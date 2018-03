L'horoscope du 16 mars 2018

publié le 16/03/2018 à 06:47

Poisson

Une mésentente entre le Soleil et Mars s'installe pour quelques jours, si vous êtes de la fin du 3e décan vous ne serez pas à prendre avec des pincettes, ou fiévreux. Avec Mars, on ne sait jamais à quoi s'attendre, si on va être trop irritable ou si on va être malade. On peut aussi être en conflit avec quelqu'un et c'est quelque chose que le Poissons a tendance à fuir... Mais la fuite provoque la colère des autres. Donc, pas d'autre solution que d'affronter la situation, quelle qu'elle soit.



Bélier

A priori, c'est plutôt autour de vous qu'on s'écharpera, mais vous saurez tenir les belligérants à distance. Vous avez en effet, d'autres chats à fouetter. Et si jamais on vous demandait votre avis, ou un arbitrage, récusez-vous poliment mais fermement (surtout 3e décan). 2e décan, la rencontre de Vénus et de Mercure pourrait indiquer un moment très agréable, un rendez-vous privé ou professionnel où vous aurez la sensation de plaire. Peut-être aussi que vous aurez une bonne nouvelle.



Taureau

Pas de gros souci avec la dissonance du jour parce que vous êtes malin et si l'on se fâche après vous, vous saurez désamorcer le conflit très rapidement. Vous n'aimez pas les embrouilles, tout comme les Poissons, mais vous ne les fuyez pas : vous faites tout pour les arranger. Vous êtes souvent particulièrement doué pour cela ! 2e décan, vos affaires de coeur pourraient vous inquiéter mais pour des raisons obscures, que vous aurez intérêt à garder pour vous !



Gémeaux

Né après le 17 juin, vous serez sensible à la bisbille entre Soleil et Mars. Apparemment, c'est votre partenaire qui vous en voudra ou l'un de vos supérieurs. Un parent peut aussi se fâcher contre vous (selon votre âge), parce que vous n'aurez pas fait ce que vous aviez promis de faire. En revanche, si vous êtes du 2e décan né autour des 4, 5 juin, une promesse, un projet, une agréable perspective pourraient être au premier plan. Un éventuel coup de coeur amical aussi.



Cancer

Pas de gros soucis, vous n'êtes pas sensible aux influx de Mars pour le moment. Mais, 1er décan, ça risque de chauffer un peu à partir de demain ou samedi. En effet, Mars entame une opposition avec vous lors de son entrée en Capricorne (dont nous reparlerons) et certains natifs du tout début du signe doivent déjà se trouver dans un rapport de force qu'ils ont peur de perdre. Armez-vous de patience, ça ne va pas être une partie de plaisir jusqu'au 1er avril (chaque membre du décan à son tour).



Lion

Si le Soleil et Mars ne vous mettent pas en colère, en tout cas ils décupleront votre besoin d'agir et d'avoir des idées. 3e décan, il y a une situation à redresser. Cela se passe certainement en famille, à moins que vous n'ayez un problème avec votre logement. Et comme Jupiter est rétrograde, il se peut que les choses traînent, au point que vous penserez faire appel à la justice pour régler la question. Mais il semble que vous n'en êtes pas encore là pour l'instant.



Vierge

Ce n'est pas un climat très serein pour le 3e décan, sensible à la dissonance Soleil/Mars. Elle impacte vos relations avec autrui, le conjoint en particulier. Il y a donc de la dispute dans l'air et cela ne va pas se régler tout de suite puisque la nouvelle Lune de samedi sera encore un peu coléreuse. Mais, après samedi, Mars changera de signe et se mettra au service du 1er décan de votre signe. Nous verrons à ce moment-là, combien cette conjoncture va être encourageante.



Balance

C'est le 2e décan qui a la vedette à présent, grâce à la rencontre Mercure/Vénus qui va durer encore toute la semaine prochaine. Une proposition sera au menu, à laquelle vous n'aurez pas beaucoup le temps de réfléchir. Sauf si vous êtes né autour des 9, 10 octobre : Mercure va stationner tout au long de la semaine prochaine face à vous et votre hésitation sera à son comble. De plus, comme elle va rétrograder, vous aurez tout le temps pour vous faire votre opinion.





Scorpion

3e décan, vous aurez un don pour faire sortir vos proches de leurs gonds. Même si vous les aimez, cela vous amusera de semer un peu la zizanie autour de vous. Toutefois, cela ne durera pas et n'aura apparemment pas de conséquences car vous saurez rattraper les choses avec le sourire. Vous prétendrez avoir fait de l'humour et que c'est l'autre qui a mal pris ce que vous avez dit ou fait. Du coup, c'est l'autre qui se sentira coupable, alors qu'il ou elle n'aura rien fait !



Sagittaire

C'est vous qui êtes le plus sensible à la dissonance Soleil/Mars, 3e décan, vous avez quelque chose de difficile à affronter, mais vous avez une sacrée niaque ! Il se peut en effet que vous ayez une importante décision à prendre ou un travail qui vous demande beaucoup d'énergie à faire... Mais vous vous mobiliserez et ne laisserez personne vous dire ce que vous devez faire, cela vous mettrait très en colère. 2e décan, une rencontre pourrait vous faire rêver.



Capricorne

En attendant Mars, qui sera chez vous dimanche, vous êtes déjà hyperactif et avez envie de vous attaquer de front aux problèmes ; mais il va y avoir des embûches, du fait que Mars va rencontrer Saturne, ce dont nous reparlerons en temps utile. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est un rendez-vous que le 2e décan pourrait avoir, à moins que vous n'ayez une démarche un peu ennuyeuse à faire. Il se peut aussi que vous revoyiez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé.



Verseau

Il y a un peu d'électricité dans l'air pour le 3e décan, mais c'est une force positive et qui va vous inciter à oeuvrer, non pour votre bien mais pour le bien commun. Vous ne réfléchirez pas trop car c'est dans votre tempérament que de vous occuper des autres et on compte de nombreux travailleurs sociaux dans vos rangs, ou des militants d'associations très actifs sur le terrain. Mais tout baigne aussi pour le 2e décan, à qui on pourrait faire une intéressante proposition ou qui aura une bonne idée.