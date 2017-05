L'horoscope du 20 mai 2017

publié le 20/05/2017 à 06:20

Bélier

Tout ce qui touche aux échanges et en particulier aux échanges commerciaux sera favorisé par le Soleil en Gémeaux et surtout par votre pouvoir de conviction. Vous aurez des arguments auxquels on ne pourra rien opposer et discuter avec vous sera un sport difficile tant vous mettrez votre énergie à persuader les autres que vous avez raison, ou qu'ils ont raison de se rendre à vos arguments. De plus, rien ne vous fera lâcher prise une fois que vous aurez " harponné " un client ou un proche.

Taureau

Vous êtes à présent le 12ème signe, celui qui parle de sacrifice, de petits ou gros soucis. Mais les Gémeaux accentuent votre capacité à trouver des solutions à tout. Qu'il s'agisse de choses matérielles comme l'argent, ou immatérielles comme vos attachements, au moindre problème votre machine à trouver la bonne porte de sortie se montrera très efficace. Toutefois, malgré tout, les petits soucis pourraient s'accumuler pendant deux ou trois jours pour chacun et surtout si vous êtes d'avril.

Gémeaux

Bon anniversaire au 1er décan du signe, toute dissonance écartée vous vous développez de nouveau et d'ici peu le domaine du travail sera très satisfaisant. Vous avez probablement été dans une situation précaire ces dernières années mais vous avez peut-être retrouvé quelque chose à la rentrée dernière... Toutefois, c'est à la prochaine rentrée que vous pourriez bien faire des étincelles. Nous en reparlerons d'ici là. Côté coeur aussi, il peut y avoir du nouveau pour le 2e décan.

Cancer

Les Gémeaux entrent dans la danse, mais ce n'est pas votre période préférée. Vous avez l'impression que rien n'aboutit, mais pas de panique, c'est provisoire. En effet, ce signe d'Air se trouve juste avant le vôtre et vous lui faites de l'ombre. Il a du mal à s'exprimer, sauf dans des domaines où la santé est au premier plan et où la compassion est de mise. Mais il peut aussi mettre en lumière les ennuis que vous pouvez avoir et les aggraver afin que vous en soyez bien conscient et que vous les régliez.

Lion

Merci aux Gémeaux qui vous seront très utiles cette année car ils mettront vos projets en lumière et vous n'en manquez pas. Il y a des changements à prévoir, 1er décan. Les Gémeaux vont peut-être déjà vous en donner un aperçu, et ce changement semble inéluctable vu qu'Uranus a entamé une dissonance avec le tout début de votre signe et que c'est une conjoncture qui va générer les bonnes conditions pour que vous créiez votre propre entreprise, que vous deveniez indépendant par exemple.

Vierge

Vous vous sentirez responsable de tout pendant la période Gémeaux et même parfois de ce qui incombe aux autres. Tout ça parce que vous n'établirez pas de priorité : vous voudrez que tout soit fait en temps et en heure, sans tenir compte de la charge de travail que vous vous mettez sur le dos. Seuls les natifs du 1er décan n'auront pas trop à s'en plaindre grâce au bon aspect de Mercure qui leur facilitera la tâche, alors que Neptune la compliquera au 2e décan et Saturne au 3ème.

Balance

Une bonne période s'annonce car les Gémeaux ont la vertu de vous ouvrir des horizons et d'assainir votre monde relationnel, toujours très important à vos yeux. En général, c'est un des moments forts de votre année car vous pouvez exprimer vos talents et autres compétences, et certains peuvent même obtenir une promotion. Et même si c'était quelque chose de prévu, ce sera une bouffée d'air frais très bienvenue, probablement sur le plan financier.

Scorpion

Vous n'êtes jamais né de la dernière pluie et on le constatera encore plus en cette période Gémeaux où votre instinct et votre intuition seront plus forts que jamais. Il y aura en effet une période un peu floue pendant le transit du Soleil dans ce signe, c'est le moment où il sera en dissonance avec Neptune (autour des 3, 4 juin) et vous serez surpris de constater combien certains se laissent duper par de beaux discours qui vous apparaissent comme étant d'énormes mensonges.

Sagittaire

1er décan, le Soleil s'oppose à vous jusqu'au 31 mai. Vous pourriez être honoré par une invitation ou par une proposition qui vous sera faite et demandera réflexion. Vous êtes bien traité par les astres (et par les autres) en ce moment, mais ce n'est pas du tout la même chanson pour le 2e décan qui aura fort à faire avec la dissonance Soleil/Neptune vers les 3, 4 juin. Sans parler du 3e décan qui subira la triste et frustrante opposition Soleil/Saturne la semaine du 12.

Capricorne

Avec les Gémeaux, c'est le travail qui est en vedette et encore plus cette année pour le 1er décan, qui est en train de se libérer d'ennuyeuses contraintes quotidiennes. Horaires ou autres. Avec le bon aspect qu'Uranus entame avec vous, et qui sera encore plus fort l'année prochaine, vous allez retrouver une liberté qui vous manquait depuis des années. Peut-être parce que votre travail vous rapportera davantage ? De plus vous aurez un projet très positif à concrétiser très bientôt.

Verseau

Les Gémeaux sont un des temps forts de votre année parce que vos qualités attirent l'attention des autres, en particulier votre rapidité d'action et de réaction. Rien ne traînera pendant cette période, d'autant plus que Mars (action-décision) est également en Gémeaux depuis quelque temps déjà et y restera jusqu'au 4 juin. Tout domaine lié à la créativité, à l'inventivité, mais aussi aux loisirs et aux jeux sera valorisé par le passage du Soleil en Gémeaux. Les enfants ou un désir d'enfant également.

Poissons

Les questions concernant la maison et la famille seront au centre de cette période Gémeaux, peut-être aurez-vous à déménager ou alors vous ferez des travaux. Cela vaut surtout pour les natifs de février, qui sont très en phase avec le monde environnant et avec les membres de la famille. Il y a une amélioration parfois considérable de votre quotidien, c'est en tout cas ce que vous pensez et ce que vous communiquez autour de vous. Mais le 2e et le 3e décan ne sont pas aussi bien lotis.