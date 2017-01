L'horoscope du 1er janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope du jour de Christine Haas du dimanche 1er janvier 2017.

par Christine Haas publié le 01/01/2017 à 08:46

Capricorne

On se retrouve tout à l'heure sur RTL, mais sachez d'ores et déjà qu'en 2017 votre intérêt sera de rester sur vos rails et de maintenir la paix dans votre entourage. Tant personnel que professionnel. C'est en tout cas ce que vous conseille Jupiter. Mais la planète de chance a plus d'un tour dans son sac et peut vous exposer, par personne interposée (conjoint, enfant, proche) à des problèmes judiciaires ou administratifs qui prendront un peu trop de place dans vos pensées.

Bélier

Mariage, association, mais aussi divorce feront votre essentiel en 2017, avec des moments difficiles à passer pour ceux qui sont nés entre le 6 et le 10 avril. Il va y avoir (et il y a déjà eu en octobre-novembre) une dissonance entre Jupiter et Pluton qui n'est pas formidable. Elle est à l'origine de scandales, de révélations plus ou moins glauques et peut flinguer une réputation en deux temps, trois mouvements. Mais il faut bien d'autres aspects à côté pour que cela se réalise, rassurez-vous.

Taureau

2e et 3e décan, pas de grosses difficultés en 2017, tout devrait aller comme sur des roulettes. 1er décan, Uranus n'est pas loin, les contraintes pourraient s'accumuler. Elle sera franchement chez vous en 2018, mais cette planète très lente commence à avoir de l'influence bien avant la date prévue et vous en sentirez les vibrations entre mars et juillet, surtout si vous êtes des premiers jours du signe (20 au 25 avril). Vous pourriez aussi vivre une crise de milieu de vie si vous êtes né entre 1974 et 1977.

Gémeaux

Franchement, ça va vous changer ! Surtout né avant le 12 juin. Certes Neptune peut encore créer de l'instabilité professionnelle, mais juste pour ceux de début juin. Vous n'en avez hélas pas fini avec cette planète qui vous empêche de vous appuyer sur du solide, de construire du solide, et vous incite aussi à vous faire des idées ; après quoi vous êtes déçu. Mais, Saturne n'étant plus là, son côté positif peut se manifester et dans ce cas vous pourriez être sur un " gros coup ".

Cancer

Une bonne année, qui se terminera mieux qu'elle ne commence, surtout pour le 2e décan. Né entre le 8 et le 12 juillet, il faut vous débarrasser d'un lien toxique. C'est ce que vous demande la conjoncture, si vous voulez pouvoir devenir ou redevenir vous-même. Ce qui sera possible puisque Jupiter viendra à votre secours à la rentrée et vous donnera la fierté et l'orgueil nécessaires pour ne plus subir la tyrannie de l'autre, que ce soit au travail ou à la maison.

Lion

Une bonne année pour tous, il n'y a aucune dissonance sur votre décan, mais un thème comporte d'autres éléments, dont l'ascendant qu'il faudrait consulter. Mais vous pouvez aussi nous écouter tout à l'heure sur RTL... Quoi qu'il en soit, vos objectifs et tout ce qui est prioritaire dans votre vie ne rencontrera pas d'obstacle jusqu'en octobre et certains pourront même développer leurs affaires grâce à une bonne publicité. Ou à un bouche-à-oreille qui marchera bien.

Vierge

3e décan, né après le 14 septembre, vous aurez les aspects les plus intéressants, il y aura un projet d'envergure mais qui vous coûtera cher en argent et en énergie. Et comme Saturne s'en mêle, attention à ce que vos ambitions ne vous aveuglent pas, cela ne se terminerait pas très bien, surtout entre avril et mai. 1er décan, vous avez tous les atouts en main pour progresser, en particulier à partir de cet été. Quant au 2e décan, méfiez-vous de l'opposition de Neptune et des tuiles qu'elle vous envoie.

Balance

Seuls certains natifs du 2e décan auront à se plaindre de la conjoncture en 2017, en particulier d'une dissonance Jupiter/Pluton qui vous a déjà tourmenté en octobre. Elle est propice aux scandales, aux révélations de secrets inavouables et ce sont surtout les natifs du 10 au 13 octobre qui seront concernés ; et encore plus si vous êtes né dans les années entre 1977 et 1980. Ne fuyez pas devant ce qui se présente, affrontez-le avec courage et vous serez forcément gagnant.

Scorpion

Il vous faudra un peu de patience mais sachez que 2017 sera une année phare avec l'arrivée de Jupiter chez vous en octobre. Vos attentes seront satisfaites. En effet, les premiers mois de l'année verront Jupiter occuper votre signe d'ombre et vous créer des ennuis de toute sorte, que votre imagination accentuera. Mais vous pourrez aussi préparer quelque chose, être sur un projet qui verra le jour quand Jupiter arrivera chez vous, précisément le 10 octobre.

Sagittaire

A l'exception du 3e décan, et encore, vous passerez tous une bonne année, très loin de péripéties qui ont marqué 2016. Vous pourrez concrétiser plusieurs projets et regarder l'avenir avec plus de sérénité. 2e décan, vous serez encore sous l'influence de Neptune (né entre le 3 et le 7 décembre) et il faudra prendre conscience du mauvais chemin que vous avez pu emprunter il y a un certain temps et qui aujourd'hui ne fait que vous empoisonner la vie. Apparemment, vous pourrez passer à autre chose.

Verseau

Votre mission en 2017, développer vos affaires, vos idées, vos projets, bref voir plus loin et plus grand. D'ailleurs vous êtes déjà au fait de ce dont il sera question, nous en reparlerons tout à l'heure sur l'antenne de RTL. En ce moment, ce sont les natifs des 9, 10, 11 février qui sont conduits à élargir leur champ d'action et à viser plus haut ; avec de bons résultats à prévoir, surtout quand Jupiter reviendra vers vous au mois d'août prochain. Vos projets se réaliseront alors.

Poissons

Si une question de l'argent et de productivité est centrale pendant quelques mois, au détour de l'été vous sentirez que les problèmes se dénouent peu à peu. Nous en reparlerons tout à l'heure sur RTL, mais vous aurez de belles occasions à saisir à partir de l'été, les uns pour développer leur business, les autres pour leur développement personnel. D'ici là, essayez de marcher droit et de ne pas oublier de payer ce que vous devez à l'administration, ou à la banque...