L'horoscope du 19 mai 2017

publié le 19/05/2017 à 06:24

Bélier

Comme les Poissons, vous serez tenté par un déni de réalité, mais seulement pendant quelques heures et surtout parce que vous ne serez pas vous-même. Vous chercherez à plaire à quelqu'un et en ferez des tonnes pour être dans ses bonnes grâces. Vous penserez que c'est en jouant un rôle que vous pourrez obtenir ce que vous voulez (2e décan surtout) et ça peut marcher dans le domaine des affaires. Mais dans votre vie amoureuse, cette attitude ne sera pas positive du tout.

Taureau

Amitié, fraternité, solidarité, ce sont ces valeurs que vous aurez à partager aujourd'hui, d'ailleurs l'un de vos amis aura besoin de vous et vous serez là pour lui ou elle. Et si c'est l'inverse, si c'est vous qui avez besoin de vos amis, ils seront là, ne serait-ce que parce que c'est votre anniversaire... Besoin d'un service ? Demandez ! L'autre y verra une marque de confiance de votre part et cela renforcera votre relation. Cela dit, vos liens amicaux sont souvent fragiles, vous préférez de loin la relation amoureuse.

Gémeaux

Vous devriez peut-être reconsidérer vos rapports avec l'autorité, surtout 2e décan. Vous faites souvent semblant de vous y soumettre, mais en réalité vous la fuyez. Et c'est un des problèmes qui est mis sur la table en ce moment par la dissonance de Neptune et c'est peut-être une des raisons qui vous poussent à vous précariser côté emploi. Vous ne restez pas dans une entreprise où il y a trop de règles à respecter et où les supérieurs se croient vraiment supérieurs.

Cancer

Dans la même ambiance qu'hier, vous risquez d'être encore débordé par une foule d'émotions, surtout 2e décan. Essayez de vous mettre vous-même des limites, sinon cela prendra encore plus d'ampleur et ce n'est pas ce que vous souhaitez car c'est très inconfortable ! Peut-être aussi que vous exagérerez ce que vous ressentez, que vous en ferez une montagne alors que si vous ramenez la situation à sa taille normale, vous vous apercevrez qu'elle n'a rien de dramatique.

Lion

Né en juillet, rien ne vous échappera aujourd'hui, votre peur d'être floué ou manipulé vous rendra encore plus prudent dans vos négociations. Vous serez intransigeant. C'est en effet le rôle de Mercure en ce moment que de vous inciter à vous endurcir et à ne pas laisser de porte de sortie à votre interlocuteur. Mais attention aussi à ne pas jouer les moralisateurs, sauf si vous avez affaire à des enfants qui ont l'air de n'en avoir rien à faire de rien. Comme tout ado qui se respecte.

Vierge

Une réunion professionnelle pourrait être au programme, et vous y brillerez si vous êtes né en août. En dépit de votre trac, vous saurez mettre votre travail en avant et même obtenir des marques de respect de vos collègues ou de vos supérieurs. Sinon, il se peut aussi que vous ayez un travail à effectuer en groupe ou en tandem, mais c'est vous qui serez l'élément moteur si vous devez écrire un projet par exemple, ou faire quelque chose de manuel. Vous avez l'expertise !

Balance

L'opposition dont je vous parlais hier étant d'actualité jusqu'à dimanche, gare à une possible erreur de jugement dans l'un de vos choix, surtout s'il est amoureux. Soit vous pouvez rencontrer quelqu'un et être emballé par cette personne, soit vous êtes en couple et vous soupçonnerez votre partenaire de ne pas être très honnête avec vous. Cela ne concerne, a priori, que le 2e décan, mais tout dépend de la disposition de votre thème natal. Un aspect a plusieurs interprétations possibles...

Scorpion

En dépit d'un petit souci dans le secteur du travail, vous serez satisfait et même plutôt content de vous. Votre créativité et votre intuition seront très en forme. Vous aurez une belle inspiration, vous surferez sur des courants porteurs et serez, en plus, totalement en phase avec ceux qui vous entourent, surtout vos amis. Ils n'auront même pas besoin de parler, vous les comprendrez instinctivement. Les relations avec les enfants seront aussi une source de plaisir et de satisfaction.

Sagittaire

Comme tous les mois, la Lune passe par les Poissons et vraiment, vous n'appréciez pas cette conjoncture qui fait remonter des souvenirs ou des émotions enfouis. Vous préféreriez de loin les oublier, les enterrer quelque part, mais ils finissent toujours par resurgir et vous donner l'impression que vous êtes vulnérable car ils vous font régresser. Et parfois assez loin dans votre enfance et avec un très désagréable sentiment d'impuissance, de non contrôle.

Capricorne

2e décan, vous serez encore tracassé jusqu'à dimanche, mais le 1er décan termine agréablement la semaine. Vous aurez le texto ou le coup de fil que vous attendez. Toutefois, vous pouvez avoir prévu un petit déplacement qui se passera très bien, ou attendre la visite de quelqu'un et là aussi, tout se passera bien. Il est vrai que vous êtes favorisé par Mercure en ce moment et que même côté boulot vous pourriez avoir des petites satisfactions personnelles non négligeables.

Verseau

Avec la Lune en Poissons ça ne rate jamais, vous avez envie de dépenser même si votre compte en banque est au rouge, comme ça peut être le cas pour le 2e décan. Né autour du 3 février précisément, vous recevez un aspect de Neptune qui active votre besoin de donner et parfois de jeter l'argent par les fenêtres. En fait, l'argent n'a d'importance pour le Verseau que lorsqu'il manque et quand vous en avez, vous vous fichez de ce que vous en faites. Sauf si vous travaillez dans la finance, et encore.

Poissons

La Lune étant chez vous, il faut surtout vous méfier de vous-même, de votre tendance naturelle à vous faire des romans de toute sorte et à dénier la réalité. Certes, le 1er décan n'est pas concerné car un bon aspect de Mercure lui permet de garder les pieds sur terre et de se montrer un peu plus pragmatique. Mais le 2e décan !! La présence de Neptune sur votre Soleil décuple tout, vos tendances positives comme vos tendances négatives à ne pas vouloir voir la réalité.