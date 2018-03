L'horoscope du 17 mars 2018

publié le 17/03/2018 à 09:25

Bélier

Très proche de votre signe, la lunaison est imprégnée de la combativité et de la détermination de Mars, propres à votre signe. Vous vous sentez stimulé, en particulier 1er décan. Cela dit, lorsque le Soleil sera dans votre signe, il continuera sa dissonance avec Mars et à l'heure où j'écris (5 janvier) on peut se demander s'il n'y a pas un conflit armé quelque part, tant cette dissonance Soleil/Mars est durable, alors que Vénus et Mercure sont aussi en Bélier - le domaine de Mars...

Taureau

Avec la nouvelle Lune vous serez, malgré vous, le spectateur d'un conflit, sans avoir la possibilité d'intervenir comme médiateur, un rôle pour lequel vous êtes doué. Cela dit, il est très possible que cela ne se passe pas autour de vous, mais dans un pays étranger qui serait en guerre... C'est envisageable, car Mars (planète de guerre) est très valorisée en ce moment et cela va durer encore quelques semaines. Et pas de diplomatie possible avec toutes ces planètes en Bélier.

Gémeaux

Toutes les bonnes choses ont une fin, mais les mauvaises aussi. 3e décan, l'orage s'éloigne et la conjoncture encouragera votre 1er décan à partir de demain. Et encore plus la semaine prochaine avec l'arrivée du Soleil en Bélier. Certes, il y aura encore une dissonance entre l'astre du jour et Mars, elle dure à peu près jusqu'au 6 avril et c'est l'entrée de Vénus en Taureau, le 31 mars, qui mettra un peu plus de douceur et d'entente cordiale dans l'air.

Cancer

3e décan, la nouvelle Lune du jour est favorable à une prise de distance, à un épanouissement personnel ; la conjoncture contrarie davantage le 1er décan. Nous en reparlerons demain, mais l'entrée de Mars en Capricorne, à l'opposition de votre signe, ne sera pas propice à une bonne entente avec autrui et, probablement, avec votre conjoint ou un associé. Quant au 2e décan, il doit absolument se méfier de ses emballements et prendre un peu de recul avant de s'engager dans quoi que ce soit.

Lion

La dissonance Soleil/Mars qui s'installe va souffler sur un feu qui couvait, un conflit qui n'est peut-être pas personnel sera au centre de vos préoccupations. Il peut s'agir d'un conflit armé, quelque part à l'étranger, et vous vous sentirez concerné au même titre que les autres. De plus, toute résolution du problème par voie diplomatique semble être impossible pour le moment. Mais vous pouvez aussi vous livrer à un combat idéologique, l'une de vos certitudes étant ébranlée.

Vierge

La lunaison est agaçante pour le 3e décan, qui semble être déstabilisé par une décision à prendre voire par un conflit intime ou familial, tout aussi perturbant. Cela ne date pas d'aujourd'hui et c'est le bon moment pour vous déterminer. Cela dit, le conflit en question peut être extérieur et se situer dans un pays étranger, ce qui ne vous empêchera pas de vous sentir intérieurement menacé parce que vous êtes inquiet de nature et que la possibilité d'une guerre vous fait peur.

Balance

Elle est fatigante cette nouvelle Lune, surtout pour le 3e décan. Trop de boulot, trop de charges de toute nature et la détente n'est pas prévue pour tout de suite. En effet, même si les planètes changent de signe (Mars entre demain en Capricorne) elles seront en dissonance et vous aurez du mal à vous ressourcer : il y aura toujours quelque chose sur le feu, quand vous n'aurez pas des conflits à gérer. Cela dit, le conflit peut se situer ailleurs, dans un autre pays que la France.

Scorpion

Le 3e décan continue sur sa lancée, la nouvelle Lune accentuant votre volonté de taquiner ceux que vous aimez. Mais méfiez-vous des retours de bâton ! On pourrait ne pas apprécier vos plaisanteries, ou plutôt ces petites piques dignes de votre signe et la réplique pourrait être un peu agressive. Même le 1er décan pourrait avoir quelques retours sous forme de critiques franches et directes. Dans ce cas, assumez vos comportements, ne faites pas croire à l'autre qu'il vous a mal compris.

Sagittaire

Je vous le disais hier la conjoncture et cette nouvelle Lune en particulier créent des contrariétés pour le 3e décan. Mais vous allez vous en débarrasser rapidement. Mars est impliquée dans ces embûches mais elle quitte votre signe demain et entre chez votre voisin, le Capricorne. Beaucoup plus calme ! Toutefois, la dissonance Soleil/Mars se poursuit, puisque le Soleil va entrer en Bélier, mais elle sera un stimulant qui vous poussera à bosser dur, 1er décan.

Capricorne

Vous n'êtes pas très gâté par les astres, sauf 3e décan et encore. Même si vous avez pris une décision importante, vous n'êtes pas vraiment sûr de votre choix. Vous vous posez des questions, vous demandez si vous n'auriez pas mieux fait de renoncer. Et si vous avez renoncé, vous vous demandez si vous n'auriez pas mieux fait de franchir le pas quand l'occasion s'en présentait. Quant à ceux qui sont nés fin décembre, ce n'est pas mieux ! Un problème de santé pour vous ou pour un proche vous tracasse.

Verseau

La nouvelle Lune concerne surtout ceux qui sont nés après le 15 février et qui ont probablement de l'argent à sortir, et il ne s'agit pas de quelques euros. Peut-être avez-vous décidé, parfois à contre-coeur, d'effectuer un achat indispensable mais que vous auriez évité si vous l'aviez pu. En revanche, la conjoncture se fait de plus en plus sympathique pour le 2e décan, qui pourrait tomber sur quelqu'un avec qui il s'entendra immédiatement (né début février surtout).

Poissons

Une nouvelle Lune qui éclaire fortement votre 3e décan, où l'ambiance a été un peu orageuse ces derniers jours. Mais les choses sont en train de se calmer, grâce à la fin de la dissonance de Mars, laquelle entre demain en Capricorne où elle sera en harmonie avec votre 1er décan. Mais, aujourd'hui encore, il y aura quelques remous pour ceux qui sont nés après le 17 mars, ou plutôt un ciel de traîne ! Vous avez vécu des tensions, des contrariétés et cela a laissé quelques traces.