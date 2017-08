L'horoscope du 16 août 2017

publié le 16/08/2017 à 06:52

Bélier

Vous serez sensible à un désaccord entre Vénus et Jupiter qui indique que votre sensibilité et votre susceptibilité seront exagérées. Vous serez à fleur de peau, surtout né autour des 9, 10, 11 avril. Mais tout le signe ressentira cette conjoncture a minima et elle sera active jusqu'à la fin de la semaine. Comme je vous l'ai dit, il y aura de l'exagération dans l'air et cela pourrait amener à une petite brouille vite arrangée avec quelqu'un de la famille.

Taureau

Né entre le 7 et le 13 mai, l'ennui c'est ce désaccord qui vous oppose à quelqu'un de la famille, ou parfois à vous-même si vous avez un choix difficile à faire. Cela ne va pas s'éterniser car il s'agit d'un aspect de Mars et il sera caduque en début de semaine prochaine. Mais il y a malgré tout de la contrariété dans l'air, même si elle semble adoucie par la présence ou les conseils d'une personne qui a davantage l'esprit de décision que vous.

Gémeaux

L'ambiance sera à l'hésitation, à l'incertitude, et du coup vous serez un peu trop influençable si vous êtes du 2e décan. Le mieux serait de ne rien décider pour le moment et de ne pas trop croire aux promesses et autres propositions mirifiques qui pourraient vous être faites. En revanche, né après le 8 juin, vous n'avez aucun problème pour prendre vos décisions et autres initiatives. Au contraire, vous allez un peu trop vite et agissez sans réfléchir.

Cancer

Vénus, dans votre signe, et Jupiter sont en dissonance et si vous êtes né entre le 9 et le 17 juillet, gare aux coups de coeur et autres emballements trop rapides. Certes, votre coeur peut se remettre à battre, mais il semble que tout ce que vous ressentirez sera exagéré et n'aboutira à rien de très constructif. Maintenant, si vous avez envie d'une petite aventure dans laquelle vous ne serez pas trop engagé, ne vous en privez pas ; mais n'y mettez pas plus de sentiment qu'il ne faut.

Lion

Le Soleil entame un bon aspect avec Uranus qui va donner envie au 3e décan de ne rien faire comme les autres. Votre anniversaire ne ressemblera pas aux précédents, par exemple. Mais cela dénote une plus profonde envie de changement pour ceux qui sont nés cette semaine et qui ont d'ailleurs, éventuellement, un projet qui leur tient à coeur car il leur permettrait de se sentir plus libre. Que ce soit dans le boulot ou dans leur vie privée. Un renouveau s'annonce ou est déjà là !

Vierge

Certains n'auront pas les pieds sur terre aujourd'hui et ils devront d'ailleurs faire attention à ne pas perdre quelque chose, ou à ne pas se laisser manipuler. N'accordez pas votre confiance facilement, même si la personne qui vous demande ou vous propose quelque chose vous semble d'une parfaite honnêteté : né autour du 6 septembre, votre jugement est troublé en ce moment, quelle qu'en soit la raison, et vous pouvez vraiment vous tromper ou être trompé.

Balance

Et encore une bonne journée, agréable sur le plan relationnel ; en vacances, par exemple, vous sympathiserez avec des personnes croisées au cours de vos activités. Ou sur la plage, au camping, etc. Et comme vous adorez créer du lien avec les autres, vous serez très satisfait et de bonne humeur. Mais il y a toujours un petit souci, pas grand-chose, pour ceux nés autour des 3, 4 octobre : une idée qui vous travaille dans votre tête, ou quelque chose qui peut vous perturber physiquement.

Scorpion

Vénus est en harmonie avec vous, mais en mauvais termes avec Jupiter. Aussi, attention aux excès de toute nature, vous ne saurez plus où sont vos limites. Un excès d'autorité ou d'inflexibilité avec votre conjoint ou un enfant, par exemple... Mais vous pouvez aussi avoir des sentiments très exaltants pour quelqu'un qui n'est pas libre ou qui n'est pas votre genre - et vous le savez. Mais en bon Scorpion qui ne renonce jamais, vous payerez pour voir !

Sagittaire

Vous serez très maladroit dans votre manière de vous exprimer, surtout 2e décan né début décembre. A moins que l'un de vos proches ne soit un peu lourd avec vous. En tout cas, à cause de la station de Mercure en Vierge, la communication n'est pas facile ces jours-ci et cela risque de durer quelque temps puisque Mercure est rétrograde. Attention à ne rien promettre, à ne rien signer, à ne pas vous engager dans quoi que ce soit jusqu'à samedi. Après ce sera au tour du 1er décan.

Capricorne

Vénus et Jupiter étant fâchées, il risque d'y avoir du tirage avec votre partenaire ou avec quelqu'un de votre cercle familial. Vous attendez un peu trop de l'autre. C'est en tout cas ce que dit la conjoncture, mais il est possible que vous ne le viviez pas ainsi et que vous trouviez que c'est l'autre qui exagère et attend trop de vous. Et c'est possible. La configuration est difficile à interpréter, sans votre thème impossible de savoir si les aspects sont actifs ou passifs.

Verseau

Toujours aussi séducteur, vous pourriez bien faire une touche aujourd'hui et cela vous amusera beaucoup. Mais, ne jouez pas trop avec les sentiments de l'autre, s'il vous plaît. Si vous êtes célibataire, je vous engage à explorer la possibilité d'une relation, même si je n'y crois pas trop. Je pense que vous pouvez vous emballer et que très vite les défauts de l'autre vous sauteront aux yeux. C'est d'ailleurs souvent le cas, surtout si vous êtes né à la fin des années 80.

Poissons

Vous êtes à peu près dans la même ambiance qu'hier, alors réfléchissez bien avant de dire oui. Je sais que vous avez du mal à dire non, mais vous devez essayer ! Qui ne tente rien n'a rien et ce n'est pas parce que vous direz non à quelqu'un que cette personne vous détestera ! Au contraire, il faut savoir poser des limites aux autres, sinon ils vous mangent tout cru ! Né aux alentours des 3, 4, 5 mars, vous êtes les plus concernés en ce moment.