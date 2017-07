L'horoscope du 22 juillet 2017

publié le 22/07/2017 à 08:08

Bélier

La période Lion est parmi vos préférées. En effet, vous vous sentez mis en valeur, apprécié pour ce que vous êtes et même parfois pour ce que vous n'êtes pas. Il arrive en effet que vous vous donniez en spectacle et que vous montriez une facette de vous-même que vous avez créée de toutes pièces. Vous aimez parader en période Lion et, cela va avec, qu'on vous regarde : vous avez besoin d'attirer l'attention et chaque Bélier s'y prend à sa manière.



Taureau

Quand le Lion arrive, c'est un moment sacré pour vous, celui où vous réunissez la famille pour les vacances. Mais là, il y a comme un os pour le premier décan ! La rencontre du Soleil et de Mars n'est pas en phase avec vous et cela peut représenter plusieurs situations : vous déménagez ou faites des travaux chez vous, par exemple, ou alors vous vous fâchez avec un membre de la famille. Mais vous pouvez aussi vous conduire de manière trop autoritaire avec certains de vos proches.

Gémeaux

Il va falloir vous méfier de vous-même natif de mai, de votre tendance à trop parler ou à être trop franc du collier et qui ne peut que provoquer un conflit avec un proche. Apparemment, vous ne serez pas très content et vous considérerez que vous vous devez de répliquer, de réagir à des paroles qui ne sont pas forcément méchantes. Elles peuvent être ironiques mais la conjoncture indique que vous manquerez singulièrement d'humour sur vous-même !

Cancer

Avec le Lion aux commandes, ce sont vos besoins et désirs qui domineront. Besoin de confort, gourmandise ou envie de vous offrir des petits plaisirs, par exemple. Mais vos besoins sensuels seront aussi en vedette et avec Vénus qui rentrera bientôt chez vous (le 30), votre besoin de câlins et de petites attentions sera décuplé. Faites attention ces jours-ci si vous êtes de juin, vous pourriez aller un peu trop loin dans les dépenses ou dans le registre de la gourmandise.

Lion

Vous accueillez le Soleil et il rejoint tout de suite Mars, une configuration de forte intensité qui peut vous voir en colère ou vous lancer à fond dans une compétition. Toutefois, il ne faut pas oublier que cette conjonction Soleil/Mars est en dissonance avec la planète de tous les imprévus, Uranus. Ceux qui sont nés ces jours-ci pourraient aller de surprises en surprises ou avoir un combat à mener. 3e décan, vous pourriez vous faire remarquer par une idée étonnante ; ou être épaté par une découverte.

Vierge

Traditionnellement, le Lion signe une période où vous lâchez prise et où vous êtes plus spectateur qu'acteur, mais il faudra malgré tout prendre soin de quelqu'un. En effet, la conjoncture indique que vous pourriez avoir brusquement quelqu'un de malade autour de vous, ou qui a un problème qu'il faut régler rapidement, et vous vous porterez volontaire pour aider. A priori cela ne concerne que les natifs du mois d'août, mais vous pourriez tous en avoir des échos.

Balance

La période Lion est toujours agréable pour votre signe parce que vous pouvez sympathiser tous azimuts, vous faire des relations partout où vous allez. Vous appréciez la nouveauté sous cette configuration, de changer d'horizon, et avec la conjonction du Soleil et de Mars au début du Lion, certains d'entre vous vont être servis ! Ils pourraient vivre des moments forts de café... Mais un projet (vacances ou boulot) peut aussi être tellement excitant que vous en aurez du mal à dormir.

Scorpion

Le Lion gère vos succès, petits ou grands mais aussi votre orgueil. Et avec Mars dans les parages, vous serez bien trop à cheval sur les questions d'honneur et de respect. Il se peut même que vous réagissiez de manière exagérée, 1er décan, si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous déplaît, ou agit de manière à prendre l'avantage sur vous sans s'occuper de ce que vous ressentez. Toutefois, vous pouvez aussi avoir eu un conflit avec un supérieur ou un parent.

Sagittaire

Comme chaque année, le Lion vous donnera envie de vous dépayser par tout moyen à votre disposition, ou de relever un défi avec beaucoup de courage, 1er décan. Ce défi pouvant être sportif, ou professionnel si vous avez quelque chose de difficile à faire et dans un délai très court. Cela ne devrait concerner que les natifs de novembre, semble-t-il. 3e décan, vous êtes dans une autre ambiance grâce à l'arrivée de Vénus face à vous : votre couple, mais aussi les accords seront au premier plan.

Capricorne

Au Lion revient la prérogative de gérer votre orgueil, dont on sait qu'il peut se révéler envahissant parfois. Pour une bonne ambiance en vacances, oubliez-le un peu ! Bon, cela ne va pas être facile mais c'est vraiment dans l'intérêt des natifs de décembre qui ne vont pas tarder à avoir des nouvelles de la prochaine arrivée de Saturne chez eux. En effet, la planète risque de vous mettre à l'épreuve précisément sur les questions d'orgueil et de vous obliger à réviser certaines de vos certitudes.

Verseau

Né les premiers jours du signe, entre le 20 et le 24 janvier, chaud devant ! Un partenaire ou un ami vous exaspérera par sa manière de se comporter avec vous. Apparemment, il ou elle dépassera vos limites et vous aurez du mal à ne pas réagir avec force. Pourtant, il semble que vous devez ménager cette personne, ce qui vous demandera un effort ! Mais il n'est pas exclu aussi que vous ayez un choix un peu difficile à faire concernant une proposition.

Poissons

Le Feu du Lion et l'Eau des Poissons ne sont pas en phase, vous serez un peu trop susceptible et interprèterez de travers les signes, les regards et l'attitude d'autrui. Cela dit, il est vrai que vos proches pourraient exagérer et vous demander, implicitement ou très clairement, de prendre en charge des activités qu'il vaudrait mieux partager, de manière à ce que vous n'ayez pas tout sur les épaules. Et même chose si vous êtes au travail : ne laissez pas vos collègues se défausser sur vous !