L'horoscope du 17 août 2017

Bélier

Comme hier, vous serez extrêmement susceptible et vous aurez même tendance à vous comporter de manière un peu infantile, une attitude qui n'amusera personne. Mais vous aurez probablement de bonnes raisons et rien ne dit que vous ne parviendrez pas à culpabiliser la personne que vous jugez responsable. Car c'est une tactique qu'il vous arrive d'employer quand vous n'êtes pas content après quelqu'un. Mais l'ambiance changera rapidement la semaine prochaine.

Taureau

Vous serez satisfait de Vénus, 2e et 3e décan car elle devrait vous permettre de ne pas vous quereller avec un proche. Vous saurez trouver les mots qui apaisent. En particulier si vous êtes né autour des 10 et 11 mai. Il se trouve que Mars entame une dissonance avec vous et qu'il y aura forcément un désaccord dans l'air. Vous aurez tendance à vous refermer, à bouder, mais avec les mots simples que vous dictera Vénus, vous prendrez gentiment l'initiative du dialogue.

Gémeaux

Né vers les 8, 9, 10 juin, vous avez la niaque, l'envie d'en découdre avec la vie, avec les autres. Une configuration qui vous met en mouvement en dépit des obstacles. Mais peut-être aurez-vous une juste cause à défendre ? Une idée à imposer ? Dans ce cas, rien ne vous arrêtera et il ne faudra pas grand-chose pour que vous vous emballiez et montiez sur vos grands chevaux. En fait, les obstacles seront quasi inexistants, sauf si vous en créez vous-même !

Cancer

La Lune sera chez vous en fin d'après-midi et vous offrira une agréable soirée, surtout si vous êtes de juin. Vous êtes moins dans la crainte de perdre quelque chose. En effet, Saturne vous a envoyé une opposition au printemps dernier (ça a même commencé avant) et vous avez probablement entrevu la possibilité qu'une relation se termine ou que vous deviez quitter votre job, parce que vous en avez un autre en perspective ; ou parce qu'il y a un plan de départ dans votre entreprise.

Lion

Vénus se rapproche de vous puisqu'elle termine sa course chez votre voisin Cancer. Préparez-vous à quelques réjouissances ou à avoir bientôt le coeur en fête. En effet, la douce planète fera son apparition chez vous samedi prochain (le 26 août), mais vous en sentirez les prémices, 1er décan, à partir de ces jours-ci. Comme vous le savez peut-être, Vénus représente également l'argent, le confort, aussi est-il possible que vous receviez une somme qui vous arrangera bien.

Vierge

Né après le 12 septembre, vos amitiés seront en vedette pendant quelques jours, que vous passiez du temps avec vos amis ou qu'ils viennent vous rendre visite. Et même qu'ils pourraient s'installer pour quelque temps. Mais vous pouvez aussi avoir prévu de passer des vacances avec eux, dans un endroit que vous avez loué ou dans un club de vacances. Quoi qu'il en soit, vous prévoyez d'agréables moments et vous avez raison car Vénus est de la partie.

Balance

Une dissonance Vénus/Jupiter est exacte aujourd'hui, Elle a pu vous tourner la tête et vous faire craquer sur quelqu'un, mais pas forcément sur le plan amoureux. Vous avez pu rencontrer quelqu'un qui force votre admiration, ou commencer une nouvelle activité et trouver que votre supérieur n'est pas désagréable à regarder. Mais êtes-vous réellement prêt à tomber amoureux ? Jupiter peut vous y faire croire, mais attention aux complications qui pourraient se présenter.

Scorpion

3e décan, vous bénéficiez de quelques influx de la douce et tendre Vénus. Ils vous verront en quête de l'âme soeur mais vos coups de coeur passeront très vite. En effet, si vous êtes atteint de romantisme aigu à partir d'aujourd'hui, Mars sera en dissonance avec vous très rapidement et vous aurez envie de passer à autre chose car la personne ne correspondra pas à vos attentes. Cela ne vous empêchera pas de vivre de bons moments, marqués par une sympathique convivialité.

Sagittaire

3e décan, vous risquez de passer par des moments de doute jusqu'en fin de semaine prochaine, ce sentiment étant le plus souvent totalement étranger au Sagittaire. Mais peut-être que vous aurez de bonnes raisons de douter, en tout cas vous trouverez une explication rationnelle à ce qui se passe ; une promesse qu'on vous a faite et qui, vous le sentez, ne sera pas forcément tenue. Mais vous pouvez aussi défendre ou soigner quelqu'un qui ne vous est pas très reconnaissant.

Capricorne

Vous cherchez toujours à être meilleur et plus performant, mais après quoi courrez-vous au juste ? Est-ce que vous le savez vous-même ? Posez-vous la question. Parce que parfois vous vous épuisez à être aussi perfectionniste alors qu'on ne vous en demande pas tant. Et même si vous êtes en vacances, vous ne changez pas pour autant vos habitudes... Né au début du 3e décan, vers les 9, 10, 11 janvier, une sortie, un rendez-vous amoureux pourraient être au menu.

Verseau

Né après le 6 février, n'attisez pas les querelles et fuyez les rapports de force, même si vous mourez d'envie de clouer le bec à ceux qui se prennent trop au sérieux. Et en particulier une personne qui semble, malgré tous vos efforts, vous chercher querelle. Surtout ignorez-le/la, mais avec le sourire pour que vous n'ayez pas l'air de le ou la mépriser ; ce serait pire. Né après le 14, vous êtes toujours (et jusqu'en mai 18) dans une période créative, évolutive et qui peut vous voir prendre votre indépendance.

Poissons

3e décan, né après le 10 mars, Vénus vous fait la vie douce jusqu'en fin de semaine prochaine. Vous serez en phase avec les autres et plus séducteur que jamais. Vous ne manquerez pas de faire quelques rencontres intéressantes, qui pourraient déboucher sur une petite aventure. Laissez-vous aller car cela pourrait être très agréable sur le moment. Toutefois, ne tirez pas de plans sur la comète car Saturne est toujours là, à vous donner des leçons...