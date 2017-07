L'horoscope du 15 juillet 2017

publié le 15/07/2017 à 06:30

Cancer

La conjoncture est telle que vous aurez tendance à faire votre virago ou votre macho. Essayez d'arrondir les angles, sinon vous vous mettrez tout le monde à dos. Et comme vous êtes des êtres très sensibles, vous supportez mal qu'on ne vous aime pas. Mais avouez-le, par moments vos humeurs sont tellement excessives que vos proches doivent se mettre à l'abri ! A votre décharge, vous n'êtes vraiment pas aidé par le ciel ces jours-ci et surtout par son côté orageux (3e décan).

Bélier

Ce sont toujours de fortes tensions pour le 3e décan qui a du mal à se détendre et à être dans l'acceptation, alors que le climat est plus réconfortant pour les deux autres. Il faut savoir que, a priori, les tensions ne concernent pas tout le 3e décan ; en principe, seuls ceux qui sont nés après le 15 avril sont concernés par une forte dissonance entre Mars et Uranus (qui occupe votre décan). Un changement, voire un virage à 180° ne sont pas à exclure, si ce n'est pas déjà fait.

Taureau

Comme chaque mois, la Lune passe par le Bélier et comme d'habitude vous serez plus renfermé et ruminerez intérieurement tout ce qui risque de créer du conflit. Vous n'avez pas beaucoup d'atouts planétaires en ce moment et il est possible que vous ne vous sentiez pas aidé par votre entourage. Il peut en effet se reposer sur vous et ne pas être assez conscient des charges qu'il vous rajoute. Surtout si vous êtes en vacances : vous avez le droit, vous aussi, de vous reposer !

Gémeaux

Restez sur la réserve si vous êtes du 2e décan, Vénus est fâchée avec Neptune et vous pourriez être manipulé ou vous retrouver très confus sur le plan sentimental. Evidemment, ce n'est pas nouveau, en tout cas si vous êtes de début juin, mais vous êtes à présent conscient de ce qui se passe alors que, peut-être, vous refusiez de le voir avant. Toutefois, la configuration peut aussi jouer sur vos finances et créer des situations un peu précaires parce que le boulot se fait rare.

Lion

Ce week-end aura un caractère remuant, vous aurez besoin de changer d'air. Mais vous serez aussi très dur, voire agressif, dans votre volonté de défendre vos idées. Evidemment, les départs en vacances seront nombreux et avec la Lune dans votre secteur des voyages, nul doute que ça se passera bien. Mais du point de vue psychologique, vous supporterez mal qu'on remette votre autorité en cause et il peut y avoir des échauffourées, même avec des inconnus.

Vierge

Très réceptif et hyper-sensible, vous prêterez à vos proches des intentions qu'ils n'ont pas. Essayez de ne pas vous monter le bourrichon tout seul dans votre coin. Si vous avez l'impression que... ceci ou cela, ne vous faites pas trop confiance car vous serez un peu parano aujourd'hui. Rassurez-vous, nous le sommes tous à certains moments et c'est justement quand on est un peu à fleur de peau. On a tendance à tout prendre de travers et à voir/sentir des choses qui sont exagérées.

Balance

Les autres, ou votre conjoint, seront seuls responsables de vos humeurs, bonnes ou mauvaises. Protégez-vous, et ne leur donnez pas autant de pouvoir sur vous. Beaucoup de Balance ont fait un bon travail ces dernières années, en apprenant à ne plus dépendre des autres (ou de leur conjoint) ce qui a été libérateur. Mais quelques membres du signe, et surtout ceux de la fin, ont encore ce travail à faire qui consiste à assouplir, à relâcher certains de vos liens.

Scorpion

Vous pouvez être le plus flegmatique de tous, mais quand vous vous y mettez il vous arrive d'être dans l'hyper-activité. Rien n'arrêtera votre besoin d'action aujourd'hui et il est possible que vous parveniez à venir à bout de tout le courrier que vous aviez mis de côté, ou que vous fassiez de grands rangements dans la maison. Peut-être de ceux qui précèdent un départ en vacances ? Côté coeur, le 2e décan est toujours sous l'influence d'une Vénus un peu trop possessive et jalouse.

Sagittaire

Attendez-vous à un bon week-end, les plaisirs, les loisirs, les jeux et tout ce qui fait les vacances sera au premier plan. Mais protégez-vous des escrocs du coeur 2e décan ! Vénus a entamé une dissonance avec Neptune et certains sont en train de s'apercevoir qu'ils se sont fait berner, ou qu'ils ont persisté et se sont s'accrochés à quelqu'un qui ne les méritait pas. Une conversation avec l'un de vos proches pourrait se révéler très éclairante à ce sujet.

Capricorne

Vous vous en voudrez ou en voudrez à un membre de la famille qui vous aura mis face à un choix qui vous contrarie. Le mécontentement risque de régner, surtout pour les deux premiers décans. Ce n'est pas mieux pour le 3e, au contraire ! C'est toujours la dissonance entre Mars et Uranus qui est en cause et qui rend encore plus délicate une situation qui menace d'exploser. A priori, cela ne concerne que la fin du signe, ceux qui sont nés après le 15 janvier.

Verseau

Vous passerez un bon week-end, plus rempli que vous ne l'imaginiez. Vous aurez de multiples occupations, certains se plongeront avec plaisir dans un bouquin technique, dans l'informatique ou encore dans des revues scientifiques. A moins que vous ne soyez en vacances, auquel cas vous aurez envie de bouger, d'aller voir des gens ou de visiter un coin sympa. Il ne faudra surtout pas vous empêcher de bouger, ou vous imposer des contraintes, vous seriez très mécontent !

Poissons

Ça ira mieux côté moral, mais vous aurez besoin de compenser, et c'est bien normal. Mais n'allez pas non plus dépenser votre argent de manière inconsidérée. Ne vous gavez pas non plus de nourriture, ne buvez pas trop, bref ne faites pas les chose en excès parce que ça ne compenserait rien du tout, au contraire. Vous donneriez à manger à votre dragon intérieur... Et nous en avons tous un, qui nous nargue quand nous ne sommes pas au top.