L'horoscope du 15 août 2017

publié le 15/08/2017 à 07:40

Bélier

Vous serez amusant, vibrionnant, prêt à toutes les aventures, même si vous les vivez au coin de votre rue. Mais bizarrement, vous développerez une certaine prudence. Alors que d'habitude vous foncez tête baissée, vous réfléchirez avant de vous lancer ; c'est le résultat de Mercure en Vierge, rétrograde qui plus est, et qui vous engage à mettre la pédale douce. Ce n'est pas tout à fait votre tasse de thé, mais cela peut vous empêcher de faire des bêtises dues à la précipitation.

Taureau

Vous vous sentirez utile, à quelqu'un ou à quelque chose : on vous demandera votre aide pour trouver une solution à un problème et vous serez immédiatement efficace. Le 2e décan étant le mieux servi par la conjoncture, sauf peut-être né après le 6 mai : vous pourriez avoir mal quelque part, ou être en bisbille avec l'un de vos proches. Mais rien de durable. Vous pouvez aussi avoir attrapé une angine ou quelque chose qui est répétitif et qui concerne votre gorge.

Gémeaux

La Lune aborde votre signe, votre 1er décan notamment, vous aurez donc besoin de diversité, de mouvement, et surtout de pouvoir vous sentir libre de toute contrainte. Vous rejetterez toute forme d'obligation, quitte à devoir vous expliquer ou argumenter avec votre conjoint, un parent ou même un enfant. Né autour du 1er juin, vous avez toujours une épine dans le pied avec Mercure qui vous titille, un proche semble vouloir vous faire sortir de vos gonds, ou alors vous avez un petit souci de santé.

Cancer

Vous n'aurez pas une forme exceptionnelle, mais peut-être que vous aurez abusé des bonnes choses et parfois de certaines boissons. Restez tranquille aujourd'hui, c'est ce que vous dit la conjoncture ; vous ne serez bien que si vous ne bougez pas trop et si vous ne surveillez pas tout ce que fait votre entourage, comme vous le faites d'habitude. Les échanges sont au premier plan pour certains, mais vous n'y trouvez pas l'écho que vous espérez y trouver.

Lion

Votre volonté, votre désir le plus profond sera de participer et si on ne vous fait pas participer à tout vous vous sentirez exclu. C'est la pire des calamités pour le Lion ! Il s'agira peut-être de participer à une compétition sportive, à un jeu, ou encore à une sortie en groupe... A moins que vous n'ayez (le Lion en est friand) un groupe d'amis et que vous ne sentiez qu'il est peu enthousiaste à l'idée de faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes très directif en ce moment (2e décan surtout).

Vierge

Vous serez en charge de quelque chose, ou vous sentirez responsable de quelqu'un et vous n'y mettrez pas tout votre coeur car ce n'est pas ce dont vous avez envie. Mais vous aurez le sens du devoir et, au final, vous vous arrangerez pour faire ce que vous avez à faire, tout en vous préservant des moments pour ce que vous voulez pour vous ! En particulier si vous êtes du 2e décan, n'oubliez pas que Vénus veille sur vous jusqu'à jeudi et qu'elle vous facilite la vie.

Balance

Prévoyez une bonne journée, plutôt conviviale, vous ferez des rencontres sympathiques, à moins que vous n'ayez une petite fête amicale en prévision. Quoi que vous fassiez vous vous sentirez bien accueilli et en phase avec les autres. Et si c'est vous qui recevez, vous serez suffisamment chaleureux et ouvert pour que vos invités se sentent bien. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes en vacances, visiter un endroit qui vous plaira beaucoup.

Scorpion

Un peu parano, vous prêterez aux autres des intentions qu'ils n'ont pas. Ne vous trompez surtout pas de cible, en fait c'est à vous que vous devez en vouloir ! Si vous êtes du 2e décan, en particulier, il est possible que vous ayez pris une décision dont vous savez d'instinct qu'elle n'est pas bonne, ou que vous ayez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire. Bref, au lieu de vous en vouloir, parce que c'est inconfortable vous vous défoulerez sur les autres, parce que c'est plus pratique.

Sagittaire

Vous qui aimez les événements planétaires, sachez que le 21 août il y aura une éclipse solaire phénoménale sur les USA, filmée par la NASA à 30 km de hauteur. Préparez-vous à frissonner et à adorer ce que vous allez voir, car à cette hauteur il n'y aura aucun nuage pour gêner. Elle ne viendra pas sur la France (il sera entre 17 et 18 heures pour nous au moment de son maximum), le cône d'ombre se situant principalement sur le Kentucky et l'Illinois.

Capricorne

Si vous avez besoin de légèreté et de futilité aujourd'hui ne vous gênez pas, surtout natif de décembre. Vous êtes tellement sérieux et responsable le reste du temps ! Pourquoi ne pas décider d'une journée " sans souci " et de reporter à plus tard ce que vous avez prévu de faire pour vous accorder un vrai repos ; le vrai repos pour vous étant de ne rien faire. Mais ce n'est pas gagné, vous êtes tellement habitué à travailler, ou à vous trouver des choses à faire si vous ne travaillez pas.

Verseau

Vous vous sentirez en veine de séduction et elle s'exercera tous azimuts. En fait, vous aurez besoin de plaire pour vous rassurer et tester le pouvoir de votre charme. A moins d'être une icône de la beauté (et encore) on n'est jamais sûr de plaire ! Il se peut d'ailleurs que vous ayez quelqu'un dans votre ligne de mire et si vous êtes une femme, vous vous ferez belle pour cette personne. Et si vous êtes un homme, vous lui montrerez à quel point vous pouvez être drôle et observateur.

Poissons

Pas sûr que vous soyez satisfait de la conjoncture du jour, votre partenaire ou un ami pourrait vous faire faux-bond, à moins que ça ne soit vous qui preniez la fuite. Il arrive que, instinctivement, quelqu'un vous fasse peur parce que vous sentez qu'il ou elle veut mettre le grappin sur vous, mais il arrive aussi que vous vous trompiez, surtout en ce moment où une dissonance entre Mercure et Neptune peut vous faire faire des erreurs de jugement ou vous donner de fausses idées.