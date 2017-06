L'horoscope du 16 juin 2017

publié le 16/06/2017 à 06:28

Bélier

Ce n'est peut-être pas la forme aujourd'hui et cela vous arrive en général quand vous avez dépensé trop vite votre énergie ; vous épuisez facilement vos réserves. En fait, vous donnez tout au départ et dépassez tout le monde (c'est un peu le modèle du spécialiste du sprint), mais vous peinez sur la longueur. Et cela pourrait être votre cas aujourd'hui, notamment si vous êtes du 1er décan. 3e décan, il est possible qu'un rendez-vous ou un déplacement soit remis, et même peut-être annulé.

Taureau

Vous êtes toujours dans une bonne période, mais certains natifs du 3e décan risquent de se faire du souci pour leurs économies. Vous avez peut-être un manque à gagner. Cela arrive par moments, rarement cependant chez le Taureau qui a toujours une poire pour la soif... Mais il s'agit peut-être d'une conjoncture très générale dont vous pensez qu'elle aura des effets négatifs sur vous à terme. Mais je crois que vous ne devez pas anticiper le pire, les choses peuvent rapidement changer en ce moment.

Gémeaux

S'il y en a qui peuvent se vanter, ce sont ceux de mai. Ils ont vaincu le grand méchant Saturne, mais ils doivent comprendre quelle leçon la planète leur a délivrée. Il est important, un peu à distance maintenant, de faire le point et d'oublier le plus possible les inconvénients pour voir ce que vous avez gagné grâce à Saturne. Vous sentez-vous plus solide moralement ? Avez-vous réussi à passer un cap difficile où vous avez été obligé de supporter l'insupportable ? La question est : qu'avez-vous appris ?

Cancer

Les planètes indiquent que votre rapport au monde extérieur est meilleur, même si tout n'est pas rose bonbon, surtout né après le 17 juillet ; il y a encore du stress. Ce stress est dû à la dissonance d'Uranus dont nous avons souvent parlé et qui se terminera l'année prochaine. Mais elle est cependant derrière vous si vous êtes né avant le 17 juillet. A priori, vous avez réussi à prendre ou reprendre votre liberté par rapport à un partenaire, affectif ou professionnel qui faisait pression sur vous.

Lion

Quand vous vous posez des questions, quand vous doutez, cela prend une ampleur particulière et même parfois un côté dramatique. Gardez le contrôle aujourd'hui, ne vous laissez pas aller à croire en certains scénarios et n'imaginez pas le pire, quel que soit le sujet de votre questionnement. Les mieux servis sont ceux de la fin du 2e décan, nés après le10 août, qui reçoivent un petit coup de pouce de Mercure. Vous verrez plus loin que le bout de votre nez...

Vierge

Ceux d'août et des premiers jours de septembre sont caressés dans le sens du poil par les astres et donc par la vie. Tout roule et se déroule selon vos prévisions. Si vous avez un projet sur le feu (né autour du 28 août) soyez sûr qu'il sera bien accueilli ou que vous trouverez un partenaire/associé pour avancer sur le projet. Mais, comme je vous le disais hier, une amitié peut aussi éclore ou, si elle existe déjà, se renforcer et se transformer peu à peu en une autre sorte de relation.

Balance

Il y a peut-être des examens au programme, pour vous ou pour vos enfants, et les efforts qui ont été fournis pendant l'année seront sûrement payés de retour. En effet, avec Jupiter dans votre signe, vous ne serez pas nombreux à avoir à vous plaindre d'un échec. Sauf si la planète était en mauvaise posture dans votre thème natal, mais ça je ne peux pas le savoir. Dans ce cas, il peut y avoir des erreurs, de l'injustice, et certains seront même obligés de réclamer officiellement.

Scorpion

Vous pourrez vraiment faire confiance à votre intuition aujourd'hui, surtout 2e décan. Et on peut même dire que vous serez visionnaire concernant vos affaires de coeur. Né autour des 6, 7, 8 novembre, les bons influx de Neptune vous mettent dans une ambiance où l'amour pour un partenaire ou pour un enfant, voire celui que vous portez à votre art si vous êtes artiste, est devenu votre priorité. A moins que vous ne soyez en train de vous découvrir un talent, ou de devenir plus fort grâce à une croyance.

Sagittaire

Né en novembre, vous avez nettement repris du poil de la bête, mais vous avez changé. Vous êtes un peu moins bardé de certitudes, et cela est très positif. En avoir quelques-unes c'est bien, mais trop de certitudes surtout sur soi-même, cela représente un danger car lorsque ces certitudes sont mises à mal, et cela arrive toujours à un moment ou à un autre de votre vie, c'est votre équilibre personnel qui est remis en question. C'est le 3e décan qui est mis au défi sur ce sujet en ce moment...

Capricorne

Une affaire datant de fin 2016 est en train de revenir au premier plan pour le 2e décan. Il s'agit de prouver votre bonne foi, ou qu'une promesse qu'on vous a faite soit tenue. C'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes empêtré depuis plusieurs semaines (né autour du 4 janvier) et que vous allez pouvoir régler. Peut-être pas aujourd'hui précisément, mais dans les 2 ou 3 semaines à venir. Il peut aussi s'agir d'un problème de couple pour certains natifs.

Verseau

Né après le 9 février, vous êtes toujours dans une période propice au développement d'un projet qui vous a pris beaucoup de temps et d'énergie. Il aboutira bientôt. Disons que ce sera plié d'ici le mois de décembre et même peut-être un peu avant. Sachez que la chance s'en mêlera à partir du mois d'août grâce à de bons influx de Jupiter, qui ont déjà été actifs en début d'année (janvier et une partie de février), mais il a fallu entre-temps donner des bases plus solides et concrètes à ce projet.

Poissons

La Lune traversant votre signe, votre imagination sera débordante et certains natifs de début mars disposeront d'une belle créativité. Mais gare aux illusions tout de même. Vous continuez en effet à subir la conjonction de Neptune, mais celle-ci a tellement d'interprétations différentes qu'il est difficile d'être très précise. En période Gémeaux, un membre de la famille pourrait tenter de vous influencer, à moins que ça ne soit vous qui étendiez votre influence sur toute la famille, personnelle ou professionnelle.