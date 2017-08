L'horoscope du 18 août 2017

publié le 18/08/2017 à 06:13

Bélier

Vous serez dans le même état d'esprit qu'hier, mal embouché et ce sera peut-être parce que vous aurez été déçu par quelqu'un qui vous aura carrément ignoré. Mais est-ce que vous n'attendiez pas trop de cette personne, est-ce que vous ne lui avez pas vu des qualités qu'il ou elle n'a pas ? Heureusement, né après le 8 avril, un aspect tonique de Mars vous permettra de réagir de manière adaptée, alors que ceux de la fin du signe réagiront de manière excessive.

Taureau

Né après le 9 mai vous avez tiré les meilleures cartes, alors pourquoi gâcher la bonne ambiance en voulant imposer à tout prix votre façon de penser à votre entourage ? Ou vos goûts, vos choix politiques, etc. Quelque chose en vous vous pousse à avoir le dessus, quitte à ce que cela dégénère en conflit alors que vous détestez cela. Mais votre inflexibilité aura et a toujours pour but, d'empêcher toute réaction qui pourrait mal évoluer : vous clouez le bec à l'autre !

Gémeaux

Il y en a qui ont des fourmis dans les jambes et ne veulent rien rater des réjouissances et puis il y en a qui ont pris tellement de distance qu'ils sont un peu ailleurs. Ils sont là, mais ils ne sont pas là en même temps. Le ou les problèmes qu'ils affrontent leur font apparaître les autres comme futiles, ou comme n'étant pas du tout sur la même longueur d'ondes qu'eux. C'est le 3e décan qui est touché par cette ambiance saturnienne, sauf né après le 19 juin.

Cancer

Toujours chez vous, la Lune se rapproche de Vénus et vous promet de tendres et romantiques moments, mais seulement si vous êtes né autour des 13, 14 juillet. En effet, si vous êtes né après (vers le 18) vous avez toujours la dissonance d'Uranus qui vous somme de changer de direction, de balayer le passé, alors que c'est quelque chose que le Cancer ne sait pas ou ne veut pas faire ! Pourtant, vous pourriez en retirer de nombreux avantages et vous le savez très bien !

Lion

Vous serez plus intériorisé que d'habitude, plus en retrait, mais ce sera pour mieux observer et profiter du spectacle que vous offre le monde autour de vous. Cela dit, votre réserve pourrait aussi venir d'un désagrément, d'une douleur quelque part qui fait que vous vous sentez patraque et que vous ne participez pas pleinement aux événements de la journée. Toutefois, né autour du 11 août, Mars (action, décision) est sur votre Soleil et le besoin d'action surpassera tout ce qui peut vous freiner.

Vierge

Peu à peu le Soleil se rapproche, 1er décan, il vous éclairera la semaine prochaine et inaugurera une bonne période où diverses opportunités se présenteront. Ce sera également dû aux premiers influx de Jupiter, qui devraient commencer à se manifester et vous proposer de diversifier vos activités, ou de faire parler de ce que vous faites (publicité, presse, bouche à oreille). Mais les relations avec l'entourage, et même un mariage dans l'entourage pourraient être aussi au programme.

Balance

3e décan, donc né après le 13 octobre, Mars va vous inciter à agir de manière très amicale, en passant par-dessus les réticences que certains provoquent en vous. Mais il y a plusieurs autres interprétations à cette configuration : vous pouvez aussi faire ou réaliser un projet d'ici le 5 septembre, quelque chose qui vous a coûté beaucoup d'énergie et qui était parmi les espoirs que vous entreteniez. Cependant, vous pourriez aussi avoir un petit désaccord avec un ami.

Scorpion

3e décan, vous êtes sous les adorables influences de Vénus, qui devraient vous rendre plus bienveillant, mais cela est contrarié par un penchant à l'autorité. En effet, Mars se trouve au zénith de votre thème (en Lion) et ses aspects sont plus puissants que ceux des autres planètes étant donné que Mars est dominante pour votre signe. Cela dit, si vous voulez obtenir quelque chose, ou gagner une compétition, la méthode douce (Vénus) n'est pas la bonne. Mieux vaut la version offensive (Mars).

Sagittaire

3e décan, vous êtes encore sous les feux de la rampe, et si vous doutez sur le plan amoureux, né après le 17, vous avez une formidable confiance en votre avenir. C'est en tout cas votre ressenti actuellement et c'est probablement la réalité. Mais ne soyez pas trop sûr de vous car Saturne va bientôt reformer sa conjonction avec votre Soleil et de nouveau vous serez confronté à un sentiment que le Sagittaire préfère souvent ignorer : la peur (même aspect qu'en avril).

Capricorne

Vos relations se font plus douces, plus tendres si vous êtes né après le 10 janvier. Il se pourrait qu'on vous fasse du charme et que vous n'y soyez pas insensible. Mais il se peut que vous ayez quelques problèmes avec votre image en ce moment et que vous ne vous trouviez pas assez " sexy " ou même aimable... C'est bien sûr une vue de votre esprit mais ce sont les plus difficiles à envoyer promener. L'idée que l'on se fait de soi est plus forte que les miroirs ou le regard des autres.

Verseau

Vous êtes souvent en révolte contre le monde, mais la première personne à qui vous en voulez, c'est vous-même. Seulement, c'est plus facile d'en vouloir aux autres. La plupart du temps, c'est l'injustice qui vous fait bondir, les inégalités, le système qui broie, mais si vous réfléchissez bien, c'est probablement vous-même qui avez été broyé par une éducation qui n'était pas adaptée, ou par l'attitude injuste de vos parents. Certains de vos combats s'adressent donc à vous plus qu'aux autres...

Poissons

Si ça s'améliore pour le 3e décan, le 2e décan et surtout né début mars, est à la peine à cause d'un problème relationnel et d'une erreur d'appréciation qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez mal évalué la personnalité de l'autre et éventuellement sa toxicité. Mais vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne et pour certains le fait de se tromper sur quelqu'un est courant, presque banal. En effet, le Poissons est idéaliste, il voit souvent les autres tels qu'il se les imagine et non tels qu'ils sont.