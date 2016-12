L'horoscope du jour du 31 décembre 2016

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope du jour de Christine Haas du samedi 31 décembre 2016.

par Christine Haas publié le 31/12/2016

Capricorne

Changez votre ordinaire ! En ce qui concerne le réveillon, privilégiez les mets exotiques, les décors surprenants, plus vous innoverez, meilleure sera la soirée. Ce n'est pas tellement dans vos habitudes puisque vous n'aimez pas le changement, mais de toute façon la Lune sera en Verseau et cela dénote que vous serez conduit, d'une manière ou d'une autre, à ne pas faire comme les autres années. Né en décembre vous serez bien entouré et vous sentirez en phase avec tout le monde.

Bélier

Tout baigne ! Vous êtes prêt à tout et ouvert aux petites folies ordinaires qui feront de vous un hôte de choix, qui n'aura qu'une envie, amuser la galerie (3e décan). Les natifs de mars pourraient, eux, être gênés par la rétrogradation de Mercure en Capricorne qui peut indiquer (entre autres) que quelqu'un de proche ne sera pas avec vous pour entrer dans la nouvelle année. Un frère, une sœur, l'un de vos enfants... Cela risque de vous attrister légèrement ; né autour des 24, 25 mars surtout.

Taureau

Vous n'aurez pas la main sur tout, vous ne contrôlerez pas chaque étape de la soirée. C'est la seule chose qui vous contrariera et que vous garderez pour vous. Que voulez-vous dire en effet à ceux qui vous entourent ? De quoi vous plaindre, alors que ce sont peut-être eux qui se chargent des corvées... Prenez les choses comme elles viennent, ne refusez aucune aide si vous êtes en charge de quelque chose, et vous passerez une excellente soirée.

Gémeaux

Né fin mai, vous en aurez trop sur les épaules, mais pour le reste du signe la soirée promet ! Des amis venus de partout seront au rendez-vous, où que vous soyez. En effet, certains pourraient avoir la chance d'être partis en vacances, à la montagne ou ailleurs, et le décor dans lequel vous serez aura son importance dans la mesure où il aura une certaine influence sur vos humeurs. Ceux de la fin du signe, nés après le 16 juin, passeront une encore meilleure soirée que les autres...

Cancer

Si, dans la journée ou la soirée, vous avez l'impression que l'un de vos proches vous rejette, demandez-vous avant tout si ce n'est pas le fruit de votre imagination. Celle-ci peut en effet vous tromper aujourd'hui et vous faire voir ce que vous penserez être la face cachée de l'autre... Mais ce sera plutôt le fruit de vos vieilles craintes liées à l'abandon et au rejet dont vous vous sentez souvent victime. Ne croyez pas automatiquement en ce que vous ressentez, tenez-vous en aux faits.

Lion

Vous avez souvent l'art d'organiser de très belles fêtes, mais ce soir ce n'est peut-être pas vous qui serez en charge. Tant mieux, vous pourrez vous laisser vivre ! Cela dit, c'est sûr, où que vous soyez vous aurez l'esprit critique : le décor ne sera pas aussi bien que si vous l'aviez choisi et la nourriture ne sera pas aussi fine qui si vous l'aviez préparée. Si vous le pouvez, évitez de tout scanner, croyez-moi vous passerez une meilleure soirée : allez vers les autres sans arrière-pensée.

Vierge

Vous serez dérangé par un changement de dernière minute ou par la présence de gens que vous ne connaissez pas. Né début septembre, tâchez de vous adapter sinon vous ne passerez pas une bonne soirée, vous ne ferez que penser à ce qui vous dérange et ne profiterez pas de la fête. Cela dit, vous pourriez aussi avoir un petit souci de santé, un mal de tête ou de ventre qui vous empêchera d'être tout à fait bien dans votre peau. Prenez ce qu'il faut, ne restez pas comme ça...

Balance

Vous serez en beauté, sûr de vous, mais vous aurez un petit pincement au coeur dû à la nostalgie ou à l'absence de quelqu'un que vous aimeriez avoir près de vous. Cela concerne surtout les natifs de septembre, Mercure et le Soleil vous inclinant à regarder derrière vous. Mais il y a de l'espoir, toujours pour ceux de septembre, à travers un projet ou quelque chose qui vous fait entrevoir un avenir meilleur. Ces dernières années n'ont pas été top pour beaucoup de Balance.

Scorpion

Soyons clair, vous retrouver au milieu d'une foule même s'il s'agit d'amis ne vous dira rien que vaille. Vous préférerez être en petit comité, avec l'élu de votre coeur. Ou juste en famille... L'idée de la fête en elle-même ne sera pas pour vous plaire et si vous pouviez y échapper vous seriez content. Et c'est probablement ce que vous pourrez faire, surtout né début novembre. En fait, vous vous ficherez complètement de ce qu'on pense de vous et de votre attitude.

Sagittaire

Quel contraste avec l'année dernière ! En tout cas si vous êtes du 1er décan. Toutefois, il n'est pas impossible que vous soyez irritable ou ayez la bougeotte. Vous ne serez pas bien, mais probablement plus physiquement que moralement : vous vous êtes peut-être fait mal quelque part ? Mais le 2e et une grande partie du 3e décan n'auront qu'à laisser leur nature festive s'exprimer, ils seront même des invités de choix pour leur éternelle gaieté, leur humour et leur optimisme.

Verseau

C'est un peu ballot, la conjoncture nous dit que vous ne serez pas en grande forme, que vous pourriez avoir mal quelque part et finalement ne penser qu'à ça. Et vous vous direz qu'il faut évidemment que cela tombe juste aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire comme les autres ! Mais c'est un peu vrai, la vie vous réserve souvent des surprises de dernière minute, mais elles peuvent autant être bonnes que mauvaises ! Prenez ce qu'il faut, un antalgique par exemple, que vous puissiez profiter un peu.

Poissons

Beaucoup d'entre vous passeront un réveillon très... intime. A deux, la plupart du temps, avec de délicieux mets à déguster, ou seuls, à trinquer avec eux-mêmes. Ça arrive plus qu'on ne le pense d'être seul un 31 décembre, vous êtes nombreux (comme moi) à travailler le 1er janvier et à ne pas vouloir vous coucher tard pour être en forme le lendemain. Mais il est possible aussi qu'une grosse rhino-pharyngite soit responsable de cette mise à l'écart, surtout né fin février.