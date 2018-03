L'horoscope du 15 mars 2018

publié le 15/03/2018 à 06:30

Bélier

Distrait, perdu dans vos pensées et assailli par des émotions envahissantes, vous ne serez pas très efficace aujourd'hui, soyez attentif à de possibles erreurs. Vous pouvez vous tromper de chemin, oublier quelque chose chez vous en partant au travail, ou même égarer un objet. Cela dit, vous avez des excuses si vous êtes né fin mars, Saturne est en dissonance avec vous et vous crée des soucis qui absorbent toutes vos pensées.

Taureau

Vous aurez besoin de vous sentir relié aux autres aujourd'hui et surtout à vos amis, ou à ceux qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées que vous. Il y aura aussi, de votre part, une tendance à la solidarité, à l'entraide, et cela viendra de vous. Si on vous demande de l'aide, vous serez beaucoup plus réticent... Par ailleurs, Mars est en train d'entrer progressivement chez l'ami Capricorne (dimanche) et si vous êtes né en avril, votre détermination et votre volonté sont totales.

Gémeaux

On dit parfois de vous que vous êtes une véritable girouette, ce qui n'est pas faire honneur à votre sens de l'adaptation, souvent mis en avant en ce moment. En effet, c'est une capacité qui est valorisée par le Soleil en Poissons et il est vrai qu'on peut avoir l'impression que vous changez d'avis toutes les heures. Le mieux, c'est de garder pour vous ce que vous ressentez, ces mouvements intérieurs et ces émotions changeantes qui vous font en effet passer pour une girouette.

Cancer

Préparez-vous à une agréable fin de semaine, même si un ou deux incidents, souvent sans gravité troublent votre quotidien : vous saurez prendre de la hauteur. 1er décan, Vénus et Saturne ne seront plus en dissonance dès demain et déjà aujourd'hui l'ambiance devrait être moins morose. 2e décan, né vers le 4 juillet, vous serez certes un peu trop nerveux, mais peut-être parce que vous devrez faire la morale à l'un de vos proches, un adolescent probablement.

Lion

Vous serez un brin excessif dans votre manière de montrer à l'autre combien vous l'aimez. Parfois, à en faire trop, on obtient l'effet inverse et on fait fuir. Il est sûr que ce n'est pas ce que vous voulez, votre désir aujourd'hui c'est vraiment de séduire quelqu'un, soit pour conclure une affaire, soit pour lui plaire et gagner son coeur. Cela dit, tout peut se passer dans votre tête et non dans la réalité, c'est difficile à déterminer lorsque les Poissons sont aux commandes.

Vierge

La conjoncture place vos rapports avec les autres au premier plan et vous invite à faire preuve d'équité, de justice, et à vous montrer le plus conciliant possible. Appuyez-vous sur votre ressenti (la Lune est en Poissons, signe d'intuition et de réceptivité), et non sur votre raisonnement, représenté par Mercure. Cette planète occupe le Bélier et vos pensées, vos réflexions, voire votre stratégie ne tiennent pas compte de la sensibilité de l'autre, comme le demande la Lune Poissons.

Balance

Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous comparer aux autres aujourd'hui et vous aurez tendance à vous trouver moins bien qu'eux, natif du 1er décan. C'est un des effets de la dissonance de Saturne, active en priorité pour ceux du 1er octobre, mais tout le décan est imprégné par Saturne depuis fin 2017 et les choses ne tournent pas très rond. En fait, il y a des renoncements à faire concernant vos habitudes, des choses établies depuis longtemps doivent laisser la place à de la nouveauté.

Scorpion

Occupez-vous de vous aujourd'hui, vous devez être votre priorité et vous soigner aux petits oignons. Faites-vous beau ou belle, cela participera à votre bien-être. Ne remettez pas les mêmes habits que tous les jours, essayez un peu de fantaisie, on le remarquera et on vous en fera des compliments. Mais vous pouvez, vous aussi être flatteur parce qu'en fait, tout ça c'est parce que vous aurez envie de séduire quelqu'un, et faire des compliments ça ne mange pas de pain.

Sagittaire

Votre point faible aujourd'hui, ce sont vos émotions et la façon dont vous allez les gérez. Ne les laissez pas déborder, vous seriez inefficace dans votre travail. Gérer ses émotions est essentiel pour le Sagittaire, qui peut paraître excessif quand il se laisse emporter, que ce soit par sa colère ou au contraire par sa joie et son optimisme. La meilleure manière de gérer les choses c'est d'en parler avec un ami, quelqu'un de bon conseil et qui vous aidera à prendre la bonne voie, celle du juste milieu.

Capricorne

La semaine se termine bien mieux qu'elle n'a commencé, Vénus s'éloigne des rayons saturniens et les natifs du 1er décan vont se sentir beaucoup mieux. Déjà aujourd'hui, vous aurez l'impression d'être reconnecté à votre entourage et si vous avez besoin de parler vous trouverez des oreilles compatissantes. 2e décan, il semble qu'une explication un peu vive soit au programme du jour, surtout né autour du 3 janvier.

Verseau

Laissez votre carte bleue chez vous, sinon elle va un peu trop chauffer et pas qu'aujourd'hui. Vous serez dans la tentation jusqu'à la nouvelle Lune de samedi. Aujourd'hui, c'est le 1er décan qui sera le plus concerné par ces éventuelles dépenses mais elles ne seront peut-être pas destinées à vous faire plaisir... Il se peut en effet que vous aidiez une personne qui a de gros problèmes et que vous fassiez preuve d'une générosité qui vous honore.

Poissons

Dans votre signe la Lune ne fait aucun aspect pour l'instant, mais elle vous voit évidemment plus émotif et beaucoup plus imaginatif que les autres jours. Attention à ne pas transformer la réalité, à ne pas la regarder sous un angle trop optimiste parce que, grâce à Jupiter, l'optimisme est de mise chez les Poissons. Et ce, jusqu'au 8 novembre prochain ! Le 2e décan étant assurément en vedette mais devant se méfier de possibles illusions/désillusions.