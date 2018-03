L'horoscope du 18 mars 2018

publié le 18/03/2018 à 08:41

Bélier

Allez, courage, encore un défi à relever avec Mars en Capricorne, 1er décan pour l'instant. Ça ne va pas être facile car la chance ne jouera aucun rôle ! Mais vous avez l'habitude depuis décembre, et même parfois avant décembre. Tout ce que vous entreprenez n'aboutit pas, ou prend un temps infini pour aboutir et vous n'êtes pas du genre patient. Justement, Saturne est là pour vous apprendre à intégrer en vous la notion de temps. Inutile de chercher à accélérer.

Taureau

Vous apprécierez Mars en Capricorne car vous serez plus ferme, plus déterminé que jamais. Si on veut discuter vos idées et opinions on se heurtera à un mur. Vous serez sûr de votre conception des choses et il sera un peu difficile d'échanger avec vous tant vous serez arrêté sur vos positions. Mais c'est une bonne configuration pour votre travail, où vous ne compterez pas les heures et pourrez augmenter la clientèle, gérer plus de dossiers, etc.

Gémeaux

1er décan, prévoyez une contrariété côté finances dans la semaine à venir. On vous pressera de payer quelque chose alors que vous pensiez avoir le temps. Un remboursement probablement, ou une facture que vous avez laissée traîner (ce qui vous arrive souvent). En outre, Mars en Capricorne (secteur 8) pourrait aussi représenter une éventuelle opération, quelque chose de chirurgical et de rapide. C'est le bon moment pour le faire (1er décan jusqu'au 5 avril).

Cancer

Mars s'oppose à vous si vous êtes de juin et sa conjonction avec Saturne risque de mettre un sérieux coup de frein à l'une de vos relations, ou à un contrat. Un engagement pourrait être discuté et parfois annulé. Mais dites-vous que c'est pour avoir mieux d'ici quelque temps, ne considérez pas l'évènement (s'il y en a un) comme quelque chose de dramatique, au contraire. Cependant, il est vrai que votre signe et le Capricorne sont les deux qui dramatisent le plus, intérieurement pour l'un, extérieurement (mais pas toujours) pour l'autre.

Lion

C'est votre secteur du travail et de la forme qui reçoit Mars à présent. Vous serez très perfectionniste dans le boulot, mais apparemment cela portera ses fruits. Vous irez jusqu'au bout de ce que vous entreprenez et c'est déjà un gage de réussite. Toutefois, avec Mars vous avez toujours tendance à trop en faire et à ne pas vous ménager. Dommage, vous risquez de forts coups de pompe si vous ne faites pas attention à bien récupérer (plus de sommeil si possible).

Vierge

Mars étant bien placée, prenez des risques et imposez-vous. Oubliez votre timidité, votre peur de déranger, montrez à vos supérieurs ce dont vous êtes capable. 1er décan, en particulier, vous n'avez aucune dissonance, au contraire : Saturne est également bien disposée à votre égard et sa conjonction avec Mars vous donnera une fermeté, une force et une détermination sans faille. Mais inutile de chercher à aller plus vite que la musique, prenez votre temps.

Balance

Ce sont vos relations avec les autres, et avec votre conjoint en particulier, qui seront impactées par Mars 1er décan. Vous en aurez marre de son caractère. Tout d'un coup, vous ne le/la supporterez plus et aurez envie de prendre du recul avant de décider de partir ou de rester. Enfin, ce n'est probablement pas si simple que ça et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas votre conjoint qu'il faut incriminer mais un membre de votre famille ou de la sienne.

Scorpion

Vous, vous ne détesterez pas Mars en Capricorne, même si la planète indique des discussions très vives, des polémiques. Vous serez à l'aise dans ce registre. Vous avez parfois l'art de retourner les gens (surtout si Mercure était aussi en Scorpion le jour de votre naissance) et c'est en " entrant " dans leur tête que vous savez comment faire pour qu'ils se rangent à votre avis. Cela dit, Mars en Capricorne peut aussi indiquer que vous allez faire un déplacement pour le boulot.

Sagittaire

Mars est une agitatrice et il vous arrive d'être très remuant vous-même. Mais Mars en Capricorne vous invite à un strict contrôle de vos impulsions. Vous avez trop d'énergie, c'est votre marque de fabrique et si vous ne faites pas de sport, cela crée de l'instabilité au niveau de votre caractère et de vos comportements. 1er décan, vous allez devoir vous contrôler pendant quelques jours, pas plus ; toutefois, cela vous demandera quelques efforts !

Capricorne

Vous recevez Mars, 1er décan, elle s'accole à Saturne alors que ce sont des forces contraires. Mars veut accélérer alors que Saturne veut ralentir. Il va vous falloir trouver le moyen de concilier ces deux extrêmes. Mais cela peut aussi correspondre à un événement (surtout né fin décembre) qui peut provoquer en vous de fortes et dérangeantes émotions. Et la conjonction de ces deux planètes montre les efforts que vous ferez pour contrôler ces émotions.

Verseau

On ne peut pas dire que vous allez vous amuser avec Mars en Capricorne. Rien que du boulot en perspective, et il ne faudra pas compter vos heures. Mais le travail sera bien fait (perfectionnisme du Capricorne) et si la conjonction Mars/Saturne vous ralentit un peu, cela ne vous empêchera pas d'être dans les temps. Cela dit, il est très possible que vous ayez une fausse appréciation du temps sous cette conjoncture et que vous vous pressiez alors qu'il n'y a pas lieu.

Poissons

C'est de l'énergie supplémentaire, à utiliser dans le secteur des amitiés et des projets mais pas dans des idées utopiques ! Veillez à garder les pieds sur terre. C'est toujours un peu difficile pour le Poissons de ne pas se réfugier dans son roman personnel, mais vous avez l'aide de Saturne 1er décan et ce n'est pas rien. Plus que jamais, vous tenez compte de la réalité telle qu'elle est et non telle que vous imaginez qu'elle devrait être.