie que vous en éprouverez, bien sûr, mais que votre premier mouvement sera de les refouler. Et si vous les laissiez s'exprimer ? Après tout, qu'est-ce que vous risquez ? Seuls ceux qui sont ascendant Cancer ou Poissons pourront se laisser aller sans que cela leur pose un problème.



Gémeaux

L'un de vos projets nécessite une mise de fonds ? Si vous êtes né en mai, ayez la sagesse de ne rien demander à votre banque avant la semaine du 2 avril. En effet, la dissonance entre le Soleil et Mars ne vous concernera plus et vous aurez certainement plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Le 2 étant le lundi de Pâques, vous pourrez attaquer à partir du 3. En revanche, 2e décan, vos projets prennent une belle tournure et vos amitiés également.



Cancer

Vous n'avez pas le ciel avec vous cette semaine. Il faudra que vous fassiez des efforts, peut-être que vous vous battiez mais vous aurez gain de cause au final. Cela ne concerne que les natifs de juin, exception fait de ceux qui sont nés autour du 30 et qui ne seront pas aussi combatifs que les autres à cause de l'opposition de Saturne. Pourtant, si vous parveniez à lâcher prise, vous constateriez qu'il est inutile de vous battre autant et qu'en étant un peu patient, vous obtiendrez autre chose.



Lion

Vous aurez tous les atouts en main cette semaine, plus que les autres signes. Vous en serez conscient, aussi n'en profitez pas pour exercer une domination. On sait que vous avez une autorité naturelle, alors pas la peine d'en rajouter car c'est là que ça devient difficile à vivre pour ceux qui vous entourent ! Prenez la mesure de leur sensibilité et ne leur imposez que ce qu'ils peuvent supporter. Par ailleurs, 2e décan, il devrait être question d'un voyage ou d'un futur voyage.



Vierge

Quatre planètes en Bélier, ce n'est pas une sinécure pour la Vierge qui aime la perfection et qui s'occupe des détails avec précision. Au contraire du Bélier. Un signe qui est toujours pressé, impatient, et vous sentirez qu'il y a une sorte de pression dans l'air. Mais ce sont les autres qui seront dans l'anxiété, pas vous ! Cela dit, ils vous communiqueront peut-être leurs angoisses, ce qui est quand même un comble ! 1er décan, essayez de ne pas vous laisser faire.



Balance

Comme pour le Cancer, le ciel n'est pas très gratifiant pour vous cette semaine. Les problèmes relationnels s'enchaîneront, essayez de garder votre calme. Apparemment, surtout 1er décan, on essayera de vous déstabiliser et il ne faut pas que vous réagissiez : ne donnez pas ce plaisir à la personne qui cherche à vous pousser dans vos retranchements. Mettez votre armure et montrez que vous pouvez être totalement indifférent : c'est l'autre qui sera déstabilisé.



Scorpion

C'est dans le domaine du travail que ça se passe pour la plupart d'entre vous, avec des difficultés à bien vous entendre avec vos collègues ou vos employés. C'est votre façon de vous adresser à eux qui risque de poser problème, surtout si vous êtes né en octobre. Mars occupant un secteur de communication, de contacts, vous serez un peu brusque avec vos interlocuteurs et comme nous sommes en période Bélier, (signe géré par Mars), ils rueront dans les brancards.



Sagittaire

1er décan, né avant le 28 novembre, il va falloir faire l'effort de réclamer ce qu'on vous doit, que ce soit de l'argent ou autre chose. N'attendez rien, exigez ! Sinon, on ne se précipitera pas pour vous donner ce qui vous revient de droit, vous pouvez en être sûr ! Autrement, la semaine sera vraiment agréable pour ceux du 2e décan nés après le 6 décembre : vous vous sentirez même peut-être sur un petit nuage, mais profitez-en bien car il faudra obligatoirement en redescendre.



Capricorne

Nous en avons parlé hier, la présence de Mars et de Saturne chez vous 1er décan, n'est pas un gage de sérénité. Apprêtez-vous à lutter contre vos émotions. En effet, Mars est en charge de tout ce qui peut vous remuer, vous déstabiliser émotionnellement et il devrait se passer quelque chose ces jours-ci, qui libèrera des troubles que vous enfouissez le reste du temps. Parce que c'est vrai, des émotions de cette nature peuvent être douloureuses.



Verseau

La semaine sera influencée par la dissonance Soleil/Mars, mais il se peut qu'elle ne vous concerne pas et que vous soyez le simple témoin d'un conflit. Ou d'un règlement de comptes... Quoi qu'il en soit, si on vous demande d'intervenir ou de jouer les médiateurs, n'en faites rien. Ne vous mêlez pas de ce genre de situation, c'est ce que vous dit la conjoncture. Quelle que soit la situation, vous pourriez prendre un coup au moral et parfois au physique.



Poissons

Le Soleil et Mars étant fâchés toute la semaine, vous serez contrarié et c'est certainement encore une fois une question d'argent qui fera problème. Toutefois, Mars est en harmonie avec vous, natif de février et si vous devez vous battre pour récupérer une somme (Mars représente les conflits), vous aurez un ou des soutiens qui pourraient bien peser dans la balance. N'hésitez pas à faire appel à des personnes dont vous savez qu'elles peuvent vous aider à régler la question.