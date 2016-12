Écoutez ou réécoutez L'horoscope de Christine Haas du vendredi 30 décembre 2016.

> L'horoscope du jour du 30 décembre 2016 Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 30/12/2016 à 06:47

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Bélier

Vous serez révolté par ce qui arrive à certains amis lointains, à une communauté, ou à un pays. Vous serez impuissant, ce qui est dur à supporter pour le Bélier. Vous auriez envie d'apporter votre contribution, d'aider ceux qui souffrent, mais vous ne savez pas comment faire. En tout cas, vous serez conscient qu'il est nécessaire de lutter très fermement, d'une manière générale, soit contre les problèmes liés à l'écologie soit contre ceux liés au fanatisme religieux.

Taureau

À l'abri chez vous ou sur votre lieu de vacances, vous vous sentirez éloigné de ce qui tracasse les autres ; mais cela ne vous empêchera pas d'y être sensible. Né fin avril et début mai en particulier, puisque Neptune vous envoie un bon aspect qui vous rend très réceptif. Mais il est vrai que sa rencontre avec Mars, active en cette fin de semaine, peut avoir un effet un peu désastreux et donner à beaucoup (et pas seulement à vous) l'impression que tout part à vau l'eau.

Gémeaux

C'est la dernière fois que vous êtes autant embêté par cette dissonance de Neptune qui a fait perdre confiance à beaucoup d'entre vous, surtout nés début juin. La planète va cesser sa dissonance à partir de janvier, mais comme elle est très lente vous ne sauterez pas de joie tout de suite. Néanmoins, il est sûr qu'il se passera quelque chose dans les prochaines semaines qui atténuera très nettement cette conjoncture qui vous déstabilise depuis plus d'un an. Ouf !

Cancer

Vous aurez l'art et la manière de faire oublier aux autres ce qui les tracasse et de vous tenir vous-même à distance de tout ce qui pourrait gâcher la fête à venir. Peut-être est-ce vous qui l'organisez et dans ce cas le moindre grain de sable vous contrariera, ou alors vous êtes invité et dans ce cas vous adoreriez que l'ambiance soit festive et qu'elle ait un côté exceptionnel. Et peut-être en effet que ce sera un peu spécial demain, car la Lune sera chez l'imprévisible Verseau.

Lion

S'il y en a qui ont envie de faire la fête en ce moment, c'est ceux du 3e décan. Tout marche comme sur des roulettes pour vous, surtout né autour des 13, 14 août. Vous recevez les bons influx de plusieurs planètes et s'il ne vous est pas conseillé d'entreprendre ces jours-ci à cause de l'association entre Mars et Neptune, le reste du temps vous avez de très belles occasions de vous lancer et de gagner. Mais laissez passer Mars/Neptune, attendez le milieu de la semaine prochaine.

Vierge

Vous êtes encore mal considéré si vous êtes de début septembre, mais vous êtes vraiment à la toute fin d'une période qui aura été parfois la pire de votre vie. Les natifs du début des années 70 ont été particulièrement touchés par la présence de Neptune en Poissons, face à eux, et Saturne est venue mettre son grain de sel depuis l'année dernière (au moins). Ce qui vous a valu des situations à la fois dévalorisantes et déstabilisantes. Mais ce sera terminé à partir de mi-janvier.

Balance

Pas de souci si vous êtes du 3e décan, même l'opposition d'Uranus fait oeuvre utile en vous pointant ce que vous devez faire si vous voulez redevenir vous-même ! C'est-à-dire que la planète représente toutes les contraintes que vous avez subies, parfois depuis des années, de la part d'un partenaire affectif ou professionnel, et vous avez à présent l'occasion de prendre une décision juste, adaptée à la situation et qui ne peut que vous laisser entrevoir de beaux jours à venir.

Scorpion

Né en octobre, il est important que vous vous fassiez confiance et aussi que vous donniez votre confiance à une personne qui ne cherche qu'à vous tirer vers le haut. Seulement, vous êtes très réservé et méfiant de nature, et vous vous demandez si ce que vous voyez correspond à une réalité ou si l'autre n'essaye pas de vous influencer ou de vous manipuler. Evidemment, il y a toujours un risque, mais vous n'avancerez pas dans votre vie si vous n'en prenez pas, à un moment ou à un autre.

Sagittaire

Né début décembre vous êtes encore pour quelques jours dans la tourmente. Mais né après le 12 décembre, vous avez un petit grain de folie qui devrait plaire à tous. Et il n'est pas du tout innocent, ce petit grain de folie ! En effet, Saturne fait partie de votre conjoncture et vous impose, malgré tout, une réserve ou même une sagesse inhabituelle. Tout ce que vous ferez sera calculé, mais dans le bon sens, afin de plaire et de réussir à vous placer, à placer vos produits ou vos créations.

Capricorne

On reparle de la rencontre entre Mars et Neptune car elle est exacte toute cette fin de semaine. Elle est de nature à provoquer des remous, émotionnels ou autres... Peut-être que quelqu'un vous dira des paroles destinées à vous manipuler, mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie et vous n'y accorderez pas trop de crédit. D'ailleurs, évitez tout excès de confiance sous cette conjoncture. Toutefois, étant donné que Neptune est impliquée, un événement peut toucher tout le monde.

Verseau

Vous aimeriez bien croire que les bons battent toujours les méchants, que la vie c'est comme dans un western, mais vous êtes obligé de constater que non, hélas. Ce sont même les bons qui s'en prennent plein la figure, la plupart du temps. La conjonction entre Mars et Neptune, active tout le week-end peut avoir un effet un peu désastreux sur un conflit en cours, à moins qu'il ne se passe quelque chose dans le domaine de la météo, de l'écologie ou du fanatisme religieux.

Poissons

Mars a atteint Neptune et ceux nés début mars seront dans une totale irrésolution s'ils ont une décision à prendre. Surtout, ne vous en remettez pas aux autres. Laissez passer cette conjoncture très déstabilisante et attendez la semaine prochaine. Il se peut aussi, malheureusement, qu'il y ait un attentat quelque part, pas forcément chez nous en France, mais que cela nous touche tous : Neptune est la planète de l'universel, du collectif.